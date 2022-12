Ahora van por la esposa del exgobernador

Nos hacen ver que hasta el momento, nadie dentro del PAN se ha atrevido a siquiera deslizar una tímida defensa del exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien se encuentra en el ojo del huracán por la supuesta corrupción durante su mandato. Ya fueron detenidos tres excolaboradores suyos, entre ellos quienes manejaron los recursos públicos y al parecer de manera no muy honesta. Y ahora, la Fiscalía Anticorrupción estatal abrió una indagatoria contra su esposa, por enriquecimiento ilícito. Los jueces dirán si Rosas Aispuro y sus cercanos delinquieron o no. Pero no deja de parecer extraño que ningún panista ni a nivel estatal ni federal haya salido en su defensa. Y los perredistas, que también lo apoyaron electoralmente, menos. Uf.

Primero nacos y ahora “non gratos”

Quien no ceja en su propósito de buscar reflectores es la diputada federal de Morena María Clemente, dicen en su propia bancada. Y es que habiendo cosas de mayor relevancia en el país, ahora propuso a la Cámara de Diputados que se considere al futbolista argentino Lionel Messi como persona “non grata” en México. Lo anterior por la polémica, por cierto ya superada, sobre el supuesto pisoteo de una camiseta del Tri. Y es que esa figura jurídica sólo se aplica a personas que verdaderamente han cometido una agresión contra el país. Nos comentan que no es la primera vez que la legisladora quiere hacerse notar, ya que en días pasados tachó a los asistentes a la marcha en defensa del INE de “nacos” y anteriormente compartió en sus redes sociales videos sexuales. En su afán de figurar está abollando no sólo su fama, nos comentan, sino la de Morena.

Sonora: tiros cerca de escuelas

Con cada vez mayor recurrencia Sonora, entidad a cargo del morenista Alfonso Durazo, se vuelve noticia. Lo malo es que esto ocurre por hechos de sangre, crimen y violencia que tienen lugar en el estado. Ayer, por ejemplo, se viralizó un video en el que una maestra resguarda a sus pequeños alumnos en una escuela de Guaymas. Afuera se escucha una nutrida balacera que, después se supo, dejó como saldo dos personas muertas. La profesora pone a cantar a los niños, tirados bajo las mesitas del salón, para que no se asusten. No es el primer caso en que en las proximidades de un plantel escolar ocurren tiroteos. Antes se dieron ahí mismo en Guaymas, y también en Caborca y en Empalme. Lo peor de caso es que todo apunta a que podrían repetirse.

Alito y sus seis mensajes

Y fue el dirigente priista Alejandro Moreno el que ayer no presumió una ni dos, sino seis veces, en las benditas redes, su voto en contra de la Reforma Electoral constitucional presentada por el gobierno del Presidente López Obrador. Lo hizo para anticipar lo que sería el sentido del voto de su bancada, luego para refrendar que seguía con esa intención, más tarde para mostrar una parte de su participación en tribuna, una más del momento exacto en que votó en contra y finalmente para comunicar que hará lo mismo con el llamado Plan B. “Cumplimos nuestra palabra”, dijo el dirigente del tricolor, sobre quien muchos mantuvieron hasta el último momento dudas sobre si negociaría con Morena, dado el proceso de desafuero que se le sigue en la misma Cámara.

Morenista contra la Electoral

Con la novedad de que cuatro diputados de Morena, dos del PT y uno del Verde le dieron la espalda a la iniciativa constitucional de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Con su voto en contra junto al de 224 priistas, panistas, perredistas y emecistas, la morenista Adela Ramos frenó también el proyecto presidencial para modificar el sistema electoral del país. Un legislador guinda más se abstuvo y los otros cinco aliados, sencillamente se ausentaron de la votación. Luego de la sesión, la legisladora aseguró tener la conciencia en paz y que “voté por lo justo, aunque el pueblo no lo entienda ahora”. Y no lo entendió. Entre simpatizantes morenistas comenzó a escucharse la exigencia de que fuera expulsada de su partido.

Nuevo guiño perredista a Monreal

Aunque Ricardo Monreal rechazó buscar la postulación presidencial desde la alianza Va por México, fue el líder del PRD, Jesús Zambrano, quien le lanzó nuevamente la invitación al senador de Morena para que considere sumarse a las filas de la coalición opositora. Desde el Senado, a donde el dirigente del partido del sol azteca acudió a una reunión con autoridades locales, ratificó que tienen las puertas abiertas para Monreal Ávila y que, si él quiere, están dispuestos a ponerlo sobre la mesa de la alianza que conforman PAN, PRI y PRD para que sea considerado uno de los posibles candidatos rumbo a los comicios del 2024. Con él, nos dicen, quieren rebasar a Morena por la izquierda. Y si las cosas siguen como están entre el zacatecano y Morena, en una de ésas, este “se da un chance” con el sol azteca. Habrá que ver.