Patria hasta el otro invierno

Entre retraso y retraso, la buena noticia es que la tan largamente anunciada vacuna mexicana Patria por fin será producida a partir del 15 de febrero. La mala es que se podrá utilizar hasta la próxima campaña invernal; es decir, allá por noviembre o diciembre, según dijeron ayer las autoridades de Salud. Si no hay mayores contratiempos a esta decisión de elaborar el biológico, como lo señalaron Alejandro Svarch, de la Cofepris, y el subsecretario de Salud, Ruy López, ya no le tocará al Gobierno del Presidente López Obrador atestiguar su aplicación, y dejará esa herencia a su sucesora o sucesor. Desde el 2022 se aseguró, por parte del Gobierno federal, que ya casi salía, que ya mérito se distribuiría la vacuna Patria, elaborada por científicos del Conahcyt, para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Y así se la siguieron, pero parece que ya por fin. Como dijera el Presidente a principios de año, tener una vacuna “no son tamalitos de chipilín”. Uf.

Zaldívar y el haber de retiro

Y fue Arturo Zaldívar, recién incorporado a la 4T, el que defendió su haber de retiro, al cual, confió, no ha renunciado. Fue ayer, luego de participar en la plenaria de Morena que le preguntaron sobre el ingreso que recibe de la Corte y que ha sido calificado por algunos como “pensión dorada”. Una reportera le hizo ver que ese haber corresponde al 80% de su percepción, lo cual Zaldívar confirmó, aunque aseguró que al monto que le correspondería hay que descontarle un 25% más, por la reducción salarial que se aplicó al asumir la presidencia en el máximo tribunal. Por cierto que también destacó que la reforma para la reducción de salarios no le aplica por la irretroactividad de la ley, pero sostuvo: “No he recibido un solo centavo contrario a la Constitución ni contrario a ningún principio y si en algún momento dado se decidiera otra cosa, lo aceptaré sin ningún problema”.

Línea 12 de vuelta

Algo para celebrar, nos dicen, es la reapertura en su totalidad de la Línea 12 del Metro, por los beneficios que representa para miles de capitalinos. Más allá de las reyertas políticas, las fobias o las filias, nadie en su sano juicio podría regatear el reconocimiento al esfuerzo del Gobierno federal y el capitalino para volver a poner de pie esta vía de transporte, que quedó paralizada tras el accidente del 3 de mayo del 2021. Justo es también el reconocimiento público que hizo el Jefe de Gobierno, Martí Batres, al empresario Carlos Slim, quien se prestó a colaborar en la reconstrucción de la obra sin cobrar por ello. Por cierto, hay quien piensa que fue un acierto reabrir el tramo que faltaba antes del arranque de las campañas, pues de lo contrario la politización del asunto, que no cesa, hubiera sido mayor. Ahí el dato.

Apoyo a municipios

Quienes deben estar contentos son los presidentes municipales de Guanajuato, ya que ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció un incremento de 200 millones de pesos al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal de este año. En buen cristiano significa que los alcaldes contarán con más recursos para hacer frente a la delincuencia. “Los municipios son la autoridad más inmediata para las y los ciudadanos, por ello, es que queremos tener policías fuertes y municipios fuertes”, dijo el mandatario. Por cierto, al inicio de su mandato, Diego Sinhue prometió que el fondo llegaría a 600 millones de pesos, pero ya está en mil 200, es decir, el doble. Ahora, nos dicen, les toca a los alcaldes hacer lo que les corresponde, que es la prevención y la inhibición del delito. ¿Cumplirán? Veremos.

Alcalde destacado

Claramente en la Ciudad de México, nos hacen ver, el tema de la seguridad y los resultados que dan en esta materia algunas autoridades están asociados con una buena evaluación a su desempeño general. Lo anterior viene a cuento, porque en su medición más reciente Massive Caller coloca al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien lleva dos años al frente de esa demarcación, como el mejor colocado. En ese ranking, nos comentan, correspondiente al mes de enero, los habitantes de la alcaldía opinaron favorablemente en rubros como la seguridad y percepción de confianza. Hace apenas unos días, el Inegi dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al último trimestre de 2023, y destacó que esta demarcación es la que presenta una mayor mejoría sostenida, pues del 75 por ciento con el que inició ha logrado bajarla a un 46.4 por ciento.

Firme, la megamulta

A dos semanas de que fue pospuesta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el recurso de la multa por 61 millones de pesos a Morena por irregularidades en su proceso interno, fue el magistrado ponente, Felipe de la Mata, quien planteó ratificar la sanción, por lo que el pleno decidirá con base en el análisis realizado por el magistrado. Éste señaló, tras haber escuchado al diputado Sergio Gutiérrez Luna, que si el Instituto Nacional Electoral impuso la multa fue porque el partido guinda no presentó la documentación que acreditara que los gastos reportados correspondieron a dichos procesos, “cuestión que de ninguna manera es controvertida”. Sólo falta saber qué día pasa al pleno y la votación final. Pendientes.