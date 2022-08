“GIEI no ha señalado a responsables”

Más de una ceja se levantó ayer tras conocerse el comunicado que difundió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mejor conocido como GIEI, en el cual expresa que no conocía el informe que presentó la Comisión gubernamental para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Y no sólo eso, sino que advierte que tampoco tuvo acceso a algunas de sus partes relevantes como algunas capturas de pantalla y conversaciones telefónicas. En su pronunciamiento, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Cox señalan también, lo cual generó inquietud, que el GIEI “no ha señalado presuntos responsables”. Y es que de la lectura del posicionamiento se desprende que en la presentación del informe y las acciones de judicialización posteriores, los expertos, que han estado próximos a los padres de los 43, no van por las mismas rutas.

“Corcholatas” en Palacio

Así que ayer tres importantes “corcholatas” presidenciales coincidieron en Palacio Nacional. No es que se hayan ido a dar una vuelta para reconocer el terreno por si un día les toca despachar ahí —o a lo mejor sí—, sino que acudieron como invitados especiales a la reinauguración del Recinto Parlamentario del lugar. Aparentemente no hubo trato especial para alguno de los tres: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pero quienes leen entre líneas nos recomiendan checar en las fotos cuál de las “corcholatas” fue colocada en medio. Porque, aseguran, en política nada es fortuito. Y mucho menos la asignación de lugares en las ceremonias.

¿Sandra Cuevas se vacuna?

Ahora sí que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reaccionó ayer a algo que todavía no ocurre. Pidió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “trabajar de la mano” en beneficio de la ciudadanía “en lugar de estar exhibiendo a las alcaldías”. Y es que el próximo lunes está previsto el arranque de la sección “Quién es quién”, durante la cual serán ventiladas las demarcaciones que no cumplan con las demandas ciudadanas. Algo debe presentir la titular de Cuauhtémoc como para salir a dar ayer una conferencia de prensa vespertina, sin previo aviso, sólo para quejarse de lo que aún no ocurre. ¿Algún pajarito le habrá revelado que con ella empezará el balconeo? Lo cierto es que ese llamado a trabajar “de la mano” se le olvidó muy pronto, pues terminó la conferencia despotricando contra el gobierno central. Uf.

En busca de cobijo naranja

Este lunes, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró la “invitación” para que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza Va por México. Sí, la que últimamente se ha visto impactada por los señalamientos hacia el líder tricolor. Nos cuentan que de esa forma busca que se fortalezca el bloque opositor, de cara a los comicios del 2023 y 2024. Mediante redes sociales, el priista se dijo seguro de que la dirigencia y militancia emecista “pondrán todo su compromiso para privilegiar el presente y el futuro de un país tan grande como nuestro querido México”. Hay quienes se preguntan si el movimiento naranja se sumará a lo que algunos han comenzado a llamar “el salpicadero”. Uf.

Ya quiere sus “corcholatas”

Al que parece que le urge tener sus propias “corcholatas” ya oficialmente declaradas es al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que sigue y sigue repitiendo nombres de figuras de su partido ansioso de que le pudieran decir que sí van para que puedan empezar a “moverse”. Ayer, el dirigente albiazul, nos comentan, buscó acicatear nuevamente a quienes ve como buenas opciones, aunque muchos estén cuidando los tiempos para no convertirse en la diana de los dardos políticos. El caso es que Cortés, quizá por andar en Mérida, empezó por el yucateco Mauricio Vila. “Es una gran opción y en el PAN tenemos muy buenas opciones para la Presidencia de la República, en donde nada más falta que Vila diga ‘voy’ y se empiece a mover”. El panista agregó después a Mauricio Kuri, a Maru Campos, a Lilly Téllez, a Santiago Creel y a Ricardo Anaya. A ver quién, como están las cosas, se anima a darle el anticipado “voy”, nos comentan.

Morena vs. INE, la andanada que viene

Con todo y que la Suprema Corte advirtió a la Cámara de Diputados que ya no puede recortar el presupuesto del INE, a menos que esté plenamente justificado el cambio, Morena ya sentenció al órgano electoral que no le va a “temblar la mano” para “corregirle la plana”. Por lo menos así lo adelantó el diputado del guinda Mario Llergo, quien en su calidad de representante morenista ante el Consejo General, adelantó que el presupuesto por 14 mil 437 millones de pesos que prevé el instituto para el 2023 no lo aprobará la mayoría legislativa en San Lázaro, ni mucho menos con los cuatro mil 25 millones de presupuesto precautorio para la consulta popular. Pese a que los consejeros se cansaron de explicar que los recursos planteados tienen un buen sustento, en opinión del legislador morenista, el presupuesto enviado por el INE sólo demuestra que quieren seguir disfrutando de “privilegios”. Así que viene otro capítulo de la andanada que ya conocemos, nos hacen ver.