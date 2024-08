Por si algo faltaba en Colima

Y ahora es un colapso de las vialidades de acceso al Puerto de Manzanillo, en Colima, lo que afectó a esa de por sí emproblemada entidad gobernada por Indira Vizcaíno. La crisis se debe a que, según se ha informado, lluvias provocaron fallas de sistemas en las instalaciones portuarias. Ya las autoridades de Marina, nos comentan, se pusieron las pilas para resolver el problema que impacta a transportistas y a ciudadanos que buscan entrar al lugar que además de ser puerto es destino turístico. Y han tenido que llamar a las municipales a que tomen acciones coordinadas con la Guardia Nacional y la propia administración portuaria. Las autoridades municipales anunciaron, por su parte, que iban a llevar agua a las personas varadas y a denunciar el problema “ante Derechos Humanos”. Y del lado del gobierno estatal, Vizcaíno difundió en sus redes… los nombramientos de Claudia Sheinbaum. Uf.

Las denuncias de Layda contra Alito

Y el que, nos comentan, parecía que iba librando sus pendientes políticos —un desafuero que ya no se concretó— y con la justicia de cara a su casi segura reelección al frente del PRI era Alejandro Moreno. Y nos dicen “era”, en pasado, porque ahora ya no tanto. Resulta que ayer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pidió a la Fiscalía General de la República dar cuenta de los avances o resultados que tenga sobre las denuncias penales que presentó contra el priista. Fue en su informe de gobierno donde mandó un mensaje al fiscal general de la República: “Le pido que nos informe sobre el estatus de cada una de las carpetas y se proceda de inmediato. Hace tres años metimos las primeras denuncias y hasta la fecha no tenemos ninguna información”. Layda reabrió así los casos contra su antecesor, por lo visto aún no cerrados. Pendientes.

¿Dos grupos de padres de los 43?

Nos cuentan que entre los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa han aflorado diferencias y ya se puede apreciar que hay al menos dos grupos en disputa con distintos propósitos en torno a las indagatorias del caso. Nos aseguran que Emiliano Navarrete, quien es el vocero oficial, se ha peleado en reiteradas ocasiones con Felipe de la Cruz, cabeza de un grupo de familiares disidentes. Incluso, nos comentan, han llegado a los insultos. A este último le exigen que se aleje del caso; sin embargo, al no ganar una diputación regresó a comandar a parte de los padres. Ayer llamó la atención que desde uno de los flancos de familiares se cuestionara vía un comunicado las acciones de búsqueda que se realizan en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, las cuales calificaron como “una acción distractora”. La diligencia en las instalaciones militares las encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

La Reforma Judicial y la ONU

Con la novedad de que se siguen encendiendo alertas ya no sólo a nivel nacional, sino internacional por la reforma al Poder Judicial promovida por la 4T en el Congreso. El asunto ha escalado a las Naciones Unidas donde Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, ha difundido un pronunciamiento con claros acentos críticos a la reforma, la cual, asegura, podría “socavar la independencia de la Judicatura mexicana” en caso de ser promulgada sin modificaciones sustanciales. Sus cuestionamientos y preocupaciones van desde las consideraciones políticas que podrían superponerse en el mecanismo de selección de jueces, al elegirlos políticos, pasando por la falta de transparencia sobre los criterios para elegir perfiles y su calificación objetiva, la falta de información sobre un umbral de votos necesarios para garantizar la legitimidad de las elecciones, el riesgo de que los candidatos busquen complacer a votantes y patrocinadores de campañas, entre otros muchos temas. La reforma judicial se empieza a volver una papa caliente.

Indicador de homicidios a la baja

Y es en el Estado de México donde dieron a conocer algunos indicadores relevantes en materia de seguridad. Y es que resulta que la entidad donde gobierna la maestra Delfina Gómez registró la menor cifra de eventos de homicidio doloso desde diciembre de 2023. Además, del 1 de enero al 31 de julio de este año la reducción de ese delito fue de 10.66 por ciento, comparada con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos proporcionados por la fiscalía estatal. La mandataria mexiquense, nos comentan, ha destacado el trabajo coordinado, al señalar que este resultado se basa en los esfuerzos de autoridades federales, estatales y municipales. Por cierto que durante julio el número de víctimas de homicidio fue de 177, cifra 27.16 por ciento menor a la del mismo mes de 2023, en que fueron contabilizadas 243. Con ello el mes que recién concluyó se convirtió en el segundo con menor número de víctimas de la actual administración, detrás de diciembre del año pasado. Ahí los datos.

La reunión de seguridad

Este viernes algunos medios de comunicación accederán a la reunión del gabinete de seguridad que todos los días se lleva a cabo en Palacio Nacional, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le dan a conocer los pormenores de la situación del país. A principios de esta semana, el mismo mandatario adelantó que los reporteros que acuden a las conferencias matutinas serían testigos de dicha reunión, la cual inicia a las seis de la mañana y, se sabe desde el principio de la actual administración, es el eje de la política de seguridad del país. Así que, por única ocasión, los medios atestiguarán cómo se lleva a cabo. Y ya encarrerados, tanto López Obrador como la prensa se trasladarán a la sala Ignacio Zaragoza de Palacio Nacional, desde donde se ofrecerá la mañanera, y no en el habitual Salón Tesorería.