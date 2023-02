Dos reuniones en 15 días

Y si todavía hay quien duda de la gran proximidad que tienen el Presidente y la Jefa de Gobierno, hoy ambos darán una nueva muestra del trabajo coordinado que mantienen en proyectos conjuntos. Y es que al lado de López Obrador, Claudia Sheinbaum hablará sobre la recuperación ambiental que se ha hecho en el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, por cierto, uno de los prioritarios del Ejecutivo federal y el de mayor inversión en la Ciudad de México. Se trata de un plan con el que se convertirá este espacio en el parque público más grande de América. Sólo para tener la referencia, Central Park tiene 300 hectáreas y el de Chapultepec 800. Otro dato, quizá el más interesante es la segunda vez en menos de 15 días que AMLO y Sheinbaum comparten espacio y reflector. Pendientes.

Layda, denunciada



Y quien en estos días pasó de denunciante a denunciada, y por escándalos de presunta corrupción, es la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Y es que el lunes pasado sacudió la difusión de una investigación de Noticieros Televisa en la que se ve a tres políticos, dos que hoy son funcionarios de su gobierno y otra que es senadora, recibiendo fajos de billetes que se llevan en bolsas de papel de las oficinas del gobierno estatal. A ello se agregan, en un caso distinto del anterior, las siete denuncias penales que presentó en contra de Sansores y varios exfuncionarios de la demarcación, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Se trata de un presunto daño por 120 millones de pesos en los que presume que se cometió ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Uf.

“Tiene cercanía con nosotros”



Y es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien sigue sumando reconocimientos, y de los de alto nivel, por haber gestionado con éxito que la armadora BMW invirtiera 800 millones de euros en su entidad. Fue el Presidente López Obrador —quien el viernes pasado estuvo en el acto en el que se formalizó el compromiso de inversión—, el que ayer en su conferencia mañanera destacó el trabajo del mandatario potosino y presumió la cercanía que tiene con él. “Es del Partido Verde… (y) pues sí, tiene cercanía con nosotros y muy bien. Además, hizo buen trabajo promoviendo lo de la llegada de esta automotriz para los carros eléctricos, la BMW, que es una inversión muy importante, la primera fábrica de autos eléctricos en América, eso es muy importante y el gobernador ayudó mucho”. Nos hacen ver, por cierto, que el Ejecutivo ha tenido presente a Gallardo en varios momentos en los últimos días, pues no es la primera vez que hace comentarios elogiosos. Ahí el dato.

Más de la herencia de Aispuro



Conforme pasan los días, aparecen más secuelas de la herencia negra que dejó en Durango el exgobernador José Rosas Aispuro. El brote de meningitis que ha dejado hasta el momento 35 muertos es, también, consecuencia de irregularidades cometidas en la pasada administración. Joaquín Antonio Gardeazabal, detenido ayer, estaba al frente de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprised) sin tener título de médico, como lo ordena la ley. Es algo sumamente grave, pues este organismo fue el que autorizó el funcionamiento de cuatro hospitales privados que no cumplían con los requisitos de sanidad indispensables. Y en estos nosocomios se esparció el hongo que produjo la epidemia de meningitis. Muchos en la entidad se preguntan si Rosas Aispuro cometió algún delito al hacer el nombramiento irregular en un área tan sensible, como lo es el control de riesgos sanitarios. A ver qué sigue.

Abusos y costumbres



No hay que perder de vista, nos dicen, la denuncia que hizo ayer Angelina Díaz Méndez, en el sentido de que indígenas tzotziles la obligaron a renunciar a la presidencia municipal de Aldama, Chiapas, bajo la amenaza de que sería quemada viva y violada si no lo hacía. Díaz llegó al cargo mediante el voto popular en las elecciones del 6 de junio del 2021, por lo que orillarla a dimitir atenta contra la democracia y el estado de derecho. La víctima atribuyó la agresión a integrantes de un grupo incrustado en el Ayuntamiento. Lo que procede, nos dicen, es que, sin estigmatizar a la etnia tzotzil, las autoridades investiguen este capítulo de violencia política en razón de género. Y por supuesto, que el Congreso estatal no dé por bueno el oficio en donde Angelina estampó su firma de renuncia, por haber sido concebido mediante amenazas. Ahí el caso.

Cofepris al banquillo



Quien pasará a sentarse en el banquillo ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para rendir cuentas es el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarch. El acuerdo se tomó a propuesta del diputado priista Xavier González Zirión, quien consideró necesaria la presencia del funcionario federal ante la “parálisis” dentro de la institución. La solicitud fue respaldada por varios integrantes del órgano legislativo, entre ellos Francisco Favela, quien ante la sugerencia de que fueran los diputados quienes acudieran hasta las instalaciones de la Cofepris, de plano se manifestó en contra porque hay ocasiones en las que no los reciben y “parecemos limosneros”. Uf.