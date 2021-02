Inversión en Jalisco

Así que mientras el país experimenta una caída de la Inversión Extranjera Directa, a causa de la pandemia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reportó que el estado que gobierna tuvo durante 2020 un incremento. Son buenas cuentas las del gobernador, nos dicen, pues ya son dos años con aumentos en ese concepto. “En Jalisco se captaron, durante el 2020, dos mil 152 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa. Esto representa el 38.4 por ciento más de lo captado en todo el 2019, cuando hubo mil 554 millones de dólares (de inversión) en cifras preliminares”, se difundió en la entidad que ha basado su accionar en la pandemia en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, claramente desmarcado de la dinámica que se sigue a nivel nacional. “Tenemos muy buenas noticias en cuanto a IED”, difundió el secretario de Desarrollo Económico de la entidad, Ernesto Sánchez Proal, quien explicó que los fondos invertidos provienen principalmente de Alemania, Canadá, España y Reino Unido.

• Iniciativa sobre redes, a debate

Nos comentan que la iniciativa para regular redes sociales, propuesta por el senador Ricardo Monreal, se está abordando en serio. Ayer, especialistas en temas de regulación, libertad de expresión y transparencia acudieron a un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Senado. En la inauguración, Monreal precisó que mientras no se alcance un consenso como sociedad hacia el futuro de la reglamentación de las redes sociales se perpetuará un escenario de incertidumbre jurídica y vulneración de derechos y libertades, toda vez que dichas empresas operan con mecanismos que no protegen la libertad de expresión o que son limitados ante fenómenos nocivos, como cuentas falsas, mensajes de odio y discriminación, ciberacoso y pornografía infantil. En este proceso legislativo, el primer avance tangible es que se haya abierto el diálogo.

• En defensa del rapero

Quien sorprendió en la conferencia matutina de Palacio Nacional fue el propio Presidente, al pronunciarse por la liberación del rapero catalán Pablo Hasél, detenido en España por componer una canción en contra del rey emérito Juan Carlos I, a quien calificó de mafioso y ladrón. “Yo quiero que lo saquen de la cárcel”, planteó el mandatario mexicano, quien criticó que se le diera “tambo” por hacer una composición donde expone un cuestionamiento. Y, en este contexto, aprovechó para decir que en las tierras mexicanas no ocurre lo que está pasando en España: “Aquí no, nada. Libertad. Pues eso es un poco, todo mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse y respetamos a todos”, afirmó el mandatario en Palacio Nacional. A esperar si acusan recibo del otro lado del charco.

• Más pasos en el caso Iguala

En el tema en el que el Gobierno muestra que no quita el dedo del renglón es en el de las indagatorias por el caso Iguala, pues ahora se informó la decisión de enviar 16 restos óseos, localizados en la llamada Barranca de la Carnicería, a la Universidad de Innsbruck, para someterlos a análisis forenses. Por lo que se ha informado, se trata de restos hallados en el mismo lugar en el que apareció otro que tras ser analizado se determinó que pertenecía al normalista Christian Rodríguez Telumbre. El caso avanza también en el apartado penal, pues se realizó la detención del excomandante de la entonces Policía Federal Preventiva, en el municipio de Iguala, Luis Antonio Dorantes, quien en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 tuvo conocimiento de la detención de los estudiantes en tiempo real. Incluso en su próxima visita a Iguala el Presidente se referirá públicamente al tema, durante la conmemoración del Día de la Bandera.

• Visión distinta sobre vacunación

Un tema en el que, dicen, la administración federal nomás no cede ante los gobernadores es el relacionado con la estrategia de vacunación, lo cual nuevamente quedó demostrado en la reunión semanal que sostienen los mandatarios de la Conago, que encabeza Claudia Pavlovich, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Cuentan que los gobernadores, quienes necesitan reactivar la economía de las entidades, demandaron que se revisara el criterio de aplicación de las vacunas dando prioridad a las zonas donde se registran más casos y decesos, pero no hubo respuesta a la petición. Tampoco, hasta ahora, en el terreno de la compra de los biológicos, planteamiento en el que aparentemente les dijeron sí, pero no, o al revés. Y es que los ejecutivos locales sí pueden comprar vacunas…, pero coordinándose con el Plan Nacional. Se dice que esta última respuesta fue dada por el subsecretario Hugo López-Gatell quien, aseguran, tiene fama de hacer alocuciones amplias sin proporcionar soluciones. Uf.

• Al alcalde de Tláhuac le dicen que no

Nos cuentan que se quiso tomar más tiempo libre, pero no pudo. Raymundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, pidió licencia al Congreso de la CDMX para retirarse un mes de sus funciones, adicional al que ya había pedido —de una quincena—, para competir por la candidatura de su partido, Morena, a la reelección, que perdió ante Adriana Guadalupe Espinosa, según se anunció el miércoles. Sin embargo, se topó con la negativa de 37 legisladores que no encontraron un argumento válido para darle permiso pues, dijeron, no expuso motivos claros, sólo argumentó que hacía esa solicitud en nombre de “sus derechos políticos”, así lo evidenció el diputado panista Federico Döring: “sólo habló de sus derechos políticos, pero no de sus obligaciones morales con la ciudadanía”. Así que no se le hizo.