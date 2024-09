¿Llega tarde?

Finalmente ayer el Poder Judicial presentó una propuesta para que, ha pedido la ministra Norma Piña, sea considerada por el Poder Legislativo en el proceso de reforma que se lleva a cabo. Llama la atención, nos comentan, el que sea sólo un par de días antes de la discusión y votación finales. Y hay a quienes salta el hecho no sólo de que no fuera antes que se presentara una propuesta “desde adentro”, sino que incluso estuviera precedido de decisiones, también “desde adentro”, para tratar de derribar todo lo que ha permitido generar argumentos que parecen irrebatibles sobre deficiencias y vicios enquistados. Sobre los “linajes”, los “machuchones”, “los apellidos de prosapia”, los “negocios”… El planteamiento del PJF desde ayer se revisa en varios espacios, veremos si no ha llegado tarde. Pendientes.

Nomás un año y dos meses después

Y hablando de decisiones demoradas, resulta que Morena finalmente anunció la expulsión de sus filas de Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo. Según la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del guinda, la decisión de echarla se dio porque “reunirse con un presunto líder criminal atenta contra los principios y lineamientos del partido y se atenta contra la paz social y bienestar de la población que gobierna bajo los lineamientos”. Lo anterior, en referencia al encuentro que tuvo la entonces presidenta municipal con un sujeto identificado por instituciones de procuración de justicia como el presunto líder del grupo de la delincuencia organizada Los Ardillos. Quienes siguieron de cerca el caso de Norma Otilia nos hacen ver que a los encargados de la honestidad y la justicia en Morena les llevó sólo un año y dos meses tomar la decisión. Porque la exhibición de ese video fue en julio de 2023. Así los tiempos de la justicia en Morena. Uf.

El Gil y el tiempo perdido

La reaprehensión, el pasado viernes, de Gildardo López Astudillo, El Gil, ha llevado a algunos a reflexionar estos días sobre el tiempo que las autoridades perdieron al darle crédito a ciegas a sus testimonios. Y es que en calidad de testigo protegido de la Fiscalía General de la República —condición a la que pasó en los tiempos en los que Omar Gómez Trejo y Alejandro Encinas conducían las investigaciones— López Astudillo se dedicó a hacer señalamientos directos que en su momento fueron tomados como ciertos, pero que al paso de los años quedaron totalmente desvirtuados. Varios civiles y militares sufrieron persecución judicial e incluso encarcelamiento sólo por las declaraciones de quien como testigo se le conocía como “Juan”. El caso es que las imputaciones se cayeron y la verdad sobre la noche de Iguala sigue ausente. Habrá que ver, nos dicen, quién da ahora algunas de las muchas explicaciones pendientes. Y qué nuevos derroteros toman las indagatorias del caso por parte del nuevo gobierno que arranca en octubre.

Que Yunes va en contra

Con la novedad de que la coordinadora del PAN en el Senado de la República, Guadalupe Murguía, igual que otros panistas, negó que el senador de su partido Miguel Ángel Yunes Márquez pueda votar en favor de la reforma al Poder Judicial, como se mencionó durante las últimas horas en redes sociales y en otros espacios donde se debate la política. Murguía Gutiérrez dijo que ha habido presiones a legisladores, que incluso provendrían de fiscalías, pero aclaró que ha tenido conversaciones con el senador Yunes, quien le ha expresado su convicción de votar en contra del dictamen de la enmienda constitucional para elegir por voto popular a jueces y magistrados, por lo que están seguros que conforme al conteo que han realizado, la reforma no va a pasar en los términos en los que está planteada y deberá apegarse a propuestas que robustezcan la iniciativa, que tanta división e incertidumbre ha creado. Ahí pues el dato, pero como sea, atentos.

Van a echar chispas

En la sesión de este domingo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, se trenzaron en un ríspido intercambio la priista Carolina Viggiano y el morenista Saúl Monreal. La priista sacó una lista de “familias incrustadas en el Poder Ejecutivo” y nombró a más de 11 miembros de la familia Monreal, entre ellos Ricardo Monreal, su hija Catalina Monreal y el propio Saúl; a lo que el morenista, molesto con la alusión a su familia, exigió respeto, sostuvo que no hay tal nepotismo y le dijo a la esposa de Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados: “Somos 14 y si quiere le paso el currículum de cada uno para que sepa a lo que se dedica y su profesión”. Así la discusión que, nos dicen, no tenía mucho que ver con el Poder Judicial, pero se está empezando a encender, dando cuenta de que al debate en el pleno habrá que ir con protección especial porque va a sacar chispas.

Titulares, licencias y suplentes

Y por cierto que el PRI informó que invitó a observadores internacionales para visibilizar lo que ocurre en el procesamiento de la reforma al Poder Judicial. “Habrán de reunirse con todos los integrantes de los grupos parlamentarios, con los de la oposición, pero también harán invitación para dialogar con los grupos parlamentarios y los legisladores del oficialismo para escuchar todas las voces”, dijo ayer el dirigente tricolor, Alejandro Moreno. Nos cuentan que en ese partido se mantiene la idea de cerrar filas ante cualquier defección que pudiera impedir el freno a la reforma. Así que desde ayer hubo un acuartelamiento de 15 senadores titulares y 14 suplentes —Alejandra Sandoval, suplente de Claudia Anaya, faltó, pero mandó un video en el que informó que estará presente si se le requiere— al que llegó Miguel Riquelme, quien todavía la semana pasada se encontraba hospitalizado. Los legisladores en funciones mostraron su licencia firmada lista para usarse en caso de ser necesario.