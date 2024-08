Las denuncias de Layda contra Alito

Y el que, nos comentan, parecía que iba librando sus pendientes políticos —un desafuero que ya no se concretó— y con la justicia de cara a su casi segura reelección al frente del PRI era Alejandro Moreno. Y nos dicen “era”, en pasado, porque ahora ya no tanto. Resulta que ayer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pidió a la Fiscalía General de la República dar cuenta de los avances o resultados que tenga sobre las denuncias penales que presentó contra el priista. Fue en su informe de gobierno donde mandó un mensaje al fiscal general de la República: “Le pido que nos informe sobre el estatus de cada una de las carpetas y se proceda de inmediato. Hace tres años metimos las primeras denuncias y hasta la fecha no tenemos ninguna información”. Layda reabrió así los casos contra su antecesor, por lo visto aún no cerrados. Pendientes.