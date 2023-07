Disparate del Cuau

De Ripley, nos dicen, las declaraciones que hizo ayer el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al decir que si su homóloga de Guerrero necesita policías, “que cuente con nosotros”. Con las cejas levantadas, muchos se quedaron pensando en la magnitud del comentario, toda vez que la inseguridad ha sido uno de los talones de Aquiles que han caracterizado a la administración del Cuau. Los crímenes son el pan de cada día, como lo muestra el asesinato que ocurrió ayer afuera de una farmacia en Puente de Ixtla. Y aún así el gobernador ofrece a otras entidades los policías que no han podido contener a la delincuencia en Morelos. ¿A qué viene ese ofrecimiento si el problema ya quedó contenido? Quizá al afán de seguir figurando para ver si aparece en el horizonte otra chamba política. ¡Uf!

Punto para el fiscal de Morelos

Y fue el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el que obtuvo un triunfo político-judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que resulta que el máximo tribunal constitucional estableció ayer que el funcionario debe contar con fuero para llevar a cabo su encargo. Ello, tras declarar la invalidez de un decreto emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual se había declarado que el titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos no debía contar con esa protección constitucional. Fueron cuatro los ministros de la Primera Sala quienes votaron a favor del resolutivo que obliga a que si alguna institución de procuración de justicia —como ocurrió con la FGR en el año 2020— pretende actuar en contra de Carmona, antes debe realizarse un proceso de desafuero en el que deben de votar a favor dos terceras partes de los legisladores. Ahí el dato.

La respuesta del IMSS

El titular del IMSS, Zoé Robledo, ayer dio la cara para comprometer, como corresponde en el doloroso caso de la menor Aitana, quien murió en un hospital de esa institución por una falla en un elevador, la realización de una investigación transparente y expedita, para que el caso no quede en la impunidad, pero además para que se apliquen medidas que impidan que sucesos como éstos vuelvan a ocurrir. Robledo dejó ver que el instituto ha puesto en un nivel prioritario, como debe ser, el acompañamiento a la familia de la pequeña y aprovechó su intervención para dar cuenta del estado de los contratos de elevadores y de las fallas que han presentado hasta ahora. Igualmente para rechazar cuestionamientos sobre supuestas reducciones de fondos a mantenimiento de estos aparatos. Pendientes.

Calificación de Aguascalientes

Y donde han puesto en un nivel central de atención el manejo responsable de las finanzas públicas —que se traduce en capacidad crediticia, disciplina financiera, control de la deuda pública y dinamismo económico y social— es en Aguascalientes, entidad gobernada por Tere Jiménez, nos hacen ver. Resultado de lo anterior es que acaban de recibir de Standard and Poor’s la calificación crediticia internacional BBB, esto es, la más alta a la que puede aspirar una entidad. Esta acción, nos comentan, viene a dar al estado ventajas competitivas, pues agrega un elemento de confiabilidad y certidumbre a los empresarios interesados en invertir ahí. Además, incrementa las posibilidades de que el gobierno amplíe obras de infraestructura que, a su vez, detonan el empleo. Ahí el indicador.

Lupa a revisiones migratorias

Y es al el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como al coordinador de delegados de esa institución, Héctor Martínez Castuera a quienes piden poner no sólo la lupa, sino el reflector sobre actividades que estarían bajo el control de la delegación de esa dependencia en la Ciudad de México, a cargo de Alma Rubí Pérez Morales. En particular con la práctica que consiste en que viajeros de otros países que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son llevados a revisión migratoria para deportarlos prácticamente con cualquier pretexto. Y es que además del trago amargo de ser regresado a su país, ha pasado que pasajeros se topan con que, al salir, nadie sabe y nadie supo de sus maletas. De esa manera turistas pierden reservaciones o estancias pagadas, así como el dinero de su viaje y pertenencias.

Gracias, pero no gracias

Y fue la senadora Patricia Mercado la que tras haber sino apuntada por el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, como posible aspirante a la Presidencia por el partido naranja, se desapuntó y aplicó aquello de “gracias, pero no, gracias”. La legisladora aclaró ayer en una entrevista con Carmen Aristegui que lo suyo es el trabajo legislativo y destacó que en este sexenio ha quedado visible la relevancia del Poder Legislativo como contrapeso. Y por cierto que los otros nombres que el Dante mencionó optaron por no encartarse, o al menos no por el momento. Luis Donaldo Colosio dijo que el único cargo de presidente que le interesa es el de presidente municipal de Monterrey. Y Samuel García si bien se dijo halagado, también señaló que lo que hay que hacer ahorita es jalar (trabajar). “Andan todos distraídos, desubicados por la elección”. Uf.