Cuau rebasado

Y fue un grupo de legisladores locales de Morelos el que de plano se brincó la ventanilla del gobierno del estado de Morelos, a cargo de Cuauhtémoc Blanco, y prefirió acudir directamente a Palacio Nacional a solicitar una audiencia con el Presidente y pedirle que intervenga para pacificar la entidad en la que el miércoles pasado fue asesinada a tiros la diputada local Gabriela Marín. Encabezados por el presidente del órgano legislativo local, Francisco Sánchez, los diputados acudieron, al amanecer, a las inmediaciones del inmueble donde se realiza la famosa mañanera. Traían pancartas en las que se podía leer “Morelos, Estado Fallido” o “Exigimos alto a la violencia”. Nos hacen ver que entre quienes ahí estaban había legisladores incluso de Morena, partido al que recién brincó el gobernador de la entidad. Uf.

Clouthier sobre Clouthier

Con la novedad de que a muchos, en los terrenos de la política, les quedó la sensación de que la salida de Tatiana Clouthier no quedó debidamente explicada o justificada. A lo cual atribuyen que las benditas redes, cafés y comederos políticos, se llenaran de múltiples especulaciones al respecto, incluso las de familiares próximos de quien hasta ayer fuera funcionaria de la 4T. Fue Manuel Clouthier, hermano de Tatiana, quien no se quedó con las ganas de soltar, por cierto, uno de los primeros mensajes al respecto y afirmar que el trasfondo es el desacuerdo de su hermana con la configuración militar de la Guardia Nacional: “Creo, esta es opinión mía, ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión”. Clouthier Carrillo no dejó de recetar, que “pierde México a la única aliada del sector privado en la 4T”.

¿Adiós a la disciplina?

Luego de que el voto priista se fraccionó en el Senado por la que originalmente era conocida como la “ley Alito”, comenzaron a correr versiones de que removerían a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del PRI en la Cámara alta, porque ganó la votación como la quería Alejandro Moreno, con quien el político hidalguense tiene abiertas diferencias. Por ello, los senadores salieron a atajar de inmediato esas versiones, porque dijeron que en la bancada no está en agenda la remoción del coordinador y cuenta con el respaldo de los legisladores priistas. Incluso, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín precisó al CEN del tricolor que cualquier cambio en el grupo parlamentario sólo le corresponde a sus integrantes. Algo pasa en la bancada tricolor y, nos comentan, es contrario a la disciplina histórica que caracterizaba al tricolor.

“La vamos a ratificar”

Y mientras, en la arena de San Lázaro, las coincidencias entre Morena y el tricolor permanecen. Y es que ayer, nos cuentan, los coordinadores de ambas bancadas afirmaron que acompañarán el proyecto de reforma militar que se aprobó en el Senado de la República. El morenista Ignacio Mier sostuvo que “la vamos a ratificar en sus términos”. Y el priista Rubén Moreira sugirió que, como la propuesta emanó de su grupo parlamentario, el voto a favor se repetirá por parte de sus integrantes, porque “creemos que viene fortalecida”. Así que, nos comentan, todo está “planchado” para que la reforma constitucional se consolide próximamente, porque la aprobación en los estados tampoco será un problema. Ahí el dato.

La estrategia de Salud

Expertos en medición de la pobreza nos piden no perder de vista el informe que acaba de publicar el Coneval sobre la evaluación de la estrategia de salud del país. Y es que entre sus resultados señala que el número de mexicanos con carencia por acceso a los servicios de salud aumentó en 15.46 millones de 2018 a 2020. Y el periodo en el que se registró esto, nos aseguran, conincidiría con el de la desaparición del llamado Seguro Popular. El informe señala también que en términos de gasto público, en 2019 México destinó alrededor de 2.7% del PIB , cifra por debajo de los umbrales de 6% establecidos por la OMS, como referencia para avanzar en el objetivo de garantizar el acceso y cobertura universal. “Para 2020 se registró un incremento de este gasto al pasar a 3.3 %”. Otro dato: en 2019, el porcentaje del gasto en salud en México, que provenía de instituciones públicas, fue el más bajo (49.3%) de los países de la OCDE. Datos duros.

A rendir cuentas

Y hablando de temas sociales, es en la Cámara de Diputados en donde no se van a quedar sólo con el anuncio que hizo el titular del Insabi, Juan Ferrer, de que la contratación de los servicios de la ONU, a través de la UNOPS, para la compra de medicinas van a llegar a su fin. Fue la diputada panista María Elena Pérez-Jaén quien sostuvo que, desde el inicio del acuerdo con esa organización internacional, ha presentado solicitudes de información a instancias mexicanas y a la internacional para conocer el ejercicio de más de seis mil millones de dólares destinados al proyecto y detalles sobre cuántos medicamentos se han adquirido. No obstante, ambas partes se han negado a otorgársela. Por esa razón, junto con su correligionario Éctor Jaime, promoverán la intervención de la Auditoría Superior. No se trata de que “recogemos las cosas, cerramos la puerta y ya me voy…”, dijeron. Uf.