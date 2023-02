Morenista ya ve derrota en Coahuila

Y donde de plano las alertas amarillas se están convirtiendo en rojas es en territorios morenistas en Coahuila, en los cuales ya se avizora una estrepitosa derrota electoral en esa entidad en la que está en disputa nada menos y nada más que la gubernatura. Y es que la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Tania Flores, que pertenece al partido guinda, de plano ya dejó en claro que “vamos directo a la derrota con este circo”, en alusión a la fractura que se dio de la 4T en la entidad, donde por Morena compite Armando Guadiana; por el PT Ricardo Mejía y por el Partido Verde Lenin Pérez. “La realidad de las cosas es que Manolo (Jiménez)”, indicó en referencia al aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, “será como un tsunami en las próximas elecciones si nos seguimos dividiendo y atacando entre nosotros mismos”. Uf.

Julita y la México-Acapulco



Y tras el alza de peajes en autopistas anunciado por el Gobierno federal, surgieron ya advertencias sobre el impacto negativo que ésta tendrá para algunas entidades como Guerrero. Fue el senador Manuel Añorve, del PRI, quien urgió a la titular de Capufe, Julita Veites —de quien también solicitó su comparecencia—, a que la medida no aplique para la Autopista del Sol, vía que conecta destinos de Guerrero, CDMX, Puebla y Morelos. Y es que el aumento representa, señaló, un castigo para quienes quieren visitar Guerrero y un impacto para los guerrerenses cuyo mayor ingreso proviene de las actividades que detonan las visitas a la entidad. Lo peor del caso, enfatizó, es que el incremento entrará en vigor poco antes de la Semana Santa y, por ejemplo, los que quieran llegar de la CDMX a Acapulco por carretera ahora deberán desembolsar 802 pesos. Ahora sí que “¡újule, Julita!”.

Incautación de drogas en Q.Roo



Es en Quintana Roo donde la Secretaría de Seguridad Pública estatal dio a conocer que en los cuatro primeros meses de la actual gestión, esto es, ya en la actual administración que encabeza Mara Lezama, ha incautado 247.3 kilos de drogas en el territorio estatal: 203.8 kilos de mariguana, 36.9 kilos de cocaína, 2.5 kilos de crack, 4.1 kilos de la sustancia conocida como cristal; 51 dosis de LSD y 441 pastillas. En la entidad, nos comentan, el titular de la dependencia, el contralmirante Rubén Oyarvide, se ha comprometido a mantener acciones frontales contra el narcomenudeo. Y con ese fin es que se aplica una estrategia de investigaciones diarias de control y vigilancia, además de mesas de inteligencia y seguridad en las que participan los tres órdenes de gobierno. Ahí los datos.

Zacatecas sigue igual



Quienes no se han dado por enterados de que hubo un cambio de titular de Seguridad en Zacatecas son los delincuentes, pues siguen haciendo de las suyas como siempre. Ayer, sicarios ejecutaron –ése es el término más apropiado, pues les dispararon directamente en la cabeza— a tres jóvenes a plena luz del día en el municipio de Guadalupe. Y un día antes había sido asesinada otra persona en la misma comunidad de Cieneguillas. El pasado 1 de febrero Arturo Medina Mayoral asumió la titularidad de la SSP, el tercero en menos de año y medio. Pero de entonces a la fecha nada ha cambiado. Los crímenes siguen siendo el pan de cada día, como ocurre desde que el morenista David Monreal asumió el cargo de gobernador. Es hora de revisar, nos dicen, lo que se ha hecho, pero sobre todo, lo que no se ha hecho, para que los zacatecanos puedan vivir en paz y con tranquilidad.

Aguas con Cuernavaca



Nos cuentan que por poco y la capital de Morelos se queda sin agua este fin de semana. Bueno eso todavía puede pasar, si este viernes el Ayuntamiento no le paga a la CFE seis millones de pesos de un adeudo inmediato. El miércoles, el alcalde José Luis Urióstegui no sabía si habría dinero para cumplir, porque hoy también se tenía que cubrir la nómina del organismo de Agua Potable, por una cantidad igual. Ante el fantasma del desabasto y de nuevos bloqueos vecinales, ayer la autoridad informó que consiguió el dinero para pagar a la Comisión. Qué bueno. Pero… ¿y los trabajadores? Sería bueno saber si este viernes les pagarán sus salarios o si tendrán que sacrificarse ante la escasez de recursos. Administraciones anteriores dejaron un desastre financiero en el organismo de Aguas. Y uno de los responsables, nos dicen, despacha muy cerca del Palacio Municipal.

Sólo una tregua



Aunque los priistas se plegaron a la institucionalidad que los suele caracterizar, poco amigable fue el encuentro que diputados y senadores sostuvieron en el CEN del PRI, según platicaron algunos de los asistentes, quienes señalaron que incluso se recrudecieron los reclamos mutuos entre Alito Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, ambos dejaron claro que la prioridad en este momento son Estado de México y Coahuila, por lo que pese a que la tolerancia interna no es mucha, tendrán que cerrar filas, por lo menos para no poner en riesgo los comicios de este año y la consolidación de las alianzas rumbo a 2024. Aunque dijeron que no estuvo sobre la mesa el tema de la expulsión del líder de los senadores priistas, el acuerdo tácito fue que el asunto se apagará. Una tregua, pues, más que la paz definitiva.