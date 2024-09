Nuevos secretarios de Defensa y Marina

Y finalmente la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, concretó los nombramientos de quienes serán sus secretarios de Defensa y Marina. Será, en el primer caso, el General Ricardo Trevilla y en el segundo el Almirante Raymundo Pedro Morales. Se trata de dos perfiles del más alto nivel, en los que asoma la experiencia y la capacidad de dar continuidad a proyectos y tareas institucionales. Y aunque no ha faltado quien, a partir de datos de trayectoria, haya querido hacer extrañas asociaciones, quienes conocen a detalle la institución armada saben que en ésta hay naturales rotaciones que se dan en puestos estratégicos. Así fue, por ejemplo, que en algún momento, nombrado por el exsecretario Guillermo Galván, el General Trevilla fue responsable del área de Comunicación en la Defensa. Luego fue ocupando comandancias de varias zonas militares y ya en el Gobierno del Presidente López Obrador fue nombrado Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Sedena. Ahí el dato.

Slim y las relaciones con EU y Canadá

Y fue el empresario Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de América Móvil, el que consideró que México se encuentra en un momento importante para fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y Canadá, y para cristalizar inversiones por nearshoring. Interesante, nos comentan, el momento en que señala lo anterior, pues es sabido que a causa de la discusión de la reforma al Poder Judicial, lo que ha ocurrido es una crispación en las relaciones entre México y sus principales socios. El empresario no se ha referido a esa coyuntura, pero sí ha llamado a que haya un fortalecimiento de las instituciones que hagan del país uno más atractivo a la inversión. “Nuestros socios principales son la clave para acelerar el desarrollo. Con unidad nacional y Estado de derecho estas dinámicas tienen un potencial enorme para generar un crecimiento fuerte y sostenido, generar más empleos, eliminar la pobreza extrema y posicionar a nuestro país en un lugar privilegiado de la economía global”, declaró Slim. Ahí el dato.

Revés a la oposición en Zacatecas

Importante revés, nos comentan, el que dio ayer a la oposición en Zacatecas la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al determinar que sí procede tumbar la elección en el municipio de Zacatecas capital, en la que había ganado el panista Miguel Varela. La decisión estuvo antecedida por un fallo del tribunal electoral local en el mismo sentido, en medio de acusaciones del abanderado opositor de que en la decisión pudo haber incidido una relación de compadrazgo entre la magistrada presidenta del mismo y el gobernador David Monreal. El caso es que para los magistrados Claudia Valle —quien ante la falta de una magistratura fue sumada al pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para validar la elección presidencial— y Ernesto Camacho, sí hubo una exposición mediática irregular del candidato panista. Lo que procedería ahora es que el nuevo Congreso estatal convoque a una elección extraordinaria. Aunque aún está abierta la posibilidad de que la oposición acuda a la sala superior del TEPJF. Por lo pronto, pendientes.

“Terminar con vida”

“El mayor éxito de la vida va a ser terminar con vida de gobernador. Ése va a ser mi éxito. Me siento bien, ando a gusto, cómodo, vivo sin mayores complicaciones”. ¿Quién declaró ayer lo anterior? Ah, pues el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien consideró que las complicaciones que actualmente tiene son las que le llegan como gobernador. “Son los gajes del oficio, lo que pasa es que si tienes conciencia tranquila sabes que a lo que te has dedicado es a ayudar a la gente”, ha señalado el mandatario estatal, quien actualmente se encuentra en medio del huracán, luego de que en la entidad que gobierna ocurrieran los hechos, aún no esclarecidos en su totalidad, que derivaron en la captura del jefe histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y en los que perdió la vida quien fuera su principal adversario político, Héctor Melesio Cuén. Ahí los dichos de Rocha Moya.

¿El voto que falta a la 4T?

Y luego de que se diera a conocer que los 43 senadores de oposición votarían en contra de la reforma al Poder Judicial, con lo cual ésta quedaría desechada, anoche corrió la versión —de la cual dio cuenta el periodista Ciro Gómez Leyva— de que uno de los legisladores que con su voto podría frenar la reforma al Poder Judicial sería el panista Miguel Ángel Yunes. Éste último asumió apenas la senaduría la semana pasada, con lo cual obtuvo el fuero constitucional, aunque, nos hacen ver, existe el antecedente de que hay una orden de aprehensión en su contra tras haber sido señalado de usar documentación falsa para registrarse como candidato a la alcaldía de Veracruz en el proceso electoral del 2021. Yunes ha señalado que es víctima de una persecución política de Morena. El caso es habrá que ver, nos comentan, si confirma o desmiente la versión. Pendientes.