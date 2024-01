Llega crucero e ilusiones a Acapulco

Una muy buena noticia, nos dicen, es la llegada del primer crucero de la temporada a Acapulco, lo que es una muestra de que el puerto está en camino de estar de pie tras la devastación que provocó el huracán Otis. El barco Norwegian Bliss atracó a las 7:40 horas de ayer con más de cinco mil 400 personas, la mayoría de las cuales descendió y caminó por varias zonas del puerto, y muchos de ellos consumieron alimentos y bebidas en los negocios abiertos. La noticia es buena, nos comentan, porque decenas de acapulqueños se beneficiaron económicamente con los servicios prestados a los turistas que llegaron en masa y porque el arribo del crucero envía un mensaje hacia el exterior de que ya hay condiciones para turistear en Acapulco. Por cierto, el recorrido de los paseantes estuvo protegido por elementos del orden de los tres niveles de gobierno, para garantizar su seguridad.

Decisiones en Texcaltitlán

Así que la instalación, ayer, del Mando Especial para Texcaltitlán, con un militar de alto rango al frente, es una muestra más de la contundencia con la que el Estado mexicano respondió a la violencia registrada en una comunidad de ese municipio el pasado 8 de diciembre. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la toma de protesta del general Claudio Edmundo Huízar de la Torre, como comandante de este mando, que tendrá la función de garantizar la seguridad en la región de Tierra Caliente. Se trata de un esfuerzo en el que están comprometidos el Gobierno federal y los de los estados de México, Michoacán y Guerrero, lo que implica todo un reto en cuanto a coordinación institucional. La estrategia conjunta rindió sus primeros frutos con la localización, el martes, de siete personas que estaban reportadas como desaparecidas, nos comentan.

Castigan búsquedas

Así que los ajustes que se han presentado en la Comisión Nacional de Búsqueda, que han sido objeto de cuestionamientos, se quedan cortos comparados con lo que ocurre en varios estados, en donde los organismos similares padecen la asfixia financiera por parte de los gobernadores y los Congresos locales. Es el caso de Morelos, en donde a la Comisión Estatal ni siquiera le han asignado presupuesto para este 2024, a pesar de que las desapariciones en lo que va del gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya casi triplican todas las del sexenio anterior. En Colima y en Zacatecas no cantan mal las rancheras, pues con desapariciones al alza, las comisiones de búsqueda están castigadas económicamente. No estaría mal, nos dicen, que los activistas que han criticado lo que ocurre en la CNB, le echen un ojo a lo que ocurre en algunas entidades federativas. Ahí el dato.

MC pinta su raya

Más se tardó Morena en otear la posibilidad de, en las próximas semanas, tratar de convencer a Movimiento Ciudadano de que acompañe alguna o de plano toda la batería de iniciativas que el Presidente dará a conocer el próximo 5 de febrero, que las cabezas del partido naranja aclarar que no van a apoyar las que peguen a la independencia del Poder Judicial ni las que debiliten al árbitro electoral. Fue el coordinador de ese partido en el Senado, Clemente Castañeda, quien así se posicionó ante el escenario que comenzó a configurar el morenista Eduardo Ramírez Aguilar. Sobre la iniciativa que Clemente optó por reservarse su opinión hasta no verla es la de pensiones, aunque no dejó de expresar las sospechas que le genera el que la 4T haya decidido plantearla hasta el final de la gestión, porque es un tema complejo que amerita discutirse a fondo.

En el Foro Económico Mundial

Y quien desde esta semana participa en el Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos, Suiza, es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Quienes se encuentran en el prestigioso evento nos aseguran que la mandataria estatal ha resaltado en diversos encuentros y reuniones las ventajas que actualmente ofrece el país y su estado en materia de inversión, aprovechamiento del nearshoring y el potencial que implica ser un socio fundamental de Estados Unidos en materia comercial. Ayer lo hizo en el panel: “El Realismo Económico de América Latina”, donde no obvió destacar “el gran momento que está viviendo México y Baja California, el cual estamos construyendo de la mano con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Elección indirecta

Y fue el exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, el que dio algunas pistas de lo que considera que debería aplicar cuando se habla de que los ministros sean electos por voto popular. No es que cualquier persona se pudiera anotar para buscar el cargo, más bien se trataría de una especie de elección indirecta. Y además se tendría aún qué revisar si aplicaría eso también para jueces, magistrados y para integrantes de la Judicatura. Lo que es un hecho es que quien fuera presidente del máximo tribunal constitucional considera que en el mundo no existe ningún sistema de selección que impida a ministros, magistrados o jueces, tener una cercanía excesiva con algún partido político o con un determinado actor político. “Lo cierto es que al final todos los sistemas son falibles, porque los seres humanos somos falibles”, ha señalado. Ahí las consideraciones de quien se encarga de trabajar una propuesta en materia de justicia dentro de la campaña presidencial de la 4T.