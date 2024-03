Al rescate del emproblemado Rocha

Y tuvieron que ser las Fuerzas Armadas las que acudieran a tratar de sacar de apuros al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el hecho de que integrantes de familias enteras, incluso con menores, fueran levantadas por presuntos criminales en Culiacán. ¿Qué había dicho al principio el mandatario estatal del tema? Bueno, pues lo siguiente: “No tengan miedo son cosas que ocurren, hay autoridad y no está rebasada. Hay capacidad de reacción y están trabajando los tres niveles de gobierno. Hay un operativo especial, pero no hay necesidad de pedir refuerzos”. Ah, pero poco después él mismo difundió que “hemos sido informados que arriban dos batallones de Fuerzas Especiales, con efectivos de más de 600 elementos, para contribuir en la búsqueda de las personas que fueron reportadas como desaparecidas”. Así que no había necesidad de pedir refuerzos, según él.

Apoyo suficiente



Con la novedad de que el Partido Revolucionario Institucional también sumará otros 80 millones de pesos a la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Esto luego de que la abanderada sugiriera iniciar una colecta ciudadana para financiar su promoción y pidiera a sus simpatizantes hacer su propia propaganda. Luego de que en días pasados creciera la versión de un supuesto regateo de fondos a la hidalguense, fue el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, el que no obstante consideró que “lo fundamental en una campaña no es andar diciendo públicamente que si tienes o no tienes, aquí lo que se tiene que tener muy presente es que haya los apoyos necesarios”. Y dio cuenta de que los partidos tienen también “candidatos que apoyar”, como los que buscan representar en los 300 distritos para las diputaciones y senadurías. Por lo pronto, también dijo que el equipo de campaña deberá ajustar y “se ponga a redoblar esfuerzos, a caminar, a trabajar en la estrategia”. Ahí el dato.

Reconocimiento a Rosa Icela



Y fue el Presidente López Obrador quien reconoció ayer el apoyo que brinda al Gobierno y al pueblo de México la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Fue en la conferencia mañanera, que esta vez se efectuó en Veracruz, donde el mandatario celebró los acuerdos logrados por la funcionaria con empresas que tienen a su cargo la administración de penales. “Bueno, les voy a decir, ¿saben cuánto ha significado de ahorro la intervención de esta secretaria por esos reclusorios de la corrupción, de esos reclusorios privados, porque se modificaron los contratos? Sólo en nuestro gobierno 10 mil millones de pesos de ahorro. Fíjense lo que esto representa. Es un orgullo contar con el apoyo de compañeras, compañeros del Gabinete como Rosa Icela”, declaró el mandatario. La secretaria ya aclaró que el ahorro total llegará a los 40 mil mdp.

Por el despegue



Y es el estado de Guerrero el que apuesta a recibir en esta Semana Santa un impulso económico relevante que necesita para lograr un mayor despegue tras el paso devastador del huracán Otis en Acapulco. De acuerdo con datos de las áreas de turismo del gobierno estatal, se estima que unos 245 mil turistas acudan a alguno de los principales destinos de la entidad, lo cual se podría traducir en una derrama económica que podría rondar los mil 739 millones de pesos. De acuerdo con las previsiones, el puerto de Acapulco tendría una afluencia estimada de 140 mil visitantes y una ocupación hotelera de 70 por ciento; en Ixtapa y Zihuatanejo se preparan para recibir a entre 60 mil y 30 mil visitantes, cifra que representaría una ocupación del 78 por ciento, mientras que en Taxco, donde una de las principales apuestas es al turismo religioso la afluencia sería de 14 mil visitantes. Los prestadores de servicios de hospedaje, gastronomía y servicios diversos están listos.

Layda, disculpas y señalamientos



Y fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la que, obligada por las circunstancias, ha tratado de empezar a corregir, nos comentan, el errático manejo que ella misma le ha dado a la crisis que provocó el que policías estatales fueran enviados sin preparación ni equipo suficiente a atender un motín carcelario. Y es que resulta que ayer, al cumplirse casi una semana en la que había optado por desdeñar a los agentes y hasta ofenderlos, anunció que separa del cargo no a la titular de la Secretaría de Seguridad, Marcela Muñoz, sino a la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Ya también ofreció una disculpa, sin embargo, ahora asegura que líderes han secuestrado el movimiento de los policías. Pendientes.

Con sus propias uñas



Con la novedad de que la mayoría de la 4T en la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de protección civil, cuyo espíritu podría reflejarse en la expresión “que cada quien se rasque con sus propias uñas”. Y es que resulta que con los ajustes, si el Senado la aprueba, serán ahora estados y municipios los que enfrenten directamente los desastres naturales y principalmente con recursos propios. Desaparecen las declaratorias de desastre con las que la Federación daba acceso a fondos federales y ahora sólo habrá acuerdos para ese fin. Uno de los argumentos en los que la 4T se basó para aprobar las reformas es que había una dependencia de los estados hacia la Federación lo cual califica como vicio. Para quienes pensaban que el fin del Fonden era fuerte, ahora, nos comentan, podría haber gobernadores y alcaldes tronándose los dedos en medio de calamidades. Uf.