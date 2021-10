Encuentro en Guerrero

Ameno encuentro, nos comentan, el que sostuvieron ayer figuras relevantes de la política guerrerense en la víspera de la toma de posesión de la gobernadora electa, Evelyn Salgado. La sede, nos cuentan, fue la casa del reconocido y recién laureado académico Eduardo López Betancourt, hombre de leyes muy cercano a la familia Salgado. Entre los asistentes convocados por este último a compartir el pan y la sal estuvieron el gobernador saliente, Héctor Astudillo, el exmandatario estatal Ángel Aguirre; el senador Manuel Añorve y el exalcalde de Acapulco Luis Walton, además de los líderes de las bancadas de Morena y del PRI en el Congreso local. Salgado Pineda, política y abogada de 39 años, asume la gubernatura mañana, para acercar la Cuarta Transformación a la entidad.

• Rumbo al cierre y al alza

Nos hacen ver que quien pronto cerrará gestión con números positivos en materia de aval ciudadano es el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y es que a pocos días de dejar el cargo sigue manteniendo la buena racha que tomó prácticamente desde el inicio de su administración, al grado de que la más reciente encuesta de la casa Arias y Asociados lo ubica en el segundo lugar de su top de mandatarios estatales mejor calificados en el país. La medición que recién se dio a conocer, se efectuó la última semana de septiembre y en ella el morenista sólo se ubicó abajo del mandatario panista de Querétaro, Francisco Domínguez, que ya entregó la administración. Bonilla, quien tuvo un periodo de gobierno de dos años, resulta ser también el gobernador mejor evaluado de entre los emanados de Morena, pues se ubica adelante de Lorena Cuéllar, quien está en el quinto, e incluso de Claudia Sheinbaum, que figura en el octavo. Así los datos del estudio.

• Corcholatas a todo vapor

Nos dicen que, aunque falta mucho, los tres principales presidenciables de la 4T y el propio Presidente, quien modula por tradición y poder la sucesión, están generando la percepción casi, casi de que este proceso va a tener una definición pronta. Esta semana, por ejemplo, se han recargado los señalamientos relacionados con el 2024: desde la definición del método de selección de la corcholata, que ya estableció el mandatario será una encuesta, hasta la definición de parte de éstas de que van derecho y no se quitan. En cuanto al método hubo un aval total al mismo por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mientras por otro el senador Ricardo Monreal llamó a revisarlo y a apostar por uno que “no nos fracture”. Del otro lado, y en contraposición con las reglas de la vieja sucesión priista, hoy totalmente superadas, como aquella que rezaba que el que se movía no salía en la foto, fue el canciller el que hizo una vehemente reafirmación: “Voy por el proceso en Morena rumbo a 2024 y no tengo pensado otro escenario”. Uf.

• Tersa comparecencia de Arganis

Contra lo esperado por los adversarios políticos, el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz-Leal, consiguió una muy buena receptividad con todos los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes durante su comparecencia como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos comentan. Entre otras cosas, afirmó que la dependencia a su cargo promueve el fortalecimiento de la reactivación económica del país y ejecuta las políticas para llevar a cabo la Cuarta Transformación. El funcionario respondió a cuestionamientos sobre obras y asuntos a su cargo con claridad, incluso sobre algunos que en algún momento abrieron polémicas, como el del accidente de la aeronave donde viajaban Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, las vialidades que se construyen para conectar mejor al AIFA, la toma de casetas y los trabajos para recuperar la categoría 1 en materia de seguridad aérea. Salvo el reclamo de una senadora morenista, la comparecencia fluyó en tersa calma.

• Reconocimiento a Grupo Salinas

El que tiene buenas razones para celebrar es Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, nos comentan. Y es que este miércoles el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó las declaratorias de “Marca Famosa” a tres de sus empresas: Elektra, Banco Azteca e Italika, convirtiéndose así en las primeras tres de dicho corporativo en obtener este relevante distintivo. La Declaratoria de “Marca Famosa” es la máxima distinción oficial que se otorga en México para marcas de productos o servicios que cuentan con reconocimiento y prestigio extraordinario y para obtenerla hay que cumplir con un riguroso procedimiento. Fueron Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca; Manuel Gómez Palacio Pin, cabeza de Italika; Alberto Tanus Schwarz, director general de Cobranza y Crédito de Banco Azteca y Elektra; Gabriel Roqueñí Rello, director general Jurídico Corporativo, y Mario San Román Flores, vicepresidente de Identidad y Marca de Grupo Elektra, quienes recibieron estos distintivos en representación de Grupo Salinas. Ahí el dato.

• Trastabillado reparto en el Congreso local

Tras una demora de varios días, debido a los jaloneos que, nos cuentan, hubo entre los cinco grupos y tres asociaciones parlamentarias, y luego de una sesión interrumpida, este miércoles quedaron instaladas por fin las 45 comisiones y seis comités en el Congreso de la Ciudad de México. Aunque la Junta de Coordinación Política quedó instalada cerca de las 19:00 horas, el presidente Ernesto Alarcón Jiménez decretó un receso “de 30 minutos”, que se prolongó por más de dos horas, hasta que, de manera virtual, se aprobó la sesión ordinaria de este jueves, sin que los integrantes de la Jucopo volvieran a aparecer. No será sino hasta este jueves que se hagan públicos, de manera oficial, los nombres de los presidentes de las comisiones. Ya muchos hacen sus apuestas para ver quiénes ganan y quiénes pierden en la repartición de feudos.