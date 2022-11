Interesante, nos comentan, la entrevista que acaba de conceder el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al periodista Carlos Loret de Mola. Y es que en esa charla, el consejero, quien claramente se encuentra en estos días en la mira de los integrantes de la Cuarta Transformación, revela algunos datos que están llamando la atención, en particular uno, según el cual “en los últimos 8 años hemos ganado 330 elecciones, en ninguna ha habido un conflicto poselectoral, es el periodo de mayor alternancia en la historia, eso qué quiere decir, que el sistema funciona y la gran paradoja: el principal beneficiario de este fenómeno ha sido Morena; no ha habido una sola elección que Morena haya ganado, que no haya sido organizada por el INE… Y todas ellas han resultado de elecciones incuestionables”. Y por qué quieren destruir al instituto, pregunta el periodista. Y la respuesta es: “Lo que molesta es un órgano autónomo, independiente”. Uf.

Otras voces en el colegio

La muerte de Abner es una tragedia, vista por donde se vea. El dolor de sus padres, de su hermana, de sus abuelos, se extiende a sus compañeros, a la comunidad escolar, a una parte de la sociedad que ha sido empática con el tema. Desde la comunidad escolar, entorno próximo del menor, hay quienes buscan abrir un espacio necesario para procesar la terrible pérdida. Ese espacio, nos señalan, está requiriendo de un esfuerzo que implica esquivar la politización y no caer en el linchamiento de días pasados, sin que eso implique que las acciones de las autoridades continúen su camino. Desde la comunidad hay quien busca el abrazo, el duelo respetuoso. Ojalá se pueda dar.

PRI, de nuevo al choque

Y más de una ceja se quedó un poco levantada al conocerse ayer un video en el que el líder del PRI, Alejandro Moreno, da cuenta de los motivos de su partido para marchar el domingo a favor del INE. Y es que, para muchos, en ese mensaje recupera los tonos y acentos de aquellos en los que advertía que “si tocan a uno tocan a todos” y frontalizaba con el Gobierno y la 4T. “Esta es una reforma que viene desde el poder y como tal busca de manera descarada que el Presidente y su partido tomen el control de las elecciones y de los procesos electorales… Morena debería estar pensando en cómo fortalecer a la autoridad electoral y no en cómo fregarla y no en cómo debilitarla… El presupuesto del INE no está ni cerca de compararse con los miles de pesos que el Gobierno ha tirado a la basura en sus obras, en sus programas fallidos”. Nos dicen que algo puede pasar con el PRI, sólo falta que el PRD y el PAN, que hace poco acusaron traición, le crean.

El pronunciamiento del CCE

Y hablando del debate sobre la marcha del domingo, fue el Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Francisco Cervantes, el que llegó en safe a home, para expresar su postura en torno al INE. Y es que, nos recuerdan, el órgano de la cúpula empresarial no se había pronunciado en toda la semana al respecto. El caso es que el CCE declaró ayer que el instituto ha contribuido a mantener la estabilidad en el país y por ende la confianza de los inversionistas en México. Sin expresarse sobre el fondo de la propuesta presentada por el Ejecutivo, Cervantes declaró que las elecciones han sido seguras y creíbles, pues gracias al INE existe un padrón transparente, casillas accesibles para todos los ciudadanos y transparencia de todos los votos y resultados.

Acción oportuna en Durango

Y fue el reconocido doctor Alejandro Macías quien destacó la forma en que las autoridades de Durango han dado atención a los casos de meningitis aséptica que se presentaron en la entidad. Destacó el hecho de que ya se tenga el diagnóstico, algo que no era nada sencillo —esto es, que el agente causal es un hongo; igualmente, un tratamiento definido y el hecho de que se busque ofrecerlo a los pacientes lo más pronto posible. “Tanto la dirección del hospital como la autoridad de salud y el gobernador (Esteban Villegas) están en el tenor de hacer lo que se necesite y al costo que se necesite”, refirió. Por lo pronto, dio cuenta del acopio que se está haciendo del medicamento que se ha movilizado de toda la República, con el apoyo de Salud federal y los institutos nacionales. Un hecho que vale la pena destacar.

Ignacio Mier, denunciado

Y fue la diputada morenista Adela Ramos Juárez, la que presentó una denuncia contra el coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a quien señala de violencia política de género. La legisladora decidió llevar su caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 18 de octubre. En el expediente acusa al legislador poblano de no designarla para trabajos, de que la hayan dado de baja de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de que en diversas ocasiones se haya dirigido de manera despectiva en su contra. Apenas ayer en estas páginas se daba cuenta de cómo diferentes casos internos entre morenistas terminan en el tribunal. Ahí se agrega éste, que también está en manos de la dirigencia a cargo de Mario Delgado, nos comentan.