Mas allá de las grillas

Quien a pesar de las grillas y el fuego amigo sigue dando resultados y no se distrae es Omar García Harfuch, nos hacen ver. Y es que ayer ocurrió una nueva acción relevante de la policía de la CDMX, luego de que un par de sujetos robara alrededor de 150 mil pesos a un hombre que acudió a una casa de cambio del aeropuerto. La intervención de la policía se dio gracias a un cerco virtual que, con el apoyo de los centros de comando y control, se estableció sobre los presuntos delincuentes cuando intentaban escapar en una moto por Río San Joaquín y Marina Nacional. La persecución, casi de película, terminó en la calle Lago de Chalco, donde derrapó la motocicleta. En ese lugar, en una revisión, los uniformados les encontraron fajos de billetes de 500 pesos y dos teléfonos celulares de la víctima. Acciones como esa, que potencian las capacidades policiacas e impiden la impunidad son buenas noticias para los capitalinos.

Claudia y Ken

Quien se encuentra en una tarea incesante de aproximaciones y encuentros con personajes clave de la política y la diplomacia es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. De lo anterior, nos comentan, volvió a quedar ayer registro en la fotografía que difundió en las benditas redes el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, quien ayer recibió a la funcionaria capitalina en la embajada americana. “Tuve el honor de reunirme con Claudia Sheinbaum para dialogar sobre los fuertes lazos entre la Ciudad de México y Estados Unidos”, señaló Salazar en un tuit que notoriamente permite el protagonismo de la imagen. Sheinbaum por su parte, a quien muchos ven como la corcholata más adelantada rumbo al 2024, le respondió con una expresión de agradecimiento “por la amigable y productiva reunión”.

Aumento en Tlaxcala

Y hablando de buenas noticias, a quienes tocó un aumento salarial de cinco por ciento, fue a los trabajadores del gobierno de Tlaxcala, entidad donde gobierna la morenista Lorena Cuéllar. La decisión, nos comentan, se tomó a pesar de la existencia de un diferendo sindical. “Estaremos en espera de la determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer la representatividad legal de los trabajadores y con ello regularizar la relación laboral”, señaló la mandataria, tras reiterar su reconocimiento al esfuerzo y compromiso del gremio de trabajadores del Poder Ejecutivo estatal. Por lo pronto, nos comentan, ya es un hecho que el aumento anunciado ayer aplicará con retroactividad del mes de enero al de agosto. Ahí el dato.

Alianza, en terapia intensiva

El debate sobre la Guardia Nacional está a punto de lograr lo que no pudo la Reforma Eléctrica: hacer tambalear a la Alianza por México. Y es que las declaraciones de ayer de los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés, reflejan una alianza herida de muerte. La manzana de la discordia es la iniciativa presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre para extender la presencia de los militares en las calles. Cortés lanzó un ultimátum para el retiro de la propuesta, que Alito no aceptó. Y no falta el mal pensado que cree que la famosa iniciativa no es otra cosa que la vacuna que el dirigente priista encontró para no ser desaforado. Nos hacen ver que el asunto es bastante grave, pues un rompimiento de la alianza opositora dejaría al PRI en libertad de apoyar a Morena en las reformas a la Constitución de trascendencia, como la electoral, con todo lo que ello implica. Uf.

Marcelo y Lía

Nos cuentan que para muchos no pasó inadvertido el encuentro que sostuvieron ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Se trató de un evento protocolario, como lo fue la inauguración de la Oficina de Pasaportes Zona Poniente Álvaro Obregón-Cuajimalpa. El hecho de compartir los reflectores habla de una gran vocación institucional de ambos funcionarios, emanados de partidos distintos. Pero como no queriendo la cosa, hubo un matiz político, cuando Lía afirmó que “las alianzas valen la pena si dan buenos resultados”. Algunos pensaron que se refería al apoyo que la Cancillería logró de la Iniciativa Privada para la apertura de esa oficina, pero hubo otros que pusieron a trabajar su imaginación. ¿De qué tipo de alianza hablaba la alcaldesa? El evento y las declaraciones de Lía dejaron pensando a más de uno.

Los dos puntos centrales

En el debate sobre la prisión preventiva oficiosa en la Corte, uno de los posicionamientos más claros y mejor estructurados fue el de la ministra Margarita Ríos-Farjat. “Para que una sociedad democrática se preserve a sí misma es indispensable que existan valores inatacables. La Constitución es el más importante… Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, señaló. Pero también cuestionó el uso extendido y generalizado de la prisión preventiva oficiosa que “impide ponderar su necesidad caso por caso y la convierte en un instrumento engañoso para medir el éxito de una política de seguridad o de procuración de justicia”. La conjunción de ambos puntos habrá de ser el eje de lo que resuelva el máximo tribunal. Vale la pena la lectura íntegra del posicionamiento.