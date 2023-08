Edomex, buena calificación

Dato relevante, nos comentan, el de que la agencia Standard & Poor’s acaba de ratificar la calificación crediticia “mxAA-” al Estado de México, con lo cual la entidad se ubica como la segunda mejor calificada de todo el país. Y es que lo anterior da cuenta de que en el estado que gobierna Alfredo Del Mazo una de las prioridades durante el actual sexenio ha sido la de un buen desempeño presupuestal, disciplina financiera y capacidad para garantizar la sostenibilidad fiscal. Lo anterior, vía el fortalecimiento en la recaudación, la aplicación de medidas de austeridad, la contención del gasto operativo y un nivel de deuda muy bajo. La calificadora, por cierto, junto con su registro de nota, dio a conocer que “el balance general de ingresos y gastos, la transparencia, la rendición de cuentas y el respaldo al sistema reflejan un margen de mejora”. Ahí el dato.

El sobrino y el tío

Con la novedad de que uno de los principales críticos del Frente y de los partidos que lo conforman, incluido el PAN, es Juan Zavala, sobrino del presidente Felipe Calderón. El joven, secretario general de Movimiento Ciudadano y afín al dirigente nacional Dante Delgado, ayer ratificó la idea de que su partido compita solo en las elecciones presidenciales del 2024. Así, en las benditas redes, le dijo al líder panista Marko Cortés que la mayoría de mexicanos no quiere que los naranjas se unan a la “vieja política” y por eso “ustedes son el pasado al que no volveremos”. Ah, pero su tío piensa distinto sobre la estrategia naranja, pues “hace que surjan muchas dudas sobre MC, cuyo dirigente ha sido aliado de AMLO al menos década y media. Está en él probar que ya no es así”. Uf.

Rocha escurre el bulto

A quien, nos cuentan, le falta un poco de creatividad, por decir lo menos, es al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Porque le es más fácil replicar la estrategia de culpar a los medios de comunicación de las cosas negativas que ocurren en el estado. Ayer, durante su conferencia semanal, Rocha arremetió en contra de la prensa, a la que culpó de tener una campaña permanente en contra del Presidente; de la aspirante a sucederlo, Claudia Sheinbaum, y… de él. Ya escurrir el bulto y evadir su responsabilidad en la ola de violencia que azota a su estado es bastante criticable. Pero al compararse con el Presidente y con la exjefa de Gobierno, de plano se voló la barda, nos dicen. Nada ha hecho Rocha en el tema de los tableados, ni en el de los desplazados, ni en el de los desaparecidos. ¿Para qué, si es más fácil culpar de todo a los medios?, nos hacen ver.

El Cuau de siempre

Y quien no canta mal las rancheras es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues ayer aseguró que la situación en el estado mejorará cuando llegue un nuevo fiscal. Urge que alguien le explique que el fiscal tiene la función de perseguir los delitos, pero a quien le corresponde prevenirlos es al gobierno, que, hasta donde se sabe, lo encabeza él. Decir que un nuevo fiscal compondrá todo equivale a reconocer que la autoridad no ha hecho su trabajo, pues si hubiera una adecuada prevención, la Fiscalía no tendría que perseguir delitos. Poner de antemano la responsabilidad de corregir el rumbo en un funcionario que todavía ni siquiera ha sido nombrado es lavarse las manos, algo que no debería hacer quien por el voto popular recibió el mandato de gobernar un estado. El exfutbolista está por cumplir cinco años en el cargo y, nos señalan, parece que no le ha caído el veinte… ni le caerá. Uf.

Las razones del PJ

En la defensa presupuestal que el Poder Judicial ha decidido emprender, nos recomiendan no comprar el garlito de los números globales y los señalamientos generalizantes y sí tratar de entender por qué preocupa a jueces, magistrados y ministros la “asfixia” que les impediría acometer proyectos de justicia altamente necesarios. Entre ellos, la instalación de seis centros de justicia penal para sumarlos a los 42 existentes; la creación de 22 tribunales laborales federales, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la creación del Instituto Federal de Justicia Alternativa y la elaboración de un modelo de mejora del desempeño y de reingeniería del modelo administrativo. Postergar la atención de estos retos de la impartición de justicia, nos comentan, no puede verse como un logro político.

Así la descortesía

Y nos cuentan que, en el Senado, Morena continúa aplicando la aplanadora a las minorías legislativas. Ahora lo hizo en la decisión de quien será la próxima presidenta de la Mesa Directiva, cargo para el que se apuntaron las morenistas Ana Lilia Rivera y Marybel Villegas Canché. Aunque las otras bancadas no tienen posibilidades de aspirar a dicha posición, desde el PAN recordaron que anteriormente –con Ricardo Monreal– se tenía la cortesía de mostrar respeto a los grupos parlamentarios de oposición, aunque no les dejaran participar de la decisión final. Pero ahora resulta que se pasarán casi directos de la celebración de su plenaria, este jueves, a la elección de la próxima presidenta. Legisladores ironizaron que ya sólo falta que a Morena se le olvide convocarlos para la sesión de apertura de los trabajos del Congreso.