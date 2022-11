Le reviran a Corral

Y fue el fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, quien salió a desmentir los dichos de Javier Corral en el sentido de que el caso Duarte pudiera estar en riesgo de caerse. Con sus aclaraciones, nos hacen ver, el funcionario exhibió cómo Corral trata de confundir a la gente al relacionar éste con la detención de su exfiscal de Derechos Humanos, Francisco González, por el delito de tortura. “Hay que decirlo, se dieron hechos de tortura, se dieron torturas psicológicas, se dio un tema de amenazas, de exhibición ante la ciudadanía de personas y se violaron los debidos procesos”, refirió. Por cierto que en las audiencias contra el exfuncionario corralista se han presentado duros testimonios de víctimas, las cuales aseguran que de lo que les ocurría tenía conocimiento el exgobernador. Uf.

Golpe relevante en Nuevo Laredo

Importante golpe al crimen organizado el que dieron la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en materia Delincuencia Organizada de la FGR en Tamaulipas. Y es que en una acción coordinada consiguieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la captura de Heriberto N., un generador de la violencia implicado en delitos como tráfico de drogas, de armas y personas, extorsión, secuestro y homicidios. Además, está señalado en el caso de la privación ilegal de la libertad de militares y sus familias y de la agresión a instalaciones militares y al consulado de Estados Unidos. También del secuestro del alcalde del municipio de Guerrero, Coahuila, y ocho personas más incluido el de un menor de edad. La detención abonará a la paz en la entidad y en toda esa región del país.

Frontal contra “el moreirato”

Y el que sigue en plan frontal contra el gobierno del priista Miguel Riquelme y contra “el moreirato”, es Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y aspirante a ser candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Y para muestra, nos comentan, un video en el que arremete contra una campaña de anuncios espectaculares en la entidad que rezan: “Yo sí me acuerdo de las balaceras, por favor que no vuelvan”, y a la que algunos ven como destinatario a Morena. Bueno, pues resulta que Mejía Berdeja revira: “Yo sí me acuerdo que antes de ‘el moreirato’, que tiene 18 años gobernando Coahuila, no había deuda pública y los coahuilenses no debíamos un solo centavo” y hoy se deben 41 mil millones de pesos. Y agregó: “Yo sí me acuerdo que quien trajo a Los Zetas, al grupo criminal que hizo tanto daño a la seguridad de Coahuila, fueron los Moreira por sus acuerdos oscuros y su corrupción”.

Sheinbaum, el 24 y la prensa internacional

Con la novedad de que los pulsos periodísticos que ponen a Claudia Sheinbaum en una ruta clara hacia la Presidencia en el 2024 no sólo se registran en medios del país, sino que ya están teniendo cabida en los internacionales. Y es que, nos cuentan, el periódico holandés Het Financieele Dagblad, con sede en Ámsterdam, acaba de publicar un artículo, firmado por la periodista Hilda Boulma, que lleva por título “Claudia Sheinbaum para presidenta”, el cual da cuenta de los pasos de la Jefa de Gobierno rumbo a la sucesión: acciones en materia ambiental, sobre su vida y su ideología de izquierda, y el dato de que “dentro de su partido Morena, lleva mucho tiempo en lo más alto de las encuestas de posibles sucesores. Y aunque el propio presidente aún no la ha señalado como su favorita, parece gustarle, según los líderes de opinión”. Ahí el dato.

Respaldos en Guerrero

Mensajes de apoyo recíproco, nos comentan, los que se dieron ayer el Presidente López Obrador y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Esto ocurrió durante la gira del mandatario en la entidad en la que llevó a cabo la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar. “En Guerrero no lo dudamos ni por un segundo, respaldamos este modelo, así como lo hemos hecho con todos los esfuerzos transformadores del Gobierno de México. Gracias a eso, ya se están interviniendo 42 hospitales y 983 unidades de primer nivel. Con este nuevo modelo vamos a estar atendiendo el rezago histórico en el Sector Salud”, dijo la mandataria estatal. El Presidente, por su parte, refirió en su intervención que los guerrerenses tienen en Evelyn Salgado “una gobernadora de primera”, y la visita le sirvió para plantear el compromiso de su gobierno de buscar que haya en el país servicios de salud como los mejores del mundo.

El proyecto de Ríos-Farjat

Amplio consenso logró en la Corte la propuesta de la ministra Margarita Ríos-Farjat de validar el acuerdo que faculta a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, pues se ajusta a lo que ordena la Constitución. Esto es, que mientras se cuenta con una Guardia Nacional en forma, se pueda disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Destacado también que la ministra enfatizara que la decisión de ninguna manera significa que el tribunal estuviera autorizando la militarización ni una participación ilimitada, total, directa y expansiva en funciones que en principio y por regla general corresponden a las autoridades civiles. “Podemos tener preferencias personales, podemos tener posiciones y valoraciones distintas, pero no debemos politizar un tema sumamente delicado”, aclaró. Ocho ministros de 11 respaldaron al final su visión.