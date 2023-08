¿A dónde irá Creel?

Novedades en el Frente: dicen los que saben que pronto puede haber noticias sobre el aspirante Santiago Creel, pues crece la versión de que estaría por declinar en favor de Xóchitl Gálvez. Hay quien considera que el más panista de los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México podría apuntalar a la menos panista, sobre todo ante el hecho de que la priista Beatriz Paredes ha estado tomando impulso, por una parte aprovechando su experiencia y por otra gracias al arropo sin reservas que le está dando la estructura de su partido, el Revolucionario Institucional. Nos hacen ver que el escenario en el que se fragmenta el voto albiazul entre Xóchitl y Santiago, no va dejándoles otra opción. Lo cierto es, si así fuera, a la hidalguense no le quedaría otra que dejarse ver más azul. Por lo pronto, pendientes.

De los 117 al ya vamos en más de 400

Con la novedad de que en Guanajuato ya revisaron los nuevos libros de texto gratuitos y encontraron en 26 de ellos alrededor de 430 errores. Fue el secretario de Educación de la entidad, Jorge Enrique Hernández, quien dijo además que aún hay más materiales por revisar. Y si lo anterior es así entonces el número podría ser mucho mayor. Nos hacen ver que el tema no es menor, sobre todo porque cuando iniciaron las conferencias de prensa de Palacio en defensa de los libros, fue el encargado de la elaboración de los nuevos materiales, Marx Arriaga, el que dijo que los errores no sumaban más de 20 y en esa lógica minimizó el problema al compararlo con los 117 que se dieron en la época de Chuayffet. Ese mismo día se refirió a las erratas como áreas de oportunidad. El problema es que los 20 se han multiplicado por más de 20, y con eso, el asunto de las fallas en el peñismo se ven pequeñas, y las actuales… una verdadera feria de oportunidades. Uf.

Evelyn y los indicadores relevantes en turismo

Y a punto de que termine el periodo vacacional vale la pena echar un vistazo a los indicadores de preferencias de los turistas sobre los destinos más socorridos en este verano. Y es que en la quinta semana de vacaciones repuntaron las cifras de ocupación de los destinos de Guerrero, entidad gobernada por Evelyn Salgado, dejando ya atrás los datos del año pasado. Suman hasta ahora 1.1 millones de visitantes, que comparados con los del mismo periodo del 2022, representan un incremento de 20 por ciento. Esta afluencia va de la mano con una ocupación promedio del 70 por ciento, generando así una derrama económica estimada en más de 6 mil 900 millones de pesos. Por destino, Acapulco ha tenido en números redondos 854 mil turistas; Ixtapa, 148 mil; Zihuatanejo, 72 mil y Taxco 72 mil.

La polarización quema

Sorprendió, y claramente no para bien, la noticia de que un grupo de padres de familia decidió prender fuego a libros de texto gratuitos en Chiapas, con argumentos de que “son comunistas” o “del diablo”. El hecho ocurrió en la comunidad San Antonio del Monte en San Cristóbal de Las Casas, según reportes periodísticos, y quedó grabado en videos que circulan en las benditas redes. Mientras los materiales arden junto a lo que parece ser la entrada a un plantel escolar, pasan personas que no hacen nada por apagarlos o incluso se quedan mirando cómo se vuelven cenizas. Nos hacen ver que estas acciones representan el peor rostro de la polarización que ha alcanzado, para variar, al debate de los libros, uno caracterizado no por un debate constructivo sino por fanatismos incendiarios. Uf.

Ante el huracán

Mal hará, nos dicen, quien pretenda regatear el reconocimiento a la capacidad de respuesta que mostró el Gobierno federal ante la contingencia provocada por Hilary en el norte del Pacífico. Tanto el Ejército como la Armada están presentes en la península de Baja California a través del Plan DN-III-E y el Plan Marina. Los desalojos masivos aplicados por los integrantes de las Fuerzas Armadas en comunidades vulnerables contribuyeron a evitar que hubiera un número elevado de víctimas. Pero su participación se traduce también en apoyo a damnificados y limpieza y reparación de caminos dañados, entre otras acciones. Vale también destacar la labor preventiva del Gobierno de Baja California, cuya gobernadora, Marina del Pilar Ávila, llamó a la población a tomar precauciones tres días antes de la llegada del fenómeno. Esta vez, Hilary no agarró a las autoridades dormidas. Enhorabuena.

¿Caballo de Troya en la CDMX?

Nos cuentan que más allá de la controvertida personalidad de la alcaldesa Sandra Cuevas, el hecho de levantar la mano como aspirante a la Jefatura de Gobierno puso nervioso a más de uno, en especial a alguien que pensaba que su nominación sería de mero trámite. Pero también hay otros a quienes les preocupa que el objetivo real de Cuevas sea el de sembrar división en el bloque opositor de la capital, para facilitar el triunfo de Morena. Y es que a muchos no se les escapa el dato de que la alcaldesa de Cuauhtémoc tiene una gran cercanía —que por cierto no oculta— con una de las corcholatas del partido guinda que, a la hora de las definiciones a nivel nacional, podría voltear hacia la Ciudad de México. Habrá que estar muy pendientes de las reglas del proceso interno de la oposición capitalina, pues en una de ésas le ponen algún candado a la polémica Cuevas. Veremos.