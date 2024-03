Invitación y polarización

Y ayer fue mucho el ruido que se generó en las benditas y superpolarizadas redes, la ausencia de la candidata Claudia Sheinbaum a la reunión plenaria de consejeros de Citibanamex. Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó? Bueno, pues que la candidata presidencial no pudo ajustar ya su agenda, para acudir a la invitación, debido a compromisos pactados con antelación. Ana María Lomelí, que forma parte de su equipo, dijo que el lunes 26 de febrero habló personalmente con Manuel Romo, director general de la institución financiera, para informarle que Sheinbaum no podría acompañarlos. “Lamento que no se haya informado en su debido momento a las y los consejeros de la institución”, dijo. El propio banco, por su parte, ya aclaró que están tratando de acordar una nueva fecha y espacio en el que puedan reunirse. Mientras en las benditas redes deberían aplicar aquello de “tú tranqui, que yo relax”.

Campaña en el oriente

Y fue el candidato de la coalición Va por la CDMX, conformada por PAN-PRI y PRD, Santiago Taboada, quien ayer dejó ver que uno de los ejes de su estrategia de campaña será el no salir ya sea física o discursivamente del oriente de la capital del país. Taboada ha señalado que arrebatará ese bastión a los morenistas que, dice, han administrado las carencias que ahí se padecen para sacar beneficio político-electoral. Ayer, durante un recorrido por el Mercado Escuadrón 201, ya hizo notar un flanco débil del partido guinda al señalar los problemas de delincuencia organizada y de extorsiones que sufren los vecinos y comerciantes de Iztapalapa. Lo más preocupante, aseguró el candidato, es que las extorsiones vienen de las propias autoridades de la alcaldía. Las campañas van arrancando y hay ya duros mensajes. Por lo pronto, pendientes.

Contienda en Coyoacán

Con la novedad de que al Congreso de la Ciudad de México llegó una nueva solicitud de licencia, esta vez del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien, se ha informado buscará la reelección. Con los escenarios preliminares que hay en la capital, todo indica que no tendría mayor problema para repetir en el cargo, ni tendría además animadversiones acendradas que temer dado el perfil dialoguista y de cero confrontación que ha buscado mantener con los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, quienes conocen de los asuntos políticos locales de la alcaldía nos aseguran, también, que ya en contiendas electorales, Giovani no es de los que anden con reservas y, por lo tanto, ya estaría armando una estrategia para, nos dicen, anular a algunos adversarios quienes por el momento no tienen tanto parque para dar la batalla. ¿Será?

Que primero la distensión

Quienes han seguido de cerca el caso de los 43 normalistas desaparecidos, en sus vertientes jurídicas y políticas, nos hacen ver que más que posibles acuerdos que conduzcan a la resolución del caso Ayotzinapa, éste tiende a verse cada vez más agotado de posibilidades. Ayer, el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, manifestó una vez más su molestia con el Gobierno federal porque no les ha hecho caso. “El Gobierno le da a los padres un trato de disidentes políticos y no de víctimas”, denunció. Lo anterior da cuenta de un tono subido, tanto de la parte del Gobierno, como la de los padres y sus representantes, lo cual daría cuenta de que la gestión del asunto por parte del Gobierno requiere no sólo de acciones que den cuenta del avance de la investigación, sino previamente mensajes de distensión, para que antes de sentarse a la misma mesa, las partes dejen de darse hasta con la cubeta.

Puebla feliz

Y nos hacen ver que algunas piezas del equipo cercano de Claudia Sheinbaum ya están mostrando para qué los enrolaron. Quienes nos señalan lo anterior se basan en una serie de fotos que circularon en las benditas redes en las que aparecen con gestos de alegría y concordia el candidato de Morena al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta, y quien contiende por ese mismo partido por un escaño en el Senado, Ignacio Mier. No es algo que no se sepa que ambos personajes, primos además, se dieron fuerte en la batalla por obtener la nominación a la gubernatura. Pero ése ya parece un episodio del pasado a juzgar por las imágenes en la que aparecen flanqueados por Ricardo Monreal y por César Yáñez. Y en la que anuncian además que se encontraban en los preparativos para la visita de su candidata presidencial al estado y celebran la unidad. Qué tal.

Compromiso con informadores

En su visita de ayer a Ciudad Victoria, al final de la conferencia matutina, el Presidente aceptó tomarse una foto grupal con los reporteros locales, y selfies con aquéllos que se lo pedían de manera particular. Sin embargo, llamó la atención de varios colegas el que indicara que hacer periodismo en Tamaulipas es riesgoso. “Los felicito mucho, mucho, mucho, porque hacer periodismo en la Ciudad de México es riesgoso, pero no tanto. Hacer periodismo aquí (Tamaulipas) es más riesgoso, porque aquí las banquetas son muy angostas”, dijo. Cerca estaba el gobernador del estado, Américo Villarreal, a quien antes el Ejecutivo dio un relevante espaldarazo. Ahí le pidió brindar protección a los comunicadores y el mandatario de inmediato señaló: “Tienen todo el apoyo del gobierno”. Nos hacen ver que en el episodio ha sido importante el reconocimiento del riesgo al que están expuestos los periodistas y, por supuesto, el compromiso de proteger el ejercicio de la profesión. Ahí el dato.