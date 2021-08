La otra (delicada) gestión con EU

Al menos tres dependencias del Gobierno federal, nos comentan, están más que aplicadas en la atención de un asunto que involucra a las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y no, nada tiene que ver con las armas. Se trata del tema de la pesca y exportación de camarón en el que, nos cuentan, están a todo lo que dan las gestiones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Víctor Villalobos; la de Economía, de Tatiana Clouthier, y la de Relaciones Exteriores, al mando de Marcelo Ebrard. En particular es el comisionado nacional de Acualcultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, quien tiene la encomienda de que EU quite el embargo a las exportaciones de camarón ribereño, a cuya captura se dedican 63 mil pescadores en nuestro país, aunque la actividad en su conjunto beneficia a 254 mil personas. De nuestro lado, nos dicen, existe la garantía de no afectar a las tortugas marinas, razón por la cual existe una sanción. A ver si hay voluntad de la contraparte.

• Zarpazo de la “manada” silenciosa

Nos comentan que entre los magistrados del Tribunal Electoral no caló tanto que el magistrado presidente, José Luis Vargas, haya dicho que, a diferencia de sus pares, él no vota en manada, lo que sí caló fueron las nuevas acusaciones por presunto lavado de dinero que se le hicieron desde las instituciones de procuración de justicia. Para los ahora llamados “cinco rebeldes”, ese hecho lesionó seriamente la credibilidad del máximo órgano electoral, por lo que desde el pasado fin de semana comenzaron a reunirse, primero de manera virtual y luego en cafés y restaurantes para promover la remoción. Dicha estrategia la terminaron de afinar el lunes 2 de agosto, para esperar la sesión de ayer, pedir la revisión de su trabajo y después votar ahora sí que “en manada” para hacerlo a un lado. Nos aseguran, por cierto, que en los momentos en los que Vargas estaba siendo removido, arremetía en sus oficinas contra su equipo de trabajo, por no haberlo alertado de la rebelión. Uf.

• De resultados olímpicos y sexenios

Para abonar a la cada vez más próxima evaluación que se tendrá que dar de los resultados de la delegación mexicana en Juegos Olímpicos, el que puso sobre la mesa los que, se entiende, considera sus números, fue el expresidente Felipe Calderón. El exmandatario recordó en las benditas redes que, en 2012, México ganó en Londres 8 medallas: una de oro (en futbol), 3 de plata y 4 de bronce y que fue “la mejor participación en Juegos Olímpicos en el extranjero”. Y agregó que en 2008, en Beijing, la delegación mexicana ocupó el lugar 36, el mejor lugar desde Los Ángeles 84. Nos hacen ver que a querer o no, el planteamiento del expanista obliga a ponderar los resultados olímpicos por sexenios. Para la actual justa veraniega, la titular de la Conade, Ana Guevara, pronosticó 10 medallas, hasta ahora van tres (de bronce). ¿Se abrirá un frente de debate con esos parámetros sexenales? Uf.

• Oportuna reunión por el gas

Más que oportuna resultó la reunión convocada por la titular de Energía, Rocío Nahle, en la que participó el Gabinete de Seguridad federal y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Y es que en dicho encuentro quedó claro que las empresas distribuidoras de gas LP no son las que promovieron el bloqueo a las plantas y estaciones de carburación —para impedir que las unidades de reparto salieran a trabajar desde el lunes pasado—. Las autoridades, nos aseguran, tienen identificados a los grupos de choque que dicen estar ligados a supuestos sindicatos que agremian a los comisionistas, entre los que cuentan a ACME, Sindicato Libertad, Gremio Gasero Nacional o Guvalgas. Así que en seguimiento a las instrucciones que dio el Presidente, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad desde ayer están puestas para, en caso de presentarse, contener acciones tendientes a causar desabasto.

• Más acusaciones contra Huerta

Nos cuentan que este jueves los padres de uno de los menores abusados presuntamente por el diputado Saúl Huerta emitirán un pronunciamiento sobre el caso, a raíz de la postergación que se ha dado del desafuero del legislador. Esto sucederá, nos dicen, 101 días después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, solicitó a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad del legislador poblano para proceder penalmente en su contra. Apenas esta misma semana, el caso provocó el reclamo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ante lo cual el senador Ricardo Monreal aseguró después que no habrá impunidad y el caso se discutirá en un periodo extraordinario el 11 de agosto. El único que ha guardado silencio es el morenista señalado, de quien no se ha sabido en las últimas semanas.

• Une adversarios Marko Cortés en su contra

Nos dicen que los aspirantes a la dirigencia del PAN, la diputada Adriana Dávila Fernández y el exdiputado Gerardo Priego Tapia, ofrecerán una conferencia de prensa este jueves, no para declinar a favor del otro, sino para protestar en contra de la reunión convocada este sábado por el líder del blanquiazul, Marko Cortés, para establecer la Comisión Organizadora para la renovación del CEN. Resulta que la reunión será virtual debido al contagio de Cortés y se decidió no posponerla. También, nos comentan, podrían dar cuenta de la molestia que existe debido al bajo número de militantes que tiene el albiazul, hecho que ha puesto a ese partido al filo de la pérdida del registro. Hoy los panistas adversarios del actual dirigente nacional darán cuenta de qué tan parejo está el piso en la contienda interna. Así que, pendientes.