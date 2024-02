Los oídos de Ulloa

Nos comentan que a quien no deben dejar de zumbarle los oídos es a Carlos Ulloa, el extitular de Seduvi, que dejó hace semana y media el cargo para subirse al carro de la transformación. Y es que ayer el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lo dejó muy mal parado, al decir que durante su gestión se dieron permisos que permitieron el florecimiento de antros en donde antes había negocios de bajo impacto. Tabe pidió al nuevo titular, Inti Muñoz, cancelar todas esas autorizaciones, que implican cambios de uso de suelo. A esto se suma la autorización irregular —según la PAOT— del polígono de actuación para dos megaproyectos en Jardines del Pedregal. Es mucho, nos dicen, lo que tiene que aclarar Ulloa, sobre asuntos que involucran al interés común, como lo es el desarrollo urbano. Pero desde que dejó el cargo, no se le ha visto por ningún lado.

Al actor se le complica la cosa

Y hablando de resoluciones del INE, resulta que el que quedará con un agridulce sabor de boca tras su fallida aventura de convertirse en candidato independiente a la Presidencia es al actor Eduardo Verástegui. Y es que resulta que, por un lado, fue bastante dulce que el INE no le aplicara una multa por más de un millón de pesos por las irregularidades que se le detectaron en el proceso de búsqueda de apoyos a su postulación y la sanción pecuniaria quedara en 144 mil pesos. Lo amargo será que ahora le abrirán un expediente por recibir aportaciones dudosas desde el extranjero, por un monto de 6.9 millones de pesos, algo que está prohibido en la ley. Y mas aún que por esas ayudas recibidas de una empresa aparentemente de consultoría política se le dará vista al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Uf.

15 años de “Todo Personal”

Y el que estos días cumple 15 años es el programa “Todo Personal”, de los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso, quienes en este tiempo han logrado que su espacio se haya vuelto referencial. Uno de los distintivos con los que surgió su programa tenía que ver con el abordaje de los temas de seguridad y violencia desde perspectivas transversales, es decir, que cruzan tanto lo social como lo político. Y con esa base han hecho un estilo. La revisión del crimen como un fenómeno que va más allá de la nota roja ha sido una de sus tareas consistentes. Mucho de su trabajo de investigación ha sido de relevancia para entender, por ejemplo, la evolución de los cárteles de la droga dentro de la estructura de poder. Otra vertiente que han escudriñado es la del trabajo de las agencias de seguridad y sus impactos. “Todo Personal”, de ADN 40, hoy, tras 15 años se ve con los bríos de los primeros días y siempre es una buena recomendación para quienes buscan buen periodismo.

¿Quién para la BJ?

Menuda tarea la que le tocó al Jefe de Gobierno, Martí Batres, de enviar al Congreso una terna para elegir al sustituto de Santiago Taboada en Benito Juárez. En teoría no debería haber problema, pues una regla no escrita, pero siempre respetada es que las suplencias en cargos públicos deben recaer en militantes del mismo partido que quien pidió licencia. En esta lógica, el nuevo alcalde debería ser del PAN. Pero la polarización en que nos encontramos no garantiza que el mandatario capitalino respete la regla y envíe una terna en la que haya de todo, menos panistas. Batres aseguró que este martes por fin enviará sus tres propuestas al Legislativo, el cual deberá seleccionar de entre ellas a quien terminará la gestión de Taboada. Nos piden no dejar de estar pendientes, pues la famosa terna podría desatar un nuevo sismo político en la capital.

Por la libre expresión

Y fue la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, la que ayer señaló que la institución a su cargo reconoce las manifestaciones pacíficas. Sin señalar específicamente la que se realizó en el Zócalo en favor de la democracia, nos comentan, destacó la importancia que tienen las expresiones ciudadanas. Su posición, ha quedado claro, ante el suceso del domingo, a diferencia de quienes han buscado plantear que las voces se decanten a favor o en contra, fue en otro sentido y vale la pena escucharse. “Vivimos uno de los momentos más trascendentales de la democracia mexicana… Compartimos con quienes desde cualquier trinchera expresen sus opiniones de manera libre, no hay mejor muestra de pluralidad que la libre expresión de las ideas y el ejercicio pleno del derecho de manifestación de las mismas”. Ahí el dato.

Echan chispas en el INE

Y nos cuentan que en el INE el ambiente entre los consejeros electorales sigue echando chispas, como se vio ayer por la noche, cuando discutían sobre las sanciones para los aspirantes de Morena que no presentaron a tiempo sus informes de fiscalización y en los que, otra vez, se confundieron en las votaciones. El consejero Jaime Rivera cuestionó si hubo la intención por parte de la secretaria ejecutiva Claudia Suárez de no leer completo el resolutivo que votaron equivocadamente, por lo que de inmediato Guadalupe Taddei le cortó el comentario y le reclamó que era “muy grave” que un consejero electoral hiciera ese tipo de suposiciones que dañaban la mesa del Consejo General. Luego quien se metió en el debate para echarle la mano a Taddei fue Gerardo Fernández Noroña. Uf.