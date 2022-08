Golpe de la Marina al narco

Fuerte golpe el que dio ayer la Marina, a cargo del almirante Rafael Ojeda, al crimen organizado al lograr el aseguramiento de 1.6 toneladas de cocaína en Michoacán. La acción, que tuvo lugar en el municipio de Aquila, nos comentan, se derivó de trabajos de campo y gabinete, gracias a los cuales la dependencia pudo conocer detalles sobre un posible trasiego de droga. Con esos datos, decidió desplegar un operativo por aire, mar y tierra que permitió un seguimiento oportuno de dos embarcaciones y la posterior captura de tres presuntos narcotraficantes. El de la Armada es el segundo aseguramiento de cocaína de esas dimensiones, pues apenas a finales del mes pasado, en la Ciudad de México se dio una incautación similar. Además de la droga, los marinos aseguraron también 432 litros de combustible.

Llegó el antiviral, pero no a todos

Una buena y una mala: la buena es que por fin la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, atendió el reclamo que hacían médicos de los sectores público y privado para que nuestro país pudiera contar con los antivirales ya aprobados para atender el Covid-19. Y resulta que ayer llegaron los primeros 180 mil tratamientos de Paxlovid, desarrollado por Pfizer, de un total de 300 mil adquiridos, con los que se pretende medicar a la población vulnerable que tenga el padecimiento leve o moderado y con riesgo de complicaciones. La mala es que el medicamento sólo estará disponible en el sector público. Y los médicos del sector privado, aunque se demostró que son ampliamente buscados por personas con el padecimiento, no lo tendrán.

Compromiso con las normales

Y quien ayer entregó recursos económicos a las normales de su entidad fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Un hecho destacable si se considera la trascendencia que educativa e históricamente tienen estos espacios de formación de profesores. “El compromiso que hemos asumido con la educación es absoluto, no es a medias tintas, es total y tenemos claro que el único camino para la paz, el desarrollo y bienestar del estado es la educación. Con cada acción y cada estrategia se reafirma el compromiso que tenemos con la gran Revolución Educativa que hacemos todos”, señaló la mandataria, quien tiene previsto dar durante su administración, apoyos históricos a las nueve normales y tres centros de actualización guerrerenses.

Clara Luz se reposiciona

Nos cuentan que una de las ganadoras durante el truculento proceso interno que vivió Morena el pasado fin de semana fue Clara Luz Flores, quien logró alzarse con la victoria en la mayoría de los espacios partidistas que estaban en disputa en Nuevo León. Este repunte se da semanas después de que el Presidente López Obrador la sacó de la banca al nombrarla secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nos dicen que el triunfo de Clara en las internas morenistas no hubiera sido posible sin el apoyo de su esposo, Abel Guerra Garza, un experto operador electoral. Pero como sea, la resurrección de Clara Luz nos confirma que en política las caídas no siempre son irreversibles.

Operación Delfina

En Morena, los datos que previamente dieron a conocer a los aspirantes a la candidatura del Estado de México ponen por delante a Delfina Gómez, por lo que se perfila como la candidata del partido guinda para las elecciones del 2023. Después de la secretaria de Educación, se ubicó Higinio Martínez, quien, no obstante, presume que logró el control del partido en territorio mexiquense, tras el proceso interno del pasado fin de semana. Los cuatro aspirantes: Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Luis Fernando Vilchis, se reunirán este jueves con Mario Delgado antes de lo que sería el ungimiento de Delfina. Lo anterior para garantizar un acuerdo de unidad. Sólo está por verse qué tanta solidez tendrá ese acuerdo.

Y ahora, disputa de auditorios

Otra vez San Lázaro es escenario de disputa, pero ya no sólo política. Ahora es por salones y auditorios. Y es que resulta que para llevar a cabo sus propios foros sobre la Reforma Electoral, la oposición solicitó a la administración de la Cámara baja algunos espacios, que supuestamente ya le habían sido concedidos. Sin embargo, el PRD ayer dio a conocer que siempre no, porque los únicos foros “aprobados” son los organizados por Morena y sus aliados. El caso es que el jaloneo escaló al grado de que el líder de la bancada guinda, Ignacio Mier, salió a criticar el ejercicio de la oposición al que llamó “despropósito y provocación política”. Ahora no se sabe en qué habrá de acabar todo esto porque los perredistas, a nombre de la alianza Va por México, aseguraron que nada impedirá que se concreten las mesas a las que invitaron, entre otros, a varios consejeros electorales. Uf.