Paz afuera…

Luego de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, denunciara en las redes que hombres le apuntaron con armas largas al vehículo en el que viajaba en Matamoros, llamó la atención que dos de las voces de solidaridad fueran la del presidente del INE, Lorenzo Córdova y la del consejero Ciro Murayama. Sobre todo porque ambos no han dejado de ser objetivo de denuestos del dirigente del partido guinda desde que empezó el proceso electoral. “Toda forma de violencia es inaceptable en una democracia porque es contraria a la lógica de convivencia tolerante y respetuosa en la que se funda. Va toda mi solidaridad a Mario Delgado por la agresión sufrida”, publicó Córdova. “Toda mi solidaridad con el presidente de Morena”, fue el mensaje de Murayama. Ahí el gesto y el mensaje.

• …y guerras en la casa

Y nos dicen que contrario a los mensajes de concordia democrática para Mario Delgado, incluso provenientes de opositores, en donde siguen las cosas crispadas es en su propio partido. Prueba de ello fue el trago amargo que tuvo que pasar en Matamoros, donde la candidata por una diputación local, Leticia Sánchez, irrumpió en un acto en el que los morenistas iban a mostrar fortaleza y unidad y de plano se le fue encima al abanderado a la presidencia municipal, Mario Alberto López Hernández, para arrebatarle el micrófono. Mientras, por el aire volaban fajos de billetes, en alusión a una denuncia por la supuesta venta de candidaturas. Caso similar ocurrió en Puebla, donde a Delgado lo abuchearon y lo acusaron también de imponer abanderados. El caso fue del conocimiento del gobernador Miguel Barbosa, quien ayer refirió: “Todos estamos preocupados, y más preocupados cuando vemos que no se ha sabido conducir con la debida atingencia política a un partido tran grande y tan importante como es Morena”. Uf.

• Alertas en Michoacán

Con la novedad de que ya falta poco más de una semana para la elección y en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, las cosas están literalmente encendidas y, nos dicen, aún sin posibilidad notoria de que se puedan enfriar. Bloqueos carreteros y vehículos incendiados fueron parte de las escenas que se vivieron ayer en la zona. Tuvieron que intervenir la Policía Estatal, reforzados por militares y agentes de la Guardia Nacional para retirar tapones provocados por sujetos armados, quienes secuestraron vehículos de empresas de alimentos o bebidas para atravesarlos sobre la carretera en Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Tepalcatepec y Aguililla. La Secretaría de Seguridad estatal reportó anoche que había ya desbloqueado diversos puntos pero nos hacen ver que la entidad que encabeza Silvano Aureoles tiene ese pendiente, que tiende a complicarse a unos días de los comicios en los que estarán en juego mil 136 cargos, entre ellos la gubernatura.

• PRI, pulverizado en Baja California

Pulverizado, nos dicen, es como ven en estos momentos al Partido Revolucionario Institucional en Baja California. Esto, luego de que la víspera una facción de ese instituto político encabezada por el dirigente local Carlos Jiménez Ruiz anunciara que deja de apoyar a la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Lupita Jones, y se moviera a respaldar al abanderado del PES, Jorge Hank. La ex Miss Universo, nos dicen, aún se siente arropada por la dirigencia nacional a cargo de Alejandro Moreno, aunque al reconocer que “se fueron los que se tenían que ir”, es decir quienes se identifican más con Hank que con el PRI, también da cuenta de que el respaldo de la estructura tricolor ya no está totalmente con ella. La fractura del Revolucionario Institucional no sólo lastima, nos comentan, la postulación de Jones y la posibilidad de dar batalla en la entidad sino la imagen de ese partido que en el pasado había sido ejemplo de cohesión y de unidad de propósito, o sea, de operación política. Uf.

• Rumbo al verde y lo que venga

Aunque el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México se mantiene en amarillo otra semana, está más que claro que la capital tiene ya un pie metido en el verde. De ello dan cuenta las nuevas aperturas, la decisión de ampliar los aforos en diversas actividades ya reabiertas y sobre todo de empezar a cerrar las unidades temporales de atención Covid, por lo pronto la del Centro Citibanamex, a cargo del IMSS. Paralelamente, avanza a marchas forzadas la instrumentación de mecanismos para que se lleve a cabo el regreso a clases el 7 de junio, de lo cual dan cuenta las reuniones a las que se está convocando a personal de escuelas y la emisión de protocolos en los que, ya hemos informado en estas páginas, los padres de familia tendrán un rol central. Si alguien pensaba que las elecciones iban a enfocar la atención de la capital, la noticia es que lo que viene es mucha actividad.

• Tiempos duros

En un solo día se reportaron: el ataque a balazos a Israel Amador, candidato de MC a la alcaldía de Tlalnepantla; el atentado contra la candidata de Morena a Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu; amenazas de muerte al candidato de MC a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus; la renuncia a su postulación, también por amenazas, de la candidata de Morena a Pungarabato; el asesinato del abanderado Cipriano Villanueva del partido Chiapas Unido a una regiduría en Acapetahua; ataque a tiros al candidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan. También, por otro lado, la captura de dos hombres presuntamente involucrados en el ataque al candidato del PRI a Morelia y la detención de la presunta autora intelectual del asesinato de un precandidato del Verde a Puerto Morelos. Y quedan cinco días de campaña y 9 días para que sean las votaciones.