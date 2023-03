México, Ortega y el Papa

Nuevamente México tiene algunas miradas encima, porque si bien el gobierno abrió las puertas al exilio de Nicaragua, no ha condenado el régimen de Daniel Ortega. Y es que este último, en su política frontal y de hostigamiento a la Iglesia católica, decidió romper relaciones con el Vaticano. Esta vez tras unas críticas del Papa Francisco quien declaró: “No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (el gobierno en Nicaragua)… Ahí tenemos un obispo preso… quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio… es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… son un tipo de dictaduras groseras”. Aquí, el Presidente López Obrador ha dado cuenta de su proximidad hacia las posiciones del Papa… de manera que se abre una expectativa sobre una eventual condena al régimen de Ortega.

Agenda agroalimentaria México-China



Y es la Sader, a cargo de Víctor Villalobos, la que realiza la tarea de aproximar a México con China para fortalecer la cooperación técnico-científica en dos áreas relevantes: la agricultura y la acuacultura. Lo anterior, nos comentan, con la participación de centros de investigación de ambos países, y para agilizar los protocolos sanitarios que permitan ampliar el intercambio agroalimentario. De hecho, ya se reportan avances, pues diversas gestiones han permitido abrir el mercado del gigante asiático a productos como el aguacate, la uva, la carne de cerdo, el tequila, las berries, la carne congelada de bovino, el tabaco en hoja, el banano y el sorgo, principalmente. Villalobos y el embajador chino, Zhang Run, se acaban de reunir para darle un empujón a la agenda y ya fijaron nuevos asuntos sobre los que pondrán manos a la obra. Pendientes.

“Cepillen a los vecinos”



Y, por cierto, que ayer hubo otro choque entre México y EU. Por fortuna no en los espacios de la relación bilateral, sino en el rey de los deportes, porque resulta que la escuadra nacional venció a la estadounidense en el partido del Clásico Mundial de Beisbol. El resultado final fue de 11 a 5 con destacada participación de Joey Meneses. Fue además el primer triunfo para la novena azteca luego del descalabro contra Colombia. Parecía tan complicada la cosa que antes del partido el Presidente mandó un mensaje al equipo de Benjamín Gil: “Paisanos, caballos del equipo de México: recuerden las célebres frases de Yogi Berra, ‘Esto no se acaba hasta que se acaba’, y de Babe Ruth, ‘No se puede vencer a quien no sabe rendirse’. Con pasión y respeto cepillen a los vecinos’. Hoy habrá, nos anticipan, buen humor en la mañanera.

CEU contra intromisión en la UNAM



Y fue el otrora famoso Consejo Estudiantil Universitario la agrupación que se ha hecho presente estos días luego de que se encendieran alertas por la difusión de una iniciativa morenista, muy rechazada hasta ahora, con la cual se plantea desaparecer la Junta de Gobierno y que el rector sea electo por votación abierta. La organización estudiantil, protagonista en el pasado de huelgas y movilizaciones para frenar procesos que buscaban implementar el cobro de cuotas, se pronunció contra “la intromisión gubernamental federal en la UNAM”. Y se pronuncia en favor del respeto irrestricto a la autonomía universitaria. Así que otro logro de la iniciativa del legislador Armando Contreras, además del de parar de pestañas a medio mundo: revivir al CEU.

Se quedaron cortos



Y fue apenas la semana pasada que la Cámara de Diputados aprobó que se apliquen penas de hasta 15 años de prisión a quienes provoquen lesiones con ácido a sus víctimas, de acuerdo con las reformas al Código Penal y a la Ley Federal de Víctimas, aprobadas por los legisladores. Sin embargo, voces que han sido centrales en la lucha de las mujeres contra ese tipo de violencia, como la de María Elena Ríos, han hecho ver que no es suficiente, pues “no hay pena que cubra lo que duele no volver a ver tu piel como la conociste al nacer” y por ello “falta severidad al atender los casos”. La saxofonista ha alertado a niñas y adolescentes para prevenir futuras relaciones de abuso, pues desde su punto de vista los legisladores se quedaron cortos. Vale la pena atender lo que señala.

Tropel en la frontera



Y fue un tropel de migrantes indocumentados corriendo sobre un cruce fronterizo en El Paso, con la idea de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, lo que hizo levantar la ceja a más de un observador del tema migratorio. Sobre todo porque se da en un momento de tensiones entre México y algunas voces, principalmente de congresistas del Partido Republicano, que suelen usar esos temas en sus campañas. Y es que la situación en el puente de pronto dio la noción de autoridades superadas, especialmente las del lado mexicano, que no pudieron frenar la marea de personas que de pronto avanzó hasta que se encontró con alambres de púas y cuerpos de seguridad estadounidenses. La situación de tensión que se prolongó varias horas también viene a dar cuenta, nos comentan, que la presión migratoria, como hemos referido en estas páginas, sigue al alza.