México avala vacuna cubana; OMS, aún no

Resulta que la Cofepris, al frente de la cual está Alejandro Svarch, y es brazo de la Secretaría de Salud —dependencia a cargo de Jorge Alcocer y de Hugo López-Gatell—, informó que ya autorizó, para uso de emergencia en México, la vacuna cubana contra Covid-19 denominada Abdala. El biológico, único que consta de tres dosis, fue aprobado por expertos del Comité de Moléculas Nuevas de nuestro país. Nos hacen ver que si de lo que se trata es de aumentar el portafolio de vacunas del país, está bien. Sin embargo, también hay un pero y no es menor. Y es que resulta que Abdala tampoco cuenta con la aprobación de la OMS y está reuniendo la documentación para ese fin, al igual que las vacunas CanSino y Sputnik-V que ya se aplicaron a los mexicanos y llevan meses en espera del visto bueno de la organización. Uf.

• La toma de casetas sigue y sigue

Es sabido que en los periodos de vacaciones se da un importante aumento de la movilidad en las vías federales. Y, bueno, tan es sabido que una treintena de normalistas de Ayotzinapa no perdió la oportunidad de instalarse ayer en la Autopista del Sol y, como ha ocurrido en otras ocasiones, instalar su propio mecanismo de cobro de cuotas —desalojando al personal de Caminos y Puentes dispuesto para ese fin—. En esta ocasión, la cuota que impusieron fue de 100 pesos por coche y, según dijeron a algunos de los automovilistas que se encontraron en esa “aduana”, los fondos los ocuparán para continuar con sus protestas. Por cierto que si alguien estuviera en contra de la medida, el aviso es que no hay de otra porque al grito de “Zapata vive”, la toma de casetas sigue.

• La Marina y la droga incautada

Nos cuentan que en la Secretaría de Marina, a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán, andan con muy buenos ánimos, pues cierran 2021 con más de 12 mil kilogramos de droga incautada en costas, ríos, zonas lacustres y recintos portuarios del país. Decomisos derivados de acciones por aire y tierra que la dependencia lleva a cabo en la lucha contra el narcotráfico. Y es que entre la droga que han logrado evitar que llegue a las calles hay cocaína, metanfetaminas, marihuana, fentanilo y heroína. Con estos operativos, la Semar fracturó, además, parte de la estructura financiera de grupos delictivos y reportó relevantes avances en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 trazado en la 4T. Buena noticia.

• Caso Del Río Virgen, a instancias federales

Tras la vinculación a proceso que se dictó a José Manuel del Río Virgen, además de que ya anda circulando por la web un corrido que narra la injusticia de la que es víctima el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta —y uno de los principales colaboradores del senador Ricardo Monreal—, el equipo de abogados que lo defiende se prepara para acudir a la justicia federal a tramitar un amparo. Es decir, por una vía para derribar la determinación de un juez de fijarle prisión preventiva por un año. Y es que los abogados Jorge Reyes Peralta y José Isabel Luna Chávez, nos comentan, mantienen la idea de que la determinación del juez se basó en conjeturas, no en pruebas firmes.

• Rumbo a tensiones en la Cámara baja

Con la novedad de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que no continuará con la denuncia interpuesta contra los seis consejeros del INE —más el secretario ejecutivo— que votaron a favor del acuerdo para suspender temporalmente la revocación de mandato por falta de recursos. Sin embargo, nos comentan, esta acción tensará aún más la relación con el bloque opositor en el siguiente periodo legislativo. Y es que nos hacen ver que el coordinador del PAN, Jorge Romero, reconoció al Presidente por la decisión, mas “no al otro presidente que sólo obedece”. Señalamientos que ya llegaron al diputado morenista, que ya tomó nota, nos dicen.

• Morena no para en diferencias internas

Ha pasado una semana desde que Morena anunció a sus cartas fuertes para conseguir seis de seis gubernaturas en juego en el 2022 y los disgustados con el proceso de selección continúan apareciendo. Tal es el caso de Durango, en donde la elección de Marina Vitela no sólo le causó escozor al senador José Ramón Enríquez, sino también a Santiago Fierro, poco conocido, nos cuentan, quien sugirió que la metodología usada no pudo blindar “las encuestas a modo” contra las injerencias externas, y no reguló la cantidad de recursos que usaron los aspirantes para su promoción, por lo que lamentó que el estado se haya quedado sin un candidato “sin afanes de lucro… sin robar, sin mentir y sin traicionar”, así que, “por el bien de Durango”, seguirá participando, dijo, para no “perjudicar” al movimiento.