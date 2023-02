Primer freno al Plan B

Y fue la Corte la que ya dio algunas luces sobre el camino que podrían seguir las controversias por el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Y es que el ministro Alberto Pérez Dayán, quien tiene a su cargo revisar los recursos interpuestos contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, determinó suspender la aplicación de las mismas, por lo pronto, en las dos entidades en las que hay elecciones este año, es decir, el Estado de México y Coahuila. Nos hacen ver que el ministro también suspendió la aplicación del nuevo concepto de propaganda que permite a los funcionarios emitir opiniones políticas sin ser sancionados. Por cierto que el resolutivo derivó de las siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI, PRD y MC y por legisladores tanto en Diputados como en el Senado.

¿Dónde está Rosas Aispuro?

Y es en Durango, entidad gobernada por Esteban Villegas, donde están sorprendidos por la cantidad de observaciones que acaba de hacer la Auditoría Superior de la Federación a la anterior administración que estuvo encabezada por el panista José Rosas Aispuro. Porque resulta que por el monto observado, ocho mil 171 millones de pesos, que representa el 13 por ciento del total nacional, la entidad federativa ocupa el segundo lugar en recursos ejercidos bajo sospecha de desfalco. Más de la mitad del monto observado corresponde a Participaciones Federales por el orden de cuatro mil 425 millones, el 25 por ciento del recurso total destinado al estado. Y hay otro 35 por ciento de incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por dos mil 895 millones de pesos que corresponden a deuda pública. La pregunta es ¿y ahora quién podrá defenderlo?

De Monreal a Cuevas

Mensaje relevante, nos comentan, el que mandó ayer el senador Ricardo Monreal a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien en estos días ha vuelto a frontalizar contra la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esta vez a propósito del diferendo que la primera tuvo con vecinos que bailan los domingos en Santa María la Ribera. “No creo que sea correcto y conveniente esta serie de acusaciones, yo no creo ni comparto eso. La Jefa de Gobierno ha estado actuando con responsabilidad y a mí en lo personal no me gusta este tipo de diferendos de la alcaldía hacia la Jefa de Gobierno. No simpatizo con eso, no coincido con eso, no avalo eso, hay que intentar siempre el diálogo, las buenas formas, y el buen juicio”, declaró Monreal. Es sabido que el zacatecano tiene cierta ascendencia hacia Cuevas. Ya se verá cómo actúa la funcionaria. Pendientes.

Interesante encuentro

Y por cierto que llamó la atención el encuentro que tuvieron ayer el senador Ricardo Monreal y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en los terrenos de esta última, es decir, el edificio del Antiguo Ayuntamiento. Quienes siguen de cerca el proceso morenista rumbo al 2024 nos aseguran que el encuentro no puede dejar de verse, del lado del legislador, como parte de una serie de acciones y mensajes con los que éste ha buscado despresurizar las tensiones surgidas del proceso de sucesión adelantada en el que las “corcholatas” de pronto parecen perfiladas hacia un choque frontal. El antecedente de la reunión de ayer, nos hacen ver, puede ubicarse en la reunión plenaria de los senadores de Morena en la que tanto la mandataria capitalina como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvieron espacio abierto para exponer su trabajo político. Aquellos encuentros fueron considerados en su momento como relevantes para la unidad de Morena y para el propio movimiento de la 4T.

Van tras Aureoles

Importante, nos señalan, el anuncio que hizo ayer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el sentido de que se hará una “investigación profunda” a la administración anterior, que estuvo encabezada por Silvano Aureoles. Y es que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 12 mil millones de pesos en el último año del gobierno del perredista, una cantidad que representa casi las dos terceras partes del presupuesto del Metro de la Ciudad de México para este 2023. La investigación sobre lo que pasó con estos recursos en Michoacán se hará de manera independiente a otras que ya están en curso sobre desvío de recursos, obras inconclusas, pagos por servicios no recibidos y otras irregularidades. “Basta de dejar hacer, de dejar pasar”, sentenció ayer Ramírez Bedolla. El que entendió, entendió, nos dicen.

El caso GGL en la Cámara

Y fue en Morena donde estalló el júbilo, luego de que la Corte de Nueva York declaró culpable al exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Los guindas de la Cámara de Diputados celebraron, hasta desgañitarse, que se hizo “justicia” para México. Sin embargo, nos hacen ver, parecen haber olvidado que el fallo contra el exfuncionario respondió a delitos cometidos en perjuicio de estadounidenses, mas no de los mexicanos. Desde la oposición, aquella pequeña parte que no se ausentó de la sesión en la que los morenistas celebraron, recordó que en campaña los guindas aseguraron que enjuiciarían a expresidentes y funcionarios corruptos, promesas de las cuales hasta ahora no han visto ni un rayo de luz.