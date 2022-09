Fiscalía, aplicada; STyPS aún no

Fue la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, la que ayer dio pasos importantes para que se pueda hacer justicia por los sucesos ocurridos en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, al informar que obtuvo tres órdenes de aprehensión contra el mismo número de personas, de quienes se investiga su presunta responsabilidad en el derrumbe en el que quedaron atrapados diez mineros. Y mientras, nos hacen ver, quien de plano sigue sin aparecer para atender lo relacionado con el ámbito laboral en el caso —incluidos algunos aspectos de seguridad— es la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde. Hasta ahora la que ha tenido que dar la cara por el gobierno es Laura Velázquez, encargada de Protección Civil, quien ya resiente desgaste… Para todo esto, ¿ya irán a dar el nombre del dueño de la mina? Uf.

¿Busca Alito despresurización?

Entre las filas panistas, nos comentan, ya prendieron focos amarillos y están empezando a advertir que una jugada priista del viernes pasado pudiera ser un intento del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, de despresurizar su situación con el gobierno. ¿Y cuál es esa jugada?Bueno, pues la presentación por parte de la diputada del tricolor, Yolanda de la Torre, de una iniciativa para que se modifique el artículo quinto transitorio de la Constitución y con ello el plazo en el cual las Fuerzas Armadas podrían operar en tareas de seguridad, vía la Guardia Nacional, pase de cinco a nueve años. Con ello, las circunstancias bajo las cuales esa corporación federal opera actualmente se mantenían hasta el 2028. Tanto están prendidos los focos que ayer el dirigente panista Marko Cortés advirtió sobre el riesgo que representaría para el acuerdo firmado entre PRI, PAN y PRD para mantener una “moratoria constitucional”. Anticipó además que no respaldará la iniciativa. Cruje la alianza.

Empate en la Instructora



Y ya instalados en esa misma frecuencia. Nos cuentan que en que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, de donde saldrá el dictamen que avale o no el desafuero de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quedó empatada en su integración: dos diputados de Morena y dos de Va por México, uno del PAN y uno del PRI. Cualquier decisión que se tome debe contar con la mitad más uno, es decir, con tres de esos cuatro legisladores. Se ve difícil que el panista José Elías Lixa Abimerhi vote junto con los morenistas. Y se ve todavía más difícil que pudiéramos ver algo así del priista Rubén Moreira, nos comentan. Con lo anterior, el desafuero de Alito, por lo que se ve, se quedará atorado en esta primera instancia, a quien algún inteligente asesor se le ocurrió crear con cuatro y no con cinco integrantes. O será que el dirigente tricolor se encomendó a quien ya se vio que sí existe: el santo de los empates. Uf.

Violencia en Caborca



Dicen los que saben que en la ciudad de Caborca, Rafael Caro Quintero encontró las condiciones propicias para establecer ahí su principal centro de operaciones. Algo tendrá de atractiva esta ciudad del noroeste de Sonora como para que otros capos pretendan hacerse de su control. Y mientras, quien la paga son los habitantes del lugar, quienes han experimentado varios hechos de violencia, sin que el gobernador Alfonso Durazo sea capaz de brindar la seguridad que se requiere. Cada vez que Caborca aparece en los titulares es por balaceras asesinatos o enfrentamientos, como el registrado el pasado fin de semana, cuando sicarios en fuga provocaron tres choques con saldo de seis lesionados. Durante julio hubo un repunte del 340 por ciento en homicidios dolosos, un síntoma de lo que se vive no sólo en Caborca, sino en muchas partes del estado, nos hacen ver.

Ken: mensaje en Zacatecas



Y ya que hablamos de inseguridad, quien visitó el fin semana uno los estados más violentos del país fue el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. El pasado sábado, en plena visita a Zacatecas, el diplomático no escondió que su país agregó la entidad a la lista de recomendaciones de no viajar. En su cuenta de Twitter, Ken expresó: “Sin seguridad no puede haber prosperidad y el apoyo a la inversión se desvanece”. Pero en Zacatecas se encontró con un gobernador David Monreal, quien le dijo que la estrategia contra la inseguridad en su estado no cambiará “porque está dando resultados”. Ayer, tras concluir su visita, el diplomático publicó un comunicado en el que muy cuidadas las formas habla de trabajar en cooperación. Aunque en ese mensaje, no deja de advertir que “sin seguridad no hay prosperidad”. Ahí el dato.

La Corte decidirá



Una discusión histórica es como algunos ven el debate que hoy tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resolverá sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. No es un tema menor, pues ha causado marcadas divisiones y enfrentamientos entre poderes, ya que, por un lado, hay quienes abogan por un marco garantista de los derechos humanos, ante un contexto que tiene a miles de personas en las cárceles sin sentencia y sujetas a condiciones que organizaciones consideran “inhumanas”. Por el contrario, el Poder Judicial también enfrenta la presión del Ejecutivo, que ha externado abiertamente su rechazo a que esta medida sea eliminada y se retorne a una cuestionada puerta giratoria y con ello se apunte al fracaso de la estrategia de seguridad. ¿Hay posibilidad de una decisión salomónica? Pendientes.