Rocha prefiere ir sobre la UAS

No cabe duda, nos comentan, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no se puede quitar de la cabeza a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a pesar de que en su entidad otros problemas son los que están echando humo. Y es que el mandatario ha lanzado una nueva andanada, ahora a través de una reforma a la Ley Orgánica de la casa de estudios para establecer la elección por voto popular del rector y de los directores de facultades. Para tratar de legitimar esa decisión, Rocha hizo que la mayoría de Morena en el Congreso aprobara la realización de una consulta, a cargo de los propios diputados, aunque la Constitución local no los faculte para ello. Sinaloa, por cierto, vivió ayer una nueva jornada de violencia. Pero la prioridad inmediata del mandatario es la consulta que se llevará a cabo entre hoy y mañana en el campus y que podría ser el primer paso para la toma definitiva de la casa de estudios estatal.