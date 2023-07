María Corina Machado, ¿Xóchitl venezolana?

Han pasado 25 años de un modelo sui géneris en Venezuela: comenzó con ayudas sociales generosas que, tras la caída del precio del petróleo, produjeron un boquete presupuestario; siguió con la suspensión de pagos de la deuda externa, antes de que existieran sanciones económicas al país (éstas no causaron la debacle).

Venezuela desembocó en una enorme crisis humanitaria de pobreza y despoblamiento. 7.5 millones de personas han tenido que migrar. Al menos la mitad de los venezolanos se encuentra en extrema pobreza (viven con menos de 1.2 dólares diarios). En México y Brasil, la pobreza extrema no llega al 10 por ciento.

Según las encuestas de Meganálisis, la aspirante que hoy reúne mayores esperanzas de ganar la elección presidencial del 2024 es la opositora María Corina Machado. La gente dejó hace tiempo de apoyar a Juan Guaidó, “presidente encargado” que fuera reconocido por 60 países. Pero menos aún quieren la permanencia de Nicolás Maduro (su base de apoyo es de 12%).

Pareciera que una nueva ley de la política es que cualquier candidato que no prometa aumentar las ayudas sociales, perderá la elección. Quizá por eso vemos en México que los aspirantes ofrecen incrementar los programas sociales. Nos toca a los ciudadanos inquirir sobre la credibilidad de cada promesa. Desde luego que los países pueden ofrecer a sus ciudadanos un modelo social protector, pero éste debe estar sostenido en pilares visibles y reconocidos, no en magia. Los demagogos venezolanos que prometieron el cielo y las estrellas perdieron credibilidad cuando la gente vio esfumarse la estabilidad económica y el ingreso, la moneda dejó de tener valor, hubo hambre y millones tuvieron que irse. La democracia hubiera podido evitar a tiempo este desastre. La alternancia pudo haber amarrado conquistas sociales, sin perderlo todo con la dictadura.

Los venezolanos entendieron a golpes de realidad que vivir fuera del sistema financiero internacional se resiente en el día a día y que algunas de las zanahorias que ofrecía el chavismo estaban envenenadas. María Corina Machado se los dice y le creen.

Hoy, desgraciadamente, la tiranía de Maduro ha inhabilitado a esta mujer que encabeza las encuestas. Países con gobiernos de izquierda y de derecha han condenado esta burda maniobra, un fraude electoral por la vía de la exclusión. Ahora los adversarios del chavismo se enfrentan al dilema de lanzar a María Corina o buscar un reemplazo que también podría ser inhabilitado.

Lo que tienen en común Machado y Xóchitl Gálvez no es la situación de arrinconamiento. En México, los aspirantes de la oposición no han sido desaforados, ni inhabilitados. Pero ambas mujeres crecieron tras interpelar al presidente y hoy encabezan la esperanza de la oposición. En 2011, una joven María Corina le exigió un debate a Hugo Chávez, afirmando que las expropiaciones eran un robo. El caudillo, ya visiblemente enfermo de cáncer, recurrió a una de las frases que tanto le gustaban a sus fans: “Le sugiero que primero gane usted las primarias (...) águila no caza mosca, diputada”. Actitud presidencial similar a la que tiene a Xóchitl subiendo en las encuestas.