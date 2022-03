Nuevo fiscal general en el Edomex

Estrenó ayer el Estado de México nuevo fiscal general de Justicia. Se trata de José Luis Cervantes Martínez, quien llega al cargo con un importante respaldo político, pues dieron aval a su nominación todos los diputados del Congreso estatal. El fiscal, nos comentan, tiene amplias credenciales en materia de formación y trayectoria en cargos públicos en el ámbito de la justicia. Es egresado de la Universidad Anáhuac y se ha desempeñado al frente de agregadurías de la entonces PGR en diversas ciudades de Estados Unidos y en países europeos y latinoamericanos. A últimas fechas se desempeñaba como magistrado penal, cargo al que solicitó licencia para concursar por la Fiscalía, la cual, una vez aprobado, ocupará hasta el 9 de marzo del 2031. Vale la pena resaltar en estos tiempos que PRI, Morena y Acción Nacional votaron en el mismo sentido.

• Tiempos priistas a la Eléctrica

Resulta que la posición que el PRI mantenía sobre los tiempos de la Reforma Eléctrica al final se está cumpliendo. Y es que ayer las comisiones dictaminadoras, es decir Energía y Puntos Constitucionales, solicitaron una prórroga a fin de tener más tiempo para el procesamiento de la iniciativa. El plazo para dictaminar era el 28 de marzo; sin embargo, a causa del tiempo consumido por el Parlamento Abierto se pidieron 90 días adicionales, con lo que el nuevo plazo quedaría para el 28 de junio. Considerado por muchos como el partido que habrá de ser el fiel de la balanza, el tricolor había planteado la necesidad de que fuera hasta pasadas las elecciones que se diera la eventual aprobación. Y ayer el líder de la bancada tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, aclaró que no hay aún una ruta definida para construir un consenso.

• Madruguete… ¿o no tanto?

La aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados madrugó, o al menos ya casi lo hace, al aprobar una reforma para que los servidores públicos puedan promover la participación en la consulta sobre revocación de mandato sin que ello sea considerado como propaganda indebida. Sólo que, nos hacen ver, hay un problema: el artículo 105 de la Constitución establece que cualquier reforma electoral debe ser promulgada por lo menos 90 días antes del inicio del proceso a que se refiera. Y las consultas como la que habrá el próximo 10 de abril están consideradas dentro del ámbito electoral, pues las organiza el INE. Éste fue uno de los argumentos que presentó la bancada de Movimiento Ciudadano, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, aunque su argumento quedó abajo de la aplanadora. Así que la reforma de ayer, que todavía tiene que ir al Senado, podría no ser aplicada en el proceso en marcha. Habrá que ver.

• Otra travesura de la oposición

Y hablando de la revocación, ayer la oposición volvió a hacer de las suyas en el Congreso de la Ciudad de México, al reventar la sesión para que nueve diputados de Morena no pudieran obtener la licencia que pedían. Los morenistas tenían o tienen aún la intención de dedicarse a promover abiertamente la consulta sobre revocación de mandato y para eso, el cargo público les estorba. Pero las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC se unieron y lo primero que hicieron fue cuestionar en la tribuna las intenciones de los nueve de Morena. Tras los reproches abandonaron el salón, con lo que se rompió el quorum y la sesión se tuvo que suspender. Muchos se preguntan en dónde tienen la cabeza los operadores de Morena en la capital de la República, pues ya van varias veces que la oposición les come el mandado. Como se dice coloquialmente, los opositores ya le tomaron la medida a los legisladores locales cuatroteístas. Uf.

• Prevén escalamiento de protestas

Después de múltiples presiones que, han señalado, no han tenido suficiente eco en los oídos gubernamentales, ahora los padres de niños con cáncer acudirán a protestar a las casas de altos funcionarios del Gobierno federal, como el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Y es que consideran que tomar las calles no movió sensibilidades y sólo afectó a la ciudadanía. Nos hacen ver que los papás no quieren que crezca la lista de pequeños fallecidos desde el 2018 y por ello elevarán, en unas semanas, el nivel de protesta para exigir medicamentos y abasto suficiente.

• Layda va contra Alito

Donde se le están abriendo frentes al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es en su natal Campeche. Y es que la gobernadora Layda Sansores señaló que el dirigente tricolor construyó una mansión que está valuada en más de 46 millones de pesos y está ubicada en 16 terrenos, rodeados por otros 11, adquiridos, según denunció, a muy bajo precio, pues sólo tuvieron un costo de 29 centavos el metro cuadrado. Otro de los lotes habría costado solamente nueve centavos el metro cuadrado. “Es como un lavado de dinero muy sofisticado, pero vamos a averiguar dónde quedaron todos los impuestos”, dijo la mandataria estatal quien se refirió al inmueble como “casa blanca” y como “museo de la corrupción”.