Noroña… en Morena

Y resulta que desde Morena surgió una impugnación en contra de la candidatura del exaspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña. Y es que así como el representante del guinda ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, presentó un cúmulo de recursos contra candidaturas de la oposición, el secretario general de Morena en Zacatecas, Mario Alberto Casas, presentó una impugnación en contra de la postulación de Noroña al Senado, porque, argumentó, no se cumplió con los requisitos establecidos por el partido guinda, ya que Noroña es militante del Partido del Trabajo y eso infringe los estatutos del primero. A ver si en una de ésas no se queda sin espacio legislativo el flamante y aguerrido coordinador en la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo que sea que resulte, queda el registro del fuego amigo. Uf.

Una ley relevante

Es un hecho que algunas normas que aprueba el Congreso no suelen ser publicitadas como debiera por no estar en coyunturas o tener el foco político encima. De ahí la relevancia de que la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, destacara ayer el que la Cámara de Diputados finalmente aprobara la Ley general de Alimentación Adecuada y Sostenible. Y es que se trata de una legislación que, entre otras cosas, establece las bases para la promoción, protección, respeto y garantía del derecho a la alimentación. Con ella, nos comentan, se pretende fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país y, lo más importante, obliga a los tres órdenes de gobierno a desarrollar políticas integrales para garantizar una alimentación adecuada de la niñez, de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con atención prioritaria en zonas de alta y muy alta marginación. Ahí el dato.

Disculpas por lo del palco

Con la novedad de que en su visita al ITAM, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, fue cuestionado por los videos en los que se le ha visto en aparente estado inconveniente y retando al INE a sancionarlo. Y es que los estudiantes le hicieron ver que fue una falta de respeto a su candidatura. Aunque el aspirante presidencial medio “cantinfleó” en la respuesta y sacó temas contra el órgano electoral, no le quedó más remedio, ante los señalamientos de los estudiantes, que decir que se debe respetar, y que lo que hizo estuvo mal. “No me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir y llevar al debate público con objetividad, con evidencias… no es la forma de plantear mis diferencias con el INE en un estadio de futbol apoyando a los Pumas de la UNAM”. Luego de admitir la falta, nos comentan, los itamitas se lo reconocieron. Qué fácil era, ¿no?

Campañas remotas

Y quien ha hecho campaña en la contienda por la gubernatura de Yucatán como ha podido ha sido Joaquín Huacho Díaz, de la alianza entre Morena, PT y PVEM. De hecho se ha informado que será hasta el próximo lunes 11 de marzo cuando se reintegre de manera presencial a las actividades de proselitismo, luego de haber sido operado del húmero derecho, el cual se fracturó en su rancho el 25 de febrero. Y es que el abanderado guinda se la ha pasado de transmisión en transmisión en Facebook con sus simpatizantes de diversas colonias y municipios del estado, como ocurrió ayer con habitantes de la colonia El Vergel III. Será interesante, nos comentan, para quienes realizan análisis en temas de campañas políticas, revisar si las campañas a distancia tienen algún impacto o si la gente, dada la relevancia de las benditas redes, las toma de buena gana.

8M y el blindaje súper extendido

Ya sin mayores restricciones por temas como la pandemia y con un país completamente reactivado en lo político y lo social, la marcha por el Día Internacional de la Mujer, nos comentan, podría ser una de las movilizaciones más concurridas de los últimos tiempos. Y es que, nos hacen ver, el ímpetu que las autoridades locales y federales desde ahora pulsan que tendrán las marchas de mañana, las ha llevado a extender a una multiplicidad de edificios las vallas para resguardarlos. Desde ayer lucían ya amurallados el Palacio Postal, el Museo Nacional de Arte, el Palacio de Bellas Artes y el Banco de México, así como el Hemiciclo a Juárez, además del Palacio Nacional. A quienes trabajan en distintos locales en calles del Centro Histórico, las autoridades capitalinas les han solicitado estar pendientes, tapiar sus negocios o de plano bajar las cortinas al momento de que pasen los contingentes. Por lo pronto, pendientes.

Los dejan sin candidatura

Y hablando de candidaturas, quienes ayer quedaron fuera de toda posibilidad de contender por el partido Morena fueron la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, y el exboxeador Eric Morales, mejor conocido como El Terrible. Y es que resulta que las encuestas del guinda, ésas que muchos han querido poner en duda, porque nomás no les terminan de creer, determinaron que habrá de ser el presidente del partido guinda en Baja California, Ismael Burgueño, quien compita por la alcaldía de la capital del estado. Montserrat, nos comentan, no ha aceptado la decisión de la dirigencia y ya anticipó que buscará el amparo legal. “Estoy tan sorprendida como ustedes, ya que abiertamente se nos descalifica de la encuesta que limpiamente ganamos”. El que contrariamente sí aceptó que lo KO fue Morales. Pendientes.