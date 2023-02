El factor Anaya

Como si algo hiciera falta para meter más ruido en la alianza Va por México, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, revivió a Ricardo Anaya. Al aparecer junto a quien fuera abanderado azul y amarillo en el 2018, Cortés envió el mensaje de que Anaya, a pesar de estar en un virtual exilio, no está muerto políticamente. Los observadores nos hacen ver que el espaldarazo a Anaya se da en momentos en que Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo un gran impacto mediático por el sainete con la banda de guerra y por su discurso de ayer. Se da también en momentos en que el PRD lucha por hacerse visible con el placeo de sus dos principales gallos: Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. La lectura del oxígeno a Anaya, nos dicen, es que la decisión en el PAN aún no está tomada. Y que todos los suspirantes aún tienen posibilidades.

El mensaje de Kuri



Y fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, el que durante su participación en el 106 aniversario de la Constitución, planteó un mensaje relevante a considerar. Y es que sin dejar de conceder sobre lo que se ha hecho bien en el Gobierno federal —por ejemplo, los apoyos sociales—, también se refirió a temas que inquietan en la actualidad, al destacar en una parte de su intervención que son las y los ciudadanos quienes organizan, operan y legitiman los procesos electorales. Lo anterior, en el entendido de que modificar esa dinámica no sólo iría contra la Constitución, sino contra la historia y una demanda sentida de la sociedad. “Quien manda es el ciudadano y expresa su voluntad en elecciones auténticas, libres y periódicas”, planteó también en una alocución en defensa de la democracia. Anotado el dato.

Proximidad con Gallardo



Y el que no puede estar más satisfecho estos días es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Y es que apenas el viernes pasado, tras anotarse un logro relevante: una inversión millonaria de la armadora BMW en su estado, el Presidente le reconoció su labor de promoción de la entidad potosina. Ah, pero no fue el único momento ni el único reconocimiento, porque después, en un acto de la Secretaría de Bienestar al que asistieron los servidores de la nación, López Obrador destacó que Gallardo es un “aliado” del Gobierno federal. Nos hacen ver que hubo quien no dejó de apreciar que los mensajes pudieran tener también la mirada puesta en el 2024, porque el PVEM en la entidad es dominante y mantiene una fuerte estructura electoral, mientras Morena más bien carece de ella y se la pasa, nos dicen, “en disputas estériles”. Uf.

Samuel y las ventajas de la Conago



Con la novedad de que la Conferencia Nacional de Gobernadores, que en el actual sexenio ha tenido muchos vaivenes, ayer quedó formalmente reconfigurada. Y, nos hacen ver, podría ser una plataforma importante para el trabajo de algunos mandatarios estatales. Es el caso del Samuel García, a quien se vio muy contento tras el encuentro realizado en Querétaro. Y es que el gobernador de Nuevo León emanado de Movimiento Ciudadano amarró tres presidencias de comisión: Desarrollo Regional y Metropolitano, Asuntos Internacionales y Ciencia y Tecnología. Y en cuanto a vicepresidencias tendrá las de Economía, Zona Norte, Desarrollo Urbano, Infraestructura, Hacienda y una nueva que evaluará los asuntos relacionados con el T- MEC. Esta última, nos hacen ver, es particularmente relevante, pues al tener Nuevo León una de las fronteras con mayor movilidad para la carga, desde la Conago se buscaría potencializar esa ventaja frente al resto de los estados. Ahí el dato.

Cuevas… hasta en su casa



Vaya capacidad que tiene la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para enfrascarse en pleitos con todo mundo, hasta con los militantes de uno de los partidos que la llevaron al cargo. El Congreso capitalino le pidió a Cuevas que respete los derechos humanos. Y lo hizo a raíz de una propuesta presentada por la diputada del PRI Maxta González, quien acusó abusos en el desalojo de varias familias en la colonia Atlampa. A los reclamos se unió la también priista Silvia Sánchez, quien señaló que Cuevas no tiene por qué intervenir en una zona en donde el Gobierno central tiene en marcha un plan de rescate. Nos adelantan que la alcaldesa ignorará el exhorto del Legislativo, como antes hizo caso omiso a una cita para comparecer. Y dejará abierto ese frente de batalla con dos diputadas que, se supone, son aliadas políticas suyas. Veremos hasta dónde llega este nuevo pleito.

Arde el PRI con fuego amigo



Y hablando de diferencias y pleitos, resulta que ante la petición de expulsión del PRI en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores priistas aseguró que está listo para defenderse de la “embestida” de Alejandro Moreno y afirmó que recurrirá a todas las instancias para continuar como militante del PRI. El político hidalguense señaló que la limpia de opositores que realiza Alito dentro de su partido es porque ya aprendió las “mañas” de las personas con quienes convive en el Gobierno federal. Osorio expresó su confianza en que el tema no pasará de la Comisión de Honor y Justicia partidista, pero previó que el conflicto con el líder nacional de su partido continúe esta semana en la que Moreno citó a los senadores en el CEN. Arde el PRI con fuego amigo, nos hacen ver.