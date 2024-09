¿Llega tarde?

Finalmente ayer el Poder Judicial presentó una propuesta para que, ha pedido la ministra Norma Piña, sea considerada por el Poder Legislativo en el proceso de reforma que se lleva a cabo. Llama la atención, nos comentan, el que sea sólo un par de días antes de la discusión y votación finales. Y hay a quienes salta el hecho no sólo de que no fuera antes que se presentara una propuesta “desde adentro”, sino que incluso estuviera precedido de decisiones, también “desde adentro”, para tratar de derribar todo lo que ha permitido generar argumentos que parecen irrebatibles sobre deficiencias y vicios enquistados. Sobre los “linajes”, los “machuchones”, “los apellidos de prosapia”, los “negocios”… El planteamiento del PJF desde ayer se revisa en varios espacios, veremos si no ha llegado tarde. Pendientes.