Madurez política en Coyoacán

Nos comentan que quien el pasado sábado dio una muestra de madurez política fue el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, al acudir al informe que en esa demarcación presentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Al hacerlo, Giovani desentonó con la actitud que ha asumido la mayoría de alcaldes opositores, de ausentarse de los eventos informativos de la mandataria. Y como para dejar clara su postura, ayer afirmó: “Aquí, más allá de colores y de banderas de partidos, nos une el trabajo”. Y en un mensaje que muchos creen iba dirigido hacia sus aliancistas críticos, aclaró: “La colaboración entre órdenes de gobierno no debe interpretarse como sumisión o claudicación”. Por cierto que Gutiérrez, quien ha contado con el valioso apoyo de su director general de Gobierno, Obdulio Ávila, recibió el arropo de figuras como Xóchitl Gálvez y Margarita Zavala.

Lo que Layda dejó



Y para no salirnos del tema de las alcaldías, nos recomiendan no tomar a la ligera el anuncio que hizo la titular de Álvaro Obregón, Lía Limón, el fin de semana, en el sentido de que ya levantó varias actas administrativas por el mal estado en que el gobierno anterior dejó muchas instalaciones. Una de ellas es el gimnasio de Torres de Potrero, reabierto luego de ser rehabilitado por la actual administración. Este inmueble estaba vandalizado y abandonado y fue rescatado en beneficio de los habitantes de la zona. Lía Limón no mencionó nombres, pero todo mundo sabe que las iniciales de quien encabezó el gobierno anterior son Layda Sansores, cuya gestión, para muchos críticos, dejó una herencia negativa. Por cierto, la inhabilitación de una alcaldesa fue por cerrar un deportivo. Y muchos se preguntan: ¿No será una falta más grave dejarlo abandonado? Mmm.

Presencia en Coahuila



Quien no para y cada fin de semana se moviliza para sumar respaldos en el proyecto de hacerse de la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila es Ricardo Mejía Berdeja. Este sábado, por ejemplo, se reunió con alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de la entidad, quienes le reconocieron el interés por sumar al sector. Les comentó que el estado tiene los recursos y capacidades para convertirse en una potencia nacional; sin embargo, los gobiernos de los Moreira y luego de Miguel Riquelme entorpecieron el progreso. Además cuestionó que directivos de la institución hayan buscado convertirla en oficina tricolor. Ayer visitó la casa donde Francisco I. Madero, escribió la obra que detonó el movimiento antirreeleccionista: “Tomemos el ejemplo y movilicemos conciencias para detonar un cambio”. Fue el mensaje.

Escaño vacío en el Senado



Nos cuentan que, al tiempo que alista un homenaje en memoria del senador Faustino López Vargas, el Senado notificará de inmediato al INE sobre la vacante que quedó en la Cámara alta luego del lamentable deceso del legislador tamaulipeco, ya que éste era el suplente del ahora gobernador Américo Villarreal y será necesario convocar a un nuevo proceso electoral. Por ley, hasta tres meses podría quedarse la Cámara de Senadores sin uno de sus integrantes; sin embargo el líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, no aclaró si buscarían que el espacio se cubriera rápido, sobre todo ahora que cada voto cuenta para Morena. Un caso similar sucedió con la senaduría por Nayarit que dejó el ahora gobernador Miguel Ángel Navarro y que tuvo que irse a elección de nuevo, ya que su suplente fue inhabilitado y ganó el lugar Rosa Elena Jiménez Arteaga.

Falta la rendición de cuentas



La UNOPS se quedó corta para lograr el abastecimiento de medicamentos e insumos al país, en cifras que algunos han calificado como “incalculables”. Además, el grado de opacidad que tanto el órgano internacional como el Instituto de Salud para el Bienestar ha impedido conocer los resultados del proyecto y, sobre todo, su verdadera utilidad. Al hacer acercamientos con los primeros números con los que esta iniciativa se impulsó y las últimas cuentas presentadas en la materia, se observa que las metas de compra y abasto de medicamentos no se han cumplido. Los estragos no sólo lo resintieron en el esfuerzo extra que debieron realizar varias dependencias para subsanar el desabasto que generó el incumplimiento, también quienes padecieron en estos años la falta de algún fármaco.

Amarrando los votos



Y para que las cuentas no le fallen a Morena a la hora de ratificar la reforma militar modificada en el Senado, este domingo el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, volvió a echarle un grito al sector de la oposición que se ha negado sistemáticamente a estar de acuerdo con ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país hasta el 2028. “Hay que ser más empáticos con el pueblo y menos con la opinión de dos dirigentes nacionales de partidos, PAN y PRD, que viven en su propio mundo”, recetó. De paso, aprovechó para pedir a sus compañeros diputados del PRI y los otros aliados de Morena que no se vayan a echar para atrás y que, si ya apoyaron la reforma, refrenden su voto. Ahí el dato.