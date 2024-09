Monedas a Yunes en el Senado

Y entre las varias instantáneas que registraron la intensidad del debate de la reforma al Poder Judicial que se dio ayer, destacó, nos hacen ver, la de la senadora panista Lilly Téllez quien en reclamo a la defección de los Yunes, arrojó monedas a Miguel Ángel Yunes Linares. “Le aventé 30 monedas al traidor que vendió a la Patria en el Senado”, sostuvo la legisladora, quien incluso publicó una imagen de las monedas esparcidas en el suelo en sus redes sociales. Téllez, como lo fue hasta ahora, habrá de ser una de las voces más fuertes y rudas de la oposición en la Legislatura que ha iniciado. Aunque, nos hacen ver, esa foto también muestra el quiebre de la cohesión de Acción Nacional en la Cámara alta al dotar a la mayoría de la 4T el voto que le hacía falta para completar la mayoría calificada que requiere para avalar reformas constitucionales. Pendientes.

Hacienda se anota un punto

Y el que se anotó un punto fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O —quien, es sabido, continuará al frente de la dependencia en el Gobierno de Claudia Sheinbaum—. Y es que el vehículo que creó el Gobierno federal para la adquisición de las centrales de energía eléctrica de Iberdrola, acaba de realizar la emisión de un bono que marcó un hito al ser la más grande del sector energético mexicano. Para ser precisos, el Fideicomiso de Inversión en Energía México realizó el lanzamiento de un bono en los mercados internacionales de deuda por mil 490 millones de dólares con vencimiento en 2041 para adquirir las 13 plantas de generación de energía de la firma española. El resultado fue la participación de más de 200 inversionistas internacionales, que realizaron una demanda cuatro veces superior a lo que se emitió. Hacienda destacó que mantiene el compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando este tipo de vehículos de inversión sin comprometer el balance financiero público. Ahí el dato.

Rocha prefiere ir sobre la UAS

No cabe duda, nos comentan, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no se puede quitar de la cabeza a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a pesar de que en su entidad otros problemas son los que están echando humo. Y es que el mandatario ha lanzado una nueva andanada, ahora a través de una reforma a la Ley Orgánica de la casa de estudios para establecer la elección por voto popular del rector y de los directores de facultades. Para tratar de legitimar esa decisión, Rocha hizo que la mayoría de Morena en el Congreso aprobara la realización de una consulta, a cargo de los propios diputados, aunque la Constitución local no los faculte para ello. Sinaloa, por cierto, vivió ayer una nueva jornada de violencia. Pero la prioridad inmediata del mandatario es la consulta que se llevará a cabo entre hoy y mañana en el campus y que podría ser el primer paso para la toma definitiva de la casa de estudios estatal.

Más empleos en Chihuahua

Y mientras a algunos gobernadores les gusta moverse en la grilla, otros le invierten tiempo a impulsar sus estados. Es el caso de Maru Campos, nos comentan, quien ayer sostuvo una reunión con directivos de la División de Safran Aerosystems, quienes hace meses anunciaron la apertura de una nueva planta que generará más de 300 empleos de alto valor en la capital de Chihuahua. La mandataria destacó la labor que realiza el corporativo, que tiene previsto invertir seis millones de euros. Un dato a destacar, se informó, es que con la nueva sede, cuyo inicio de operaciones está programado para el 2025, el grupo empresarial sumará 12 plantas en el estado. La gobernadora manifestó su apoyo a los planes de expansión de Safran, compañía que actualmente ya da empleo a ocho mil habitantes de la entidad que gobierna. La intensa actividad de la empresa, nos comentan, representa un voto de confianza a la administración de Maru.

Cierran filas en Michoacán

Y quienes plantearon su respaldo a la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fueron presidentes y directivos de los sectores industrial y empresarial de la entidad. Esto luego de que el mandatario estatal sostuviera con ellos un encuentro en el que les expuso algunos resultados de su gestión en materias como seguridad, infraestructura, educación, medio ambiente y finanzas. El mandatario les mencionó que en casi tres años de gobierno, el buen manejo de las finanzas ha permitido aumentar y mejorar la infraestructura, además de que se han disminuido actividades delictivas como el robo, extorsión y homicidio doloso. Los representantes de la iniciativa privada plantearon la necesidad de trabajar con el gobierno por el desarrollo del estado y destacaron que hay resultados importantes en temas como vías de comunicación libres, obra pública, atracción de inversiones y seguridad.

Último llamado de Piña

Y ha sido la ministra Norma Piña, quien ayer, unas pocas horas antes de que se aprobara la reforma al Poder Judicial, lanzó un llamado al diálogo. “La ministra presidenta de la SCJN y el CJF, desde el respeto a los derechos fundamentales a la libre expresión de ideas, la asociación y protesta pacífica de las personas juzgadoras que legítimamente se manifiestan para pedir ser escuchadas en las deliberaciones legislativas de la reforma judicial, en congruencia con los valores que defendemos: la justicia, libertad y democracia, reitera el llamado a escuchar, las vías legales e institucionales y el diálogo pacífico, abierto y responsable como el camino para resolver nuestras diferencias y avanzar hacia la reconciliación y paz que México necesita”, se indicó en las redes de la Corte. Pero, nos comentan, ahora viene el aval rápido de los Congresos estatales y su llamado quedaría en el aire.