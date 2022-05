Yo pongo mi avión

Los misiles lanzados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, siguen pegando al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Ayer no fue uno, sino dos los audios que difundió la mandataria morenista en una acción que seguiría replicándose pues, anticipó, tiene como para sacar algo cada semana durante un año. Por lo pronto, en el primer audio se escucha decir al dirigente nacional del PRI que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay matarlos de hambre, ya te lo dije”. Y otro audio exhibe al líder nacional priista en un diálogo con una persona que, se dijo, le hacía tratamientos estéticos. “¿Qué otra cosa me puedes hacer?, pregunta Alito. El doctor le responde que “en los párpados ya no se puede más”, y antes de que termine de proponerle otra cosa, Moreno lo interrumpe: “pónmelo”. Luego le ofrece viajar a Campeche: “Yo te pongo mi avión”.

Causas de las mujeres en Acapulco

Positivo, nos comentan, que las causas de las mujeres estén encontrando cada vez más amplios y relevantes espacios de proyección. Ayer fue durante el Tianguis Turístico que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezaron un foro en el que dieron cuenta de la importancia que tienen las mujeres en la actividad turística, hecho que destacaron como parte de las acciones que sus administraciones impulsan para lograr la igualdad sustantiva. “Vamos a seguir trabajando en estas acciones encaminadas al cambio, en medidas concretas que promuevan la participación activa de las mujeres en la economía, en la política y en la sociedad”, señaló Salgado, mientras Sheinbaum planteó que la única manera de reconocer los derechos plenos de las mujeres es en el marco también de reconocer las grandes desigualdades.

¿Autoridad comprometida?

Ahora fue en Chilpancingo, municipio que gobierna la morenista Norma Otilia Hernández, donde la población vivió momentos de zozobra. Y es que sujetos armados incendiaron vehículos, balearon casas y cortaron la energía eléctrica al disparar sobre transformadores de luz en varias colonias. Sólo hasta ocurridos los hechos, la alcaldesa, quien ha sido criticada por organizar fiestas, apareció en las redes para señalar: “Es necesario garantizar la integridad de las y los ciudadanos de Chilpancingo”. Por cierto que quien habló ayer del asunto fue el obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, quien al referirse a los grupos que operan en la región y estarían detrás de los desmanes señaló: “Yo veo cómo la presidenta municipal de Chilpancingo, otras presidentas como la de Zumpango… van a visitar a estos señores a Tlacotepec. Entonces, se me hace raro. Y yo que conozco la historia y las cosas cómo se manejan, pues a mí no me hacen tonto”.

Acelerados buscan hacer ruido

Nos comentan que ante la impotencia de tener minoría, concejales de Morena en Coyoacán andan buscando cómo desprestigiar las acciones que lleva a cabo el gobierno y han organizado un mitin en el centro de la demarcación. El problema es que en chats vecinales, nos dicen, están incluso recurriendo al amedrentamiento para que acudan especialmente los beneficiarios de programas sociales, pues, de no atender ese llamado, podría haber consecuencias. Ante los aceleres de estos concejales, nos hacen ver que ya hay quienes les están pidiendo escuchar a sus diputados locales, Gerardo Villanueva y Ana Francis López quienes textualmente reconocieron el trabajo que se hace en la alcaldía. Ahí el dato.

El desaire al Senado

Pues con la novedad de que entre los observadores de la actividad senatorial, más de uno levantó la ceja ante lo que cada vez parece más evidente: para algunos altos funcionarios la Cámara alta ha dejado de ser una institución de respeto y colaboración. Y es que fue la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien decidió no acudir a la invitación que le hicieron para sostener una reunión de trabajo los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Y qué fue lo que le impidió asistir? Ah, pues “asuntos programados con antelación que ha sido inviable posponer”, según escribió en un oficio en el que, como para no dejar el desdén tan evidenciado, pero no por ello haciendo al lado el lenguaje burocrático, perdón, administrativo, su disposición para establecer “canales de diálogo francos y fructíferos”. Ah pero eso sí, si la quieren ver “solicito su apoyo para acordar previamente la fecha y los temas a tratar en la reunión de trabajo”. Uf.

Romo en Palacio

Aunque aseguró que no extraña la Oficina de la Presidencia y no regresaría, el empresario Alfonso Romo se mantiene en contacto con el Gobierno de México, como enlace con el sector privado, y lo asesora en temas económicos, principalmente. Ayer se reunió en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con quien habló sobre la inflación que se enfrenta en México y en el mundo, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como de la eventual recesión de China. Tampoco evita hablar de proyectos de la 4T, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sobre el que negó que pueda convertirse en un elefante blanco. “Cuando uno empieza un negocio, pues hay cosas no tan perfectas, pero en poco tiempo se pueden arreglar”, declaró don Poncho.