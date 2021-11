Regaño presidencial

La crisis por el desabasto de medicamentos llegó hasta la reunión del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en tono enfático emplazó a los titulares de Salud, Jorge Alcocer, y del Insabi, Juan Ferrer, a que, sin excusa ni pretexto, garanticen el abasto de todos los medicamentos en todo el país. Y es que previamente en la reunión del Insabi con la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, las autoridades reconocieron que existe intermitencia en el abasto de los medicamentos señalados por los papás, lo que provoca recaídas de los pacientes, complicaciones graves e incluso la muerte. “Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo; no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, reclamó López Obrador.

• Llamado desde la UNAM

Y fue en la propia UNAM donde el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, reafirmó su respaldo a la comunidad científica y a la máxima casa de estudios. “Tenemos que tener el deber ineludible de defender la universidad pública. A nadie debe de quedarle duda de que, sin esta institución, México no habría avanzado hasta estos estadios de desarrollo económico, político y social”, dijo el legislador en su intervención en la reunión del Claustro de Doctores en Derecho, a contrario sensu, nos comentan, del discurso frontal contra la institución. También se refirió a los posibles caminos de interpretación que pudiera tener su planteamiento de defensa: “Algunos tibios, me dicen: ‘¿Para qué te metes en problemas?’ Y les digo: ‘Porque finalmente ahí va a ser mi casa al final de mi vida’”. Ahí el apunte.

• La bolita entre la SEP y Salud

Si usted quiere saber cuántos casos hay a la fecha de menores que se han contagiado de Covid-19 en las aulas luego del regreso a clases que empezó el pasado 30 de agosto, no llame a la Secretaría de Salud, porque, nos comentan, quien conteste en la dependencia va a responder sin titubear que ese dato hay que solicitarlo a la Secretaría de Educación Pública. Tampoco hable inmediatamente después a la dependencia educativa porque la respuesta que escuchará es que esas cifras las concentran las autoridades de Salud. Lo que sí puede registrar es que hay una buena coordinación entre las instituciones a cargo de Jorge Alcocer y Delfina Gómez, pero para aventarse la bola. Y eso sólo lo puede trastocar, nos aseguran, con una conferencia mañanera.

• Simulación pospandémica en Campeche

Y quien se destapó y no precisamente para ser corcholata —de ésas que se han hecho famosas últimamente— sino que de plano decidió quitarse el cubrebocas, fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Y es que resulta que durante su programa de televisión Martes del jaguar, señaló que “ya por mí, el tapabocas ya es opcional, si quieres te lo pones si no, no”. Incluso a los asistentes a la transmisión les dijo: “Si aquí se lo quieren quitar, quítenselo”, justificando que el estado está en semáforo verde. La gobernadora defendió su decisión porque, dijo, “hay que irnos adaptando a esta vida normal” y admitió que “yo a veces lo traigo así de simulación”. Y no sólo eso, pues ya anticipó que habrá de consultar si también se puede suprimir la sana distancia. En Campeche, nos comentan, hay aún un 50 por ciento de la población que tiene sólo una dosis de vacuna antiCovid.

• Municipios estrangulados

Así que el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, advirtió que los municipios están siendo estrangulados por la falta de recursos, consecuencia de la desaparición de fondos por parte del Gobierno federal, ante lo cual corresponderá a las administraciones locales ejercer “acciones jurídicas o políticas” ante estos huecos. Y es que entre las prioridades del presupuesto alterno de 2022 de la alianza Va por México estaba la decisión de fortalecer al federalismo, por lo que invitaron a 350 alcaldes a San Lázaro a exponer las carencias en sus municipios. Moreira comentó que entre las curules de Morena ya trascendió que algunos querían votar en contra por inconformidades respecto al gasto federalizado, así que habrá que estar pendientes, porque muchos municipios sí quedaron apartados del cobijo presupuestal, nos comentan.

• Desfachateces electorales

Muchos se preguntan si el costo de la democracia en México sigue siendo muy elevado, para un país con tantas carencias económicas. General Zuazua, en Nuevo León, un pequeño municipio situado al norte de Monterrey, fue el primero de 12 que tendrán dos elecciones en un periodo de cinco meses, después de que los comicios del 6 de junio fueron anulados y se invalidó el triunfo del alcalde morenista reelecto, Pedro Ángel Martínez, por haber comprado votos y hacer uso indebido de recursos. La desfachatez de colocar a su exesposa, Alma Rosa Montemayor, como abanderada en las elecciones de reposición celebradas el domingo pasado, le costó cara al edil, nos dicen, pues salió victoriosa Nancy Olinda, abanderada por Movimiento Ciudadano, quien ayer recibió constancia de mayoría.