Sin el diputado 66

Y en donde no terminan por ponerse de acuerdo es en el Congreso de la Ciudad de México, sobre qué hacer con la curul que está vacía desde hace varias semanas. Ese lugar le corresponde al excoordinador de la bancada del PAN, Christian Von Roehrich, sobre quien pesa una orden de aprehensión desde diciembre pasado. Ayer acumuló seis faltas consecutivas, con lo que ya se rebasó lo que establece el Reglamento Interior —5 faltas— para que sea llamado su suplente. El problema es que si esto ocurre, Von Roehrich perderá el asiento de manera definitiva. Por eso, los panistas han hecho hasta lo imposible para estirar lo más que se pueda el tiempo. La decisión se aplazó ayer de nueva cuenta para la sesión del próximo martes, cuando la Mesa Directiva podría convocar a rendir protesta al diputado número 66. Uf.

Hartazgo en Jerez

Y es Jerez, Zacatecas, la muestra de cómo el crimen y la inseguridad, cuando no tienen freno, pueden devorar la tranquilidad de un municipio y, también, provocarle una daño económico. También, nos señalan, un sitio donde se está manifestando el hartazgo de la población. Y es que resulta que al inicio de la llamada “jerezada”, un grupo de jóvenes que contenderían para ser la reina de esa festividad abandonaron el certamen tras reportarse por la mañana hechos de violencia que, por demás, no son los únicos de los últimos días. El hecho representa un revés para las autoridades encabezadas por el presidente municipal Humberto Salazar y el propio gobernador de la entidad, David Monreal, que ahora la tendrá difícil para convencer a los posibles asistentes de que el sitio es seguro.

Comité medio guinda

La buena noticia, dicen unos, es que por fin ayer quedó conformado el Comité Técnico de Evaluación de los perfiles de quienes aspiran al cargo de consejeros del INE. La mala, dicen otros, es que este órgano quedó un tanto pintado de guinda, con al menos cuatro de sus siete integrantes inclinados hacia la 4T, entre ellos exintegrantes del Comité para la elaboración de la Constitución Moral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que a muchos les parece extraño es que ayer la oposición haya dejado pasar el nombramiento de tres integrantes del órgano evaluador con claras filias hacia Morena. Dijo el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, que lo hicieron “para no dinamitar el diálogo”. Pero hay quien cree firmemente que esa buena disposición será respondida con… ¡un tombolazo!

A revitalizar la Conago

Quien anda muy movido en su intento por revivir a la Conferencia Nacional de Gobernadores es su presidente en turno, el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara. Dicen los que saben que Jara se reunió ayer con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para pedirle que le ayude a organizar una serie de acercamientos con el resto de las fuerzas políticas, a fin de impulsar fórmulas para fortalecer el federalismo. En sus buenos tiempos, la Conago fue un mecanismo de coordinación que influía en las definiciones de políticas públicas que atañen a las entidades federativas. En los últimos meses vino a menos por diversas circunstancias, pero sobre todo por grillas entre algunos de sus integrantes. Ahora, todo parece indicar que ese instrumento, surgido desde la oposición en otras administraciones, va por su segundo aire. Ya se verá.

Miedo a los aranceles

Donde se empezaron a tronar los dedos, nos comentan, es en la Concamin, organismo empresarial que encabeza José Abugaber. Lo anterior, a propósito de varios hechos que dan cuenta de un aumento de la presión que están ejerciendo productores y congresistas de Estados Unidos sobre el gobierno de su país para que inicie acciones contra México por el tema de la limitación que se busca imponer al maíz transgénico, y no sólo eso, sino ahora también hasta por importaciones de acero mexicano que se podrían ver también restringidas. “Lo menos que nos conviene ahora es un problema de aranceles y de conflictos, por lo que le pedimos a la Secretaría de Economía de la mejor manera que lo arregle, para que estén tranquilos los inversionistas”, refirió el líder empresarial.

Hay tiro con Morena

Y fue el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, el que ayer se echó pa’lante, nos cuentan, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al INE indagar presuntos actos anticipados de campaña del legislador. El hecho que provocó la denuncia original fue la participación del panista en un evento en Jalisco en el que se destapó como aspirante a la Presidencia en 2024. “Si yo estoy avanzando y me quieren atacar me van a encontrar. Soy abogado, conozco el derecho electoral. ¿Quieren litigar? Litigamos y no me voy a dejar de ninguna de las ‘corcholatas’ ni del Presidente de la República”, refirió. Porque sí, claramente ubicó el origen de la denuncia en las filas de Morena. Así que, como se dice, en estos casos, hay tiro.