Puente, el Verde y la fragilidad

Pues con la novedad de que el Partido Verde resultó ser el que acabó más mermado en la batalla legislativa por la Reforma Eléctrica. Porque resulta que en este trance perdió dos curules. No sólo abandonó las filas de ese instituto político el diputado Andrés Pintos, atraído por Movimiento Ciudadano y por la posibilidad de hacer más política en Nuevo León, e inconforme con “lo que está haciendo la 4T”, también lo hizo la diputada Alexis Gamiño, ésta expulsada por su coordinador Carlos Puente, por votar en contra de la reforma. Los verdes ahora cifran su capital en 40 diputados, en momentos en los que seguirían pendientes dos iniciativas constitucionales más, que, para ser aprobadas, cada curul vale mucho. En San Lázaro se preguntan si habrá ya registrado Morena, de Mario Delgado, la fragilidad de su aliado. Uf.

• Alfaro y MC: “no a una sola voz”

Y hablando de la Reforma Eléctrica fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, uno de los que se congratuló con el hecho de que aquella no se hubiera finalmente aprobado. “Ganó México y ganó el planeta. Ayer por la noche se rechazó la Reforma Eléctrica tóxica desde la Cámara de Diputados y la bancada naranja fue clave para lograrlo”, apuntó el emecista en las benditas redes, quien también agregó que “se demostró que este país no es de una sola voz y que regresar al pasado no es opción, pero aquí no termina la cosa. Se pudo frenar el error y la condena de preponderar las energías fósiles y contaminantes, pero ahora tenemos que darle la vuelta e impulsar, como nunca, las energías limpias, renovables y baratas para construir un futuro sustentable, con la gente y el medio ambiente por delante”.

• Explotación fantasma del litio

Quienes conocen del tema aseguran que, aunque sea aprobada la reforma a la Ley Minera impulsada por el Presidente, sus disposiciones no podrán ser llevadas a la práctica. Al menos no de inmediato. Y es que el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 habla de todo, menos del litio, mineral que, según la iniciativa, sólo podría ser explotado por el Estado. La palabra “litio” tampoco se menciona en absoluto en el Plan de Negocios 2022-2026 de la Comisión Federal de Electricidad. Ni en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual ni siquiera contiene un capítulo dedicado a la energía. Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, el Estado mexicano podrá empezar a explotar el litio hasta el próximo sexenio. Y eso dependerá de que el nuevo gobierno quiera invertir una enorme cantidad de dinero en crear una empresa tipo Pemex o la CFE. Lo malo es que con la reforma a la Ley Minera podrían quedar en suspenso las concesiones vigentes a empresas privadas, lo que llevará a que el litio se quede en donde está muchos años.

• Aysa, ya con adversarios en Dominicana

El que está contando los días para que en el Senado ya lo ratifiquen como embajador de México en República Dominicana es el exgobernador de Campeche, emanado de las filas del PRI, Carlos Miguel Aysa. Esto luego de que su hijo Carlos Aysa Damas hiciera, como se dice en el argot deportivo, labor de sacrificio durante el proceso de discusión de la Reforma Energética, atendiendo el llamado de Palacio a rebelarse a su dirigencia nacional y a pasarse del lado de Morena. Y se dice que Aysa González cuenta los días porque mientras en la Cámara alta se toman su tiempo, en República Dominicana ya le aparecieron detractores que están pidiendo que no lo ratifiquen. Se trata del diputado Ricardo Polanco, quien pidió al gobierno de su país que rechace la designación y no le conceda el beneplácito.

• ¿Diálogo o exhibición?

Nos hacen notar que en las filas de Morena hay reacciones diferenciadas sobre lo ocurrido en San Lázaro donde al no sumarse una mayoría calificada se desechó la Reforma Eléctrica de la 4T. Por un lado, por ejemplo, la dirigencia de Morena, a cargo de Mario Delgado alista una estrategia para boletinar y exhibir a los diputados que no aprobaron la iniciativa a quienes denomina “traidores a la patria”. En el Senado, sin embargo, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, tiene otra visión. “Los diputados actuaron conforme a lo que creen. No los voy a descalificar o a criticar. Ellos saben por qué votaron así”. También refirió que “fue una circunstancia propia de las democracias; en una democracia se gana o se pierde, y en un Congreso, como el nuestro, se debe dialogar para alcanzar acuerdos y consensos”. También declaró: “Si queremos avanzar en reformas constitucionales… no podemos cansarnos de dialogar”. Ahí dos visiones sobre una misma realidad.

• La Corte, con un pendiente

Nuevamente fue sujeta a cuestionamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que durante la sesión de este lunes, además de batear la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, dejó a un lado el llamado “urgente” de senadores de oposición, quienes exigieron aclarar la votación acerca de la acción de inconstitucionalidad de la misma norma. Aunado a esto, el debate sobre la Cofece quedó en entredicho, pues a algunos les causó extrañeza que los ministros no analizaran el fondo del asunto y pasaran de largo, por mayoría de seis, la determinación sobre si el órgano encargado de vigilar, promover y garantizar la libre competencia en el mercado tiene o no vela en el entierro en el sector energético, nos comentan.