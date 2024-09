“El mayor éxito de la vida va a ser terminar con vida de gobernador. Ése va a ser mi éxito. Me siento bien, ando a gusto, cómodo, vivo sin mayores complicaciones”. ¿Quién declaró ayer lo anterior? Ah, pues el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien consideró que las complicaciones que actualmente tiene son las que le llegan como gobernador. “Son los gajes del oficio, lo que pasa es que si tienes conciencia tranquila sabes que a lo que te has dedicado es a ayudar a la gente”, ha señalado el mandatario estatal, quien actualmente se encuentra en medio del huracán, luego de que en la entidad que gobierna ocurrieran los hechos, aún no esclarecidos en su totalidad, que derivaron en la captura del jefe histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y en los que perdió la vida quien fuera su principal adversario político, Héctor Melesio Cuén. Ahí los dichos de Rocha Moya.