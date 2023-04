Ramírez de la O en Washington

Apretada, pero fructífera agenda, nos comentan, tuvo esta semana en Washington el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la que, con la representación del Gobierno de México, asistió a la reunión del Fondo Monetario Internacional, donde participó en el panel de ministros de finanzas del G20, cuya presidencia acaba de asumir India. También estuvo presente en las sesiones del propio FMI, y en encuentros con calificadoras, inversionistas, organismos multilaterales y cámaras empresariales. Entre otras propuestas, nos hacen ver, pidió que se incorpore en el Fondo un marco de acción urgente para abordar los choques de la oferta de bienes y servicios que están propiciando la inflación a nivel mundial. Ahí el dato.

EU aprieta el paso

Y fue el gobierno de Estados Unidos el que a través de varias de sus dependencias metió el acelerador, y además a fondo, en las acciones que lleva a cabo para tratar de contener la crisis del fentanilo, claramente con la idea de que uno de sus epicentros es México. No puede verse como algo menor el hecho de que haya anunciado un día después de la reunión de alto nivel con sus contrapartes mexicanas, la imposición de cargos contra 28 integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidos tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y ofrecido millones por información que den con la captura de éstos. Además, el que la DEA, a través de su administradora, Anne Milgram, haya informado de la acción de infiltración que logró en esa organización criminal, a la que ubican como altamente relevante en “la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo”.

Evelyn y la agenda ambiental

Relevante acción de política pública en favor del medio ambiente fue la que signaron ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y la titular de Semarnat, María Luisa Albores González junto con la subsecretaria de Ordenamiento Territorial de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel. Se trata de un convenio de coordinación para el ordenamiento ecológico estatal y regional, que tiene como su fin principal el de proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales que tiene esa entidad. Entre los temas de la agenda ecológica que también revisaron está el del saneamiento del Río Atoyac donde se han destinado más de 128 millones de pesos, a través de la Conagua para la limpieza de este cuerpo de agua en las localidades del Paraíso, El Ticuí, San Jerónimo y Atoyac, la construcción, rehabilitación y puesta en operación de las plantas tratadoras de aguas residuales de esas localidades.

Primer debate, primero

Y el próximo domingo arrancan los debates en los procesos electorales que tienen lugar en dos entidades del país. Será en Coahuila donde tendrá lugar el primero en el que se contrapuntearán los candidatos Manolo Jiménez, de la alianza PRI-PAN-PRD; Armando Guadiana, de Morena, Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo y Lenin Pérez quien contiende por PVEM y UDC. Los periodistas Sandra Romandía y Javier Solórzano, este último colaborador de este diario, serán los moderadores en un formato en el que tendrán una participación activa. Los temas a debatir serán primeramente Finanzas, Rendición de Cuentas y Transparencia, y después, Agua, Desarrollo Sustentable, Educación, Niñez y Juventudes. El ring, perdón, el foro para el encuentro de ideas, será el Teatro Nazas. Y arrancará a las 18:00 horas. Pendientes.

Orden en Coyoacán

En respuesta a reclamos vecinales y de visitantes de Coyoacán, autoridades de esa alcaldía encabezada por Giovani Gutiérrez, ha estado llevando a cabo acciones para remitir al juzgado cívico a personas que realizan cobros ilegales por el uso del espacio público como estacionamiento. Luego de que se detectara que un grupo de franeleros se encontraba en calles aledañas al centro de esa demarcación realizando los referidos cobros, bajo el mando de la directora de Seguridad Ciudadana, Aurora Cruz Ramírez y en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino, se puso en marcha el operativo en las calles Tres Cruces, Carrillo Puerto, Ignacio Allende, Venustiano Carranza, Francisco Ortega, Caballo Calco, Malitzin, Cuauhtémoc, Abasolo e Hidalgo, así como en las avenidas Centenario y Xicoténcatl.

¿Confección pero no producción?

Y son observadores del tema de las drogas y el narcotráfico los que no entienden en qué radican los esfuerzos de algunas autoridades mexicanas por negar que aquí se “produzca” fentanilo. Ayer fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el que recurrió a la maroma: “Es una mala interpretación de lo que ocurre. El fentanilo no se produce en Sinaloa. Presuntamente viene de otro lugar, existen talleres y espacios, pero no tienen rango de laboratorio. La confeccionan, pero no hay producción de fentanilo aquí”. Nos hacen ver que en los dichos que buscan atenuar alguna responsabilidad en la crisis provocada por esa droga, terminan por confirmar que en su entidad hay quien forma parte de la cadena de producción de la mortal droga. Uf.