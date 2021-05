En ésas estaban cuando…

Pues resulta que a MC, el partido creado por el actual senador Dante Delgado, no le gustó nada que los dirigentes de los partidos que conforman la alianza, particularmente los del PAN, Marko Cortés, y PRI, Alejandro Moreno, lo señalaran de andar fraccionando el voto opositor al correr por su cuenta en los procesos electorales. El domingo pasado, lo menos que el panista dijo fue que los naranjas la hacen de comparsas de Morena. El líder del tricolor no fue menos benévolo al tacharlos de esquiroles. El caso es que figuras relevantes del emecismo, encabezadas por Clemente Castañeda, se apuraron a responder que su lucha es contra Morena porque “el PRIAN no pinta”. Y en esa intención de entrarle al debate andaban cuando de pronto la FGR salió a informar que investiga a los candidatos de PRI y de MC en Nuevo León; es decir, en una contienda en donde estaban dando batalla. El tema agarró, nos comentan, a todos fuera de base y los dejó ahora con un problema a cuestas.

• Defensor y defendido

Con la novedad de que el próximo defensor y futuro defendido ayer se reunieron y se tomaron una foto en la que decidieron aparecer bastante relajados. El diputado Porfirio Muñoz Ledo, aún morenista, quien la víspera decidió posponer la creación de su frente en defensa de los órganos autónomos, y Lorenzo Córdova, cabeza de uno de ellos —el que en estos momentos se encuentra más bajo el reflector— ayer charlaron, según el primero, sobre “acontecimientos que están ocurriendo en el orden constitucional…, así como de la urgente necesidad de salvaguardar las instituciones autónomas y adaptarlas a las nuevas circunstancias”. Por cierto que Porfirio define a Córdova como amigo de muchos años y “compañero de incansables luchas democráticas”. ¿Se irán a ver más seguido en un futuro no muy lejano? Al tiempo.

• Irrita Córdova a Morena

Y hablando del consejero presidente del INE, nos comentan que el mensaje que dio este lunes no cayó nada bien entre las filas morenistas, sobre todo cuando lanzó un nuevo llamado a la ciudadanía para que el próximo 6 de junio oriente con su voto los cambios que quiera promover en el país dentro de un marco de libertad y pluralidad, que resultará en un saldo alentador en medio de la pandemia, contrarrestando desinformación con información. Nos confirman que algunos legisladores escucharon una clara dedicatoria a su intención de promover una reforma electoral que acote su presencia en medios y redes para moverlos a un perfil de árbitros silenciosos que organizan y califican comicios, por lo que en San Lázaro tomaron nota de cada una de las palabras del funcionario electoral. Como en otras ocasiones, nos comentan.

• Estrafalarias postulaciones de RSP

Así que son varios los partidos que andan metiéndose autogoles con la postulación de candidatos que hicieron, a quienes unos definen como polémicos y otros de plano como impresentables. Ahora a Redes Sociales Progresistas —instituto al que vinculan con la maestra Elba Esther Gordillo— le está lloviendo sobre mojado por candidatear al gobierno de San Luis Potosí a José Luis Romero Calzada, mejor conocido como Tekmol. Y es que circula profusamente en las benditas redes un video grabado el domingo pasado, en el que el abanderado descalifica a los representantes de los medios por preguntarle sobre sus gastos de campaña, en particular la erogación que pudo haber hecho en la renta de un helicóptero. “Yo no respondo mam…, con todo respeto”, eludió el empresario, de quien ayer se difundió que tiene antecedentes de acusaciones por apoyar negocios cuestionados y por asuntos de violencia machista. Pero si por algo está siendo más conocido es por otra grabación viral en la que baila con una burra. Uf.

• La opción de la Sputnik Light

Nos comentan que ayer el canciller Marcelo Ebrard destacó que la Cofepris está analizando ya la aprobación de emergencia de la vacuna Sputnik Light en México, tras indicar que lo anterior se acordó con el Fondo Ruso de Inversión Directa durante su visita a Moscú el pasado 28 de abril. El funcionario dio cuenta de lo anterior con aparente optimismo al recordar que podría ser aplicada en dos dosis con seis meses de separación entre la primera y la segunda. Sin embargo, en la conferencia nocturna, Hugo López-Gatell aclaró que la decisión final de adquirir este biológico estará en manos de la Secretaría de Salud, independientemente de que obtenga la autorización de uso de emergencia. “Esto no depende de las conversaciones diplomáticas, sino de una reflexión técnica”, consideró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en una precisión que algunos vieron como innecesaria, dado que no se trata de la primera vacuna de la que se solicita su aprobación y no es incorporada de inmediato al portafolios. Como sea, se trata de una opción más, como lo expresó, nos dicen, el propio canciller.

• El golpe de la AFL-CIO

La que decidió empezar a poner a prueba los mecanismos contenciosos del T-MEC en el ámbito laboral fue la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la más poderosa agrupación sindical del país vecino. “El caso probará si las reformas laborales de México y el Mecanismo de respuesta rápida del T-MEC pueden ser beneficiosos para los trabajadores mexicanos a los que se les niega su derecho fundamental a organizarse y negociar mejores salarios y condiciones laborales”, expresó ayer la AFL-CIO, al activar el recurso contra la empresa Tridonex, por presuntamente violentar derechos laborales de sus trabajadores impidiendo que se afilien a un sindicato. El caso es que la agrupación sindical estadounidense también hizo una expresión de respaldo a la activista Susana Prieto, de quien, se ha informado, podría ser diputada plurinominal por Morena. Por lo pronto, nos dicen, la papa caliente le caerá a las secretarias del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de Economía, Tatiana Clouthier.