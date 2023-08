Golpe conjunto

En un nuevo ejemplo de colaboración institucional exitosa, ayer fueron capturadas dos personas involucradas en el asesinato de un ciudadano de la India, ocurrido el 19 de agosto, al momento de ser asaltado en Viaducto. Dieron este golpe elementos de la SSPC, encabezada por Rosa Icela Rodríguez; de la SSC capitalina, a cargo de Omar García Harfuch, y de la Fiscalía del Edomex, con José Luis Cervantes Martínez al frente. El operativo conjunto permitió conocer el modus operandi de la banda a la que pertenecían los aprehendidos, la cual tenía acceso a las cámaras de seguridad de casas de cambio del AICM. Esta acción coordinada abonará al combate a la impunidad, a atacar mejor los delitos que se cometen tras operaciones con divisas, y a atender la exigencia de la Embajada de la India en nuestro país de detener a los homicidas de su connacional. Ahí el dato.

Proceso de partidos

Y quienes siguen de cerca el proceso interno del Frente Amplio por México, nos hacen ver que poco a poco el proceso está siendo tomado por los partidos políticos, y va dejando de lado los alientos ciudadanos que antes movieron a los propios partidos a generarlo. La mayor aproximación de Xóchitl al PAN, de Marko Cortés, seguida de la declinación del PRD, a cargo de Jesús Zambrano, y ahora el tobogán de salida que le está abriendo a Beatriz Paredes el PRI, de Alejandro Moreno, empiezan a poner en el centro los escenarios de negociación de los distintos espacios que estarán en juego en el 2024 y en el que, por lo tanto, habrán de llevar mano. El único componente ciudadano que sigue activo es el encargo de la encuesta y realizar la consulta que, con el escenario que ha abierto Alito, están ahora más que en vilo.

Los mensajes de Alfaro

Fuerte mensaje el que mandó ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Y quedó claro que no es propiamente al hombre, sino a la centralidad en la que éste se ha puesto a sí mismo dentro de MC y en el debate por la definición del futuro. Alfaro, nos comentan, ha puesto sobre la mesa el reto de poner los oídos no sólo entre los que quieren cambiar al país y ganar elecciones con mensajes motivacionales en redes, sino a los que entienden de contiendas políticas que se ganan con causas, arrestos y liderazgo a ras de piso. Por eso el jalisciense dejó claro que en su estado hay un proyecto “con vida propia” que podría salir adelante, como ya lo ha hecho antes. “Yo nunca, nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido”, declaró.

Los desvíos de un alcalde

Nos cuentan que tras la detención del exalcalde de Cuautla, Tadeo Nava, hay muchos que se preguntan en qué gastó el dinero que, según reportó la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, desvió del erario en el 2018. A quienes les gusta atar cabos no les pasó por alto el dato de que ese año, último de la gestión del edil, hubo elecciones para renovar los poderes y las alcaldías en la entidad. El hecho de que los desvíos los haya cometido precisamente en 2018 podría ser una mera coincidencia, aunque dicen los clásicos que en política no existen las coincidencias. El caso es que lo mejor será esperar a que Nava declare en qué gastó esos recursos del predial, que fueron cobrados, por cierto, de manera anticipada por el ayuntamiento y que supuestamente desvió. Pendientes.

Que dicen que sí hay cortesía

A propósito de lo publicado en este espacio sobre el proceso de nombramiento de la próxima presidenta del Senado, sobre el cual integrantes del PAN señalaron una falta de cortesía política de la bancada morenista, nos comentan, que no hay tal porque el coordinador de la mayoría, Eduardo Ramírez, sí ha hablado con los grupos parlamentarios sobre este asunto. Lo que es un hecho es que por la configuración del Senado no pasaría otra cosa que no sea el uso de la aplanadora para concretar el nombramiento, aunque eso ocurrirá cuando los legisladores guindas se terminen de poner de acuerdo en si van con Ana Lilia Rivera, con Maribel Villegas, o con alguna otra senadora, porque ayer seguía aumentando la lista de interesadas en encabezar la Cámara alta. Y, por esa razón, puede haber tiro.

Saltan en el PRI

Con la novedad de que en el tricolor, a contracorriente de lo que perfila su dirigente, Alejandro Moreno, hay quienes se oponen a que la senadora Beatriz Paredes deje la contienda del Frente Amplio por México de manera anticipada. “La terminación abrupta, sin más explicación que una supuesta ventaja en encuestas que no se han dado a conocer, dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora, lastimaría la esperanza de millones de ciudadanos y daría armas a los adversarios para deslegitimar este importante esfuerzo colectivo que ha significado la conformación del Frente”. Quien se apresuró a mandar este mensaje fue la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, cabeza del Frente Amplio de Renovación, que aglutina a exlegisladores y exgobernadores del tricolor críticos de la dirigencia actual. En su texto, piden que el proceso no sea expropiado por cálculos mezquinos. Uf.