La experiencia Nuño

A propósito de los lamentables hechos en los que perdió la vida un estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, nos hacen ver que algo en particular no debería de reeditarse: la forma en la que el gobierno de Enrique Peña gestionó el problema de la desaparición de los 43 en Iguala. En aquel entonces, nos recuerdan, fue la oficina de la Presidencia, a cargo de Aurelio Nuño —quien, por cierto, en estos días está regresando a la política, colándose a la Cámara de Diputados y con ansias, a decir de algunos de opinar sobre todo— con la que se diseñó la estrategia de atención del delicado asunto. Cómo habrá sido de efectiva la estrategia aplicada por la administración pasada que el problema ha prevalecido ya a lo largo de dos sexenios. Uf.

Palazuelos siendo Palazuelos



El que quiso aprovechar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para hacerse presente entre las votantes, aunque para muchas de una forma poco afortunada, fue Roberto Palazuelos. Y es que, como es sabido, el exactor busca apoyos para llegar a una senaduría, arropado por Movimiento Ciudadano, el partido que comanda Dante Delgado. Por ello, le pareció conveniente difundir un video en las benditas redes en el que aparece con una camisa blanca que tiene bordado el logo del partido y, por supuesto, su nombre. “En el Día de la mujer quiero felicitarlas a todas…”, arranca Palazuelos acompañado de una música de piano que pretende ser dulce, y completa: “Por su incansable lucha, por todos sus logros”… y más adelante dice: “Porque ustedes son la otra mitad del cielo, que Dios bendiga a las mujeres, aquí está su aliado”. ¿Será que su mensaje suma en favor de las causas de las mujeres de quienes busca ganar su voto?

Que Marcelo se puso de pechito



Y fue el excanciller Marcelo Ebrard el que ayer publicó un video con el que, nos comentan, quería dar un raspón a la candidata del Frente, Xóchitl Gálvez. Es un material grabado hace algunos años en el que la hidalguense habla de Claudia Sheinbaum en términos verdaderamente elogiosos. Dice Gálvez: “No tengo ninguna duda de que la mejor candidata para Morena es Claudia, es una mujer honesta, entrona, pero, sobre todo, está preparada para gobernar. El material, por supuesto, fue ampliamente replicado por el público afín a la 4T que no es poco. Sin embargo, Xóchitl, apenas una hora tardó en revirarle con brevedad y, dicen algunos, con contundencia: “A mí en seis años me defraudó y me hizo cambiar de opinión”, escribió primero en dos líneas. Y luego remató, ya con Ebrard en la mira: “A ti en seis meses te compró, te usó y te silenció”. Auch.

No vivo de los impuestos



Y hablando de candidatos cuestionados, resulta que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cuya administración presenta resultados deficitarios en varios indicadores tanto administrativos como de seguridad, decidió refrescar la añeja confrontación que tuvo con el periodista deportivo David Faitelson. No son pocos a quienes lo anterior parece un intento por hacerse presente en medios, por el hecho de que en el reparto reciente de candidaturas en Morena resultó favorecido con la postulación a una diputación. El caso es que volvió a la ocasión en que agredió A David arteramente. “No le di bien, porque tenía la reja, pero ese hijo de la ch… sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso”. Faitelson sólo respondió: “Sí, puede ser, pero al menos no vivo de los impuestos que pagan los morelenses”.

Abusos en Zacatecas



Quienes ayer pulsaron las marchas y movilizaciones por el 8M nos hacen notar que a diferencia de la mayoría de las entidades, en Zacatecas, ante algunas expresiones subidas de intensidad, también hubo acciones de represión hacia jóvenes manifestantes por parte de agentes de seguridad. Imágenes circuladas por colectivas dan cuenta de este tipo de sucesos en la entidad a cargo de David Monreal. En uno en particular se aprecia cómo una joven es tomada de la ropa y arrastrada varios metros. También como es usado polvo de extintor para generar una dispersión de las manifestantes, aunque en esa acción hay lanzamientos directos de esa sustancia. Ahí el dato.

Día triste en Sonora



Ayer en pleno Día Internacional de la Mujer fue encontrada sin vida en Sonora la activista Leonor Leyva Cirerol. Fue la organización Jóvenes Buscadores de Sonora la que difundió la noticia: “El día de hoy, 8M, se ”celebra” el día de la mujer, pero este día también nos informan que Leonor fue localizada sin vida en una de las fosas en El Choyudo (una comunidad de Hermosillo), no tenemos nada que celebrar, solamente tenemos que gritar por las que se fueron, por las que callaron. Descansa en paz.” Leonor, de acuerdo con informes periodísticos, se encontraba desaparecida y era buscada por familiares y colectivos. En el mismo lugar donde fue localizado su cuerpo han sido hallados varios más. Independientemente de las indagatorias que se lleven a cabo, nos hacen ver, no dejan de llamar la atención algunos indicadores de violencia contra las mujeres en la entidad a cargo de Alfonso Durazo. Uno de ellos es el de feminicidio, que cerró el mes de enero con la tasa más alta a nivel nacional.