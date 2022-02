No se la perdonan a Vanessa Rubio

De que se ponen rudas, se ponen rudas las benditas redes y más cuando de política se trata, nos comentan. Y la que comprobó lo anterior fue la exsenadora Vanessa Rubio quien, probablemente con la idea de aportar una lectura del momento, publicó: “En matemática, un punto de inflexión es el punto donde la función cambia de tendencia. Un punto de inflexión social se da cuando un pequeño cambio desencadena cambios rápidos y no lineales impulsados por mecanismos de retroalimentación positiva que se refuerzan entre sí”. Y pues más tardó la también exfuncionaria en pulir el mensaje que varios tuiteros en recordarle, con sus mismas palabras, la “inflexión” que representó el haber solicitado licencia a su escaño, que terminó en manos de una legisladora de Morena. Uf.

Otra vez se enreda doña Paty



Como ha pasado en otras ocasiones, nos hacen ver, la empresaria y diputada morenista, Patricia Armendáriz, hizo un posicionamiento público del que después se arrepintió. ¿Y ahora cuál? Ah, pues resulta que la legisladora consideró que por la “función crítica” que realizan, todos los periodistas deberían dar a conocer sus ingresos y la fuente de los mismos. De inmediato le hicieron notar que no se puede considerar a los periodistas como sujetos obligados de transparencia, porque los salarios que éstos reciben no provienen de recursos públicos, sino centralmente de privados. También hubo quien le hizo notar que, si de empezar a revisar ingresos, debería de empezar ella misma. El caso es que al final retiró su petición y ofreció una disculpa a todos los periodistas que “son verdaderos apóstoles de la información que no merecen mi comentario de sugerir pedirles info sobre sus ingresos”.

Proximidad con las mujeres

Interesante, nos dicen, la proximidad que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, procura con el sector de las mujeres en diversos actos públicos que encabeza y del que muestra la importancia de los distintos trabajos que desempeñan. Así fue ayer, nos cuentan, que estuvo presente en la nueva estación de tragafuegos de Iztacalco, donde tuvo contacto con las bomberas Eloísa, Ivonne y Diana, de quienes destacó que arriesgan su vida para salvar la de los demás. “Un reconocimiento a su valentía, a su amor por la Ciudad, son un ejemplo y estamos orgullosas de ustedes”, les indicó. Por cierto que en el acto relacionado con las actividades en materia de protección civil, también informó que todas las demarcaciones contarán este año al menos con una estación.

Audiencia contra Anaya

Ahora sí, nos aseguran, el excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya tendrá que presentarse este lunes ante un juez de control del Reclusorio Norte, debido a las acusaciones que hay en su contra por los supuestos sobornos que recibió de la constructora Odebrecht para votar a favor de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña; el panista deberá acudir sí o sí, ya que nos comentan que, si no se presenta a la audiencia, hay la posibilidad de que la Fiscalía General de la República solicite una orden de aprehensión en su contra, o bien, que sea vinculado a proceso y le dicten prisión preventiva, por el alto riesgo de fuga que representaría. Un tema con el que arranca una semana que podría ser muy intensa en información, nos señalan.

Sandra Cuevas, entre problemas

Y quien, nos comentan, se metió en un problema el fin de semana fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, determinó abrir una carpeta de investigación luego de que dos mandos de la Policía Auxiliar la acusaran de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. Esto luego de que, reportó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, fueran ofendidos verbalmente, golpeados, despojados de sus radios de comunicación y, posteriormente, retenidos en un salón en el inmueble de gobierno de la alcaldía. Todo ello, se informó, tras un diferendo sobre la competencia por el control del comercio en la vía pública en una zona de la demarcación. Nos hacen ver que este caso podría seguir detonando posicionamientos importantes esta semana. Ya se verá hasta dónde escalan.

Guadiana, en el Super Bowl

Justo en un momento en que el debate por la austeridad está alcanzando altos niveles de rispidez y por momentos enciende llamaradas, el que vino a agregarle un poco de gasolina fue el senador morenista Armando Guadiana. Y es que el legislador consideró oportuno presumir en las benditas redes su asistencia ayer, al Super Bowl, con el siguiente mensaje: “Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de victoria”. ¡Saludos a mis Amigos de Coahuila y de México!”, señaló el también empresario quien ante los cuestionamientos rechazó que haya usado recursos públicos para darse sus gustos, pero no por ello dejó de ser señalado por algunas voces críticas incluso morenistas por no tener la sensibilidad, ahí sí política, su otra profesión, de exhibir algo a lo que la mayoría de los mexicanos no puede tener acceso.