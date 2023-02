Por nombramientos rezagados

Y es en el Senado donde por fin se pusieron las pilas para sacar adelante una gran cantidad de nombramientos pendientes en puestos vacantes clave en diversas instituciones del Estado, que no están razagados, sino lo que le sigue: magistraturas para salas regionales del TEPJF, integrantes de Cofece, del Inai, del tribunal agrario… más los que se acumulen. Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien ayer informó de la instalación de una mesa de trabajo para, en principio, acometer la designación de 17 magistrados electorales, para lo cual se tendrán que revisar perfiles y configurar mayorías calificadas. La cosa está complicada, nos comentan, porque la Cámara alta al igual que otros espacios políticos está muy crispada y en constante choque. Como sea ya dieron el primer paso.

Nuevo espacio de Loret



Y es el periodista Carlos Loret de Mola, referente importante en el tema de las noticias de impacto, el que está por estrenar un nuevo espacio de noticias en la plataforma Latinus. En una cápsula promocional el propio comunicador, manda en estos días un mensaje para invitar a su audiencia a seguirlo: “Para todos los que pensaron que hasta aquí íbamos a llegar. Los que nos pusieron en el centro de la batalla informativa. Por todos y cada uno de los que tienen una opinión crítica de nosotros, por los que apostaron a que nos perderíamos entre tanto ruido. Por los que nos dieron la fuerza para hacer las cosas diferentes y abrir un nuevo espacio informativo… Llegó el momento de evolucionar y seguir haciendo nuestro trabajo porque si algo tenemos claro hoy es que no estamos solos… ni tú tampoco”, señala Loret. El espacio comienza el próximo 13 de febrero, y se transmitirá de lunes a viernes. Pendientes.

OSC reconoce avances en MH



Y fueron integrantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, una agrupación que lleva una de las estadísticas más completas en materia de incidencia delictiva, los que recién se reunieron con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Revisaron indicadores que dan cuenta de la disminución en delitos de alto impacto en 20 por ciento y el aumento en la percepción de seguridad en esa demarcación durante 2022. Así, a diferencia de los 14 secuestros reportados en 2019, en 2022 no se tiene registro de ningún delito de este tipo. En tanto que el robo a transeúnte pasó de mil 989 casos en 2018 a 632 en 2022, lo que significa una disminución del 68 por ciento. Salió a colación la encuesta de percepción de inseguridad del Inegi, en la que ésta se revirtió en 37 puntos, al pasar del 75 al 47.8 por ciento. Ahí los datos.

¿Volverá a arder el PRI?



Aunque los senadores del PRI no consideran el relevo en la coordinación de su grupo parlamentario, para la reunión que tendrán este jueves con Alejandro Moreno —quien fue objeto de un fuerte desaire— no se descarta que el dirigente del partido imponga el cambio en el liderazgo de la bancada. El propio coordinador del grupo parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong, nos hacen ver, se dijo dispuesto a abordar todos los temas de agenda y hasta se mostró abierto a revisar lo correspondiente a su expulsión, misma que impugnará, luego de que el líder del Movimiento Territorial, Erubiel Alonso, la propusiera en el consejo controlado por la dirigencia nacional. Todo está puesto para que el PRI arda o para que posponga para otro momento el choque, porque no se ve fácil que se resuelva.

Otra vez, Ana Guevara



A la lista de funcionarios a quienes desde San Lázaro se les ha hecho un llamado para rendir cuentas se sumó la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y exatleta, Ana Gabriela Guevara. Ayer, la diputada priista Cynthia López Castro exigió aclarar 377 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó como irregularidades en la Cuenta Pública del 2020. La legisladora estuvo acompañada por atletas mexicanos, quienes acusaron la falta de apoyo. “Esos 377 millones de pesos fueron desviados; eran para deportistas de alto rendimiento”, acusó la legisladora, quien además exigió la renuncia de la funcionaria y puso sobre la mesa la posibilidad de acudir ante la Fiscalía General de la República por estos hechos. Uf.

Réplica de Enómina



Nómina no es una empresa vinculada, ni tiene relación con Gustavo Boletig, ni con Gabriela Martínez Monroy; Enómina no es una empresa financiera, no estando sujeta a la supervisión de la CNBV o de autoridades que regulan el sector financiero. A la fecha, Enómina no tiene conocimiento de que vayan a iniciarse acciones de carácter judicial o de otra naturaleza en contra de sus directivos, ni en contra de Gustavo Boletig, ni en contra de Gabriela Martínez Monroy. Enómina no es de origen brasileño. Enómina es una empresa de nacionalidad mexicana. Enómina no maneja información sensible; el Sistema cuenta con la certificación ISO 27001 que garantiza la seguridad, integridad y disponibilidad de la información.