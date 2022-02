Retos y temores de Vizcaíno

Tras una semana en la que la crisis por la inseguridad ha empezado a mostrarse un poco más controlada en Colima, gracias a los apoyos brindados por instituciones federales, en la entidad, nos comentan, hay ya quien ha empezado a poner en duda la capacidad que la gobernadora morenista, Indira Vizcaíno, podría desplegar para acometer un reto de tan grandes dimensiones como lo es el de la seguridad. Y es que además de las balaceras y asesinatos que hubo hace una semana, también delitos como la extorsión y el narcomenudeo han ido al alza desde su llegada al gobierno. El caso, nos dicen, ha provocado que incluso en medios locales se difundan versiones en el sentido de que una posible solicitud de licencia estaría entre los escenarios que revisaría la mandataria estatal, ante amenazas que, también ha trascendido, se habrían hecho en su contra.

• Zacatecas: sólo tras la indignación

Resulta que el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Francisco José Murillo, se tardó casi cinco días para dar la cara y ofrecer alguna información sobre el asesinato de cuatro jóvenes universitarios y la desaparición de una más, en un suceso que sigue conmocionando a la sociedad zacatecana por el hecho de que el crimen esté alcanzando de una forma terrible a la juventud. Tuvo que llevarse a cabo una jornada de protesta en las calles y en las redes sociales para que el funcionario se decidiera a difundir un breve mensaje por video en el que aportó, con parquedad, algunos datos de las investigaciones. Era inconcebible, nos comentan, el silencio de las autoridades de esa entidad sobre un hecho ante el que los zacatecanos no han tenido una expresión ni de acompañamiento ni de compromiso de que no habrá impunidad. El fiscal, pues, por fin dijo algo, pero quien se mantiene en el silencio es el gobernador David Monreal. Uf.

• Lío morenista, oportunidad para Villegas

Nos cuentan que la solicitud de licencia que presentó el senador morenista José Ramón Enríquez, para dejar su escaño y buscar figurar como candidato a la gubernatura de Durango, no sólo sacudió la configuración actual de la Cámara alta, dado que su suplente pertenece a Movimiento Ciudadano. No. Lo que está más que sacudido es el tinglado político en su entidad. Porque resulta que Enríquez se tomó muy en serio la posibilidad que abrió el resolutivo del Tribunal Electoral estatal que ordena la reposición del proceso interno de los guindas. Hasta ahora Morena no ha dicho oficialmente cómo habrá de dar cumplimiento a la resolución ni tampoco mostrado pistas de si podría reconfigurar sus decisiones, afectando con ello a su precandidata Marina Vitela. Mientras ese entuerto se hace grande, nos comentan, al que se le abren posibilidades de acelerar es a Esteban Villegas, aspirante de PRI-PAN-PRD.

• Los retos de la UNAM y su Consejo

El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que la casa de estudios no se detuvo, a pesar de las restricciones que se han impuesto en el país en los últimos dos años a causa de la pandemia por Covid-19. Fue durante una sesión virtual en la que tomaron protesta 256 miembros que se unieron al Consejo Universitario que subrayó los retos que enfrentarán los nuevos representantes de bachillerato, licenciatura, posgrado y de la comunidad académica, a la luz de la nueva realidad que se ha establecido por la crisis sanitaria, además de atender situaciones como la educación en modelo híbrido y la violencia de género que ha azotado a la UNAM en los últimos años. Los nuevos consejeros tienen una voz relevante en la máxima casa de estudios. Ojalá que todos estén a la altura del reto que asumen.

• Entre peticiones y saludos

Este jueves, nos hacen ver, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pulsó de cerca el ánimo popular como quizá no lo hacía desde hace unos meses. Y es que, tras salir de la segunda Zona Militar en Tijuana, Baja California, donde tuvo lugar la conferencia mañanera de ayer, fue interceptado por un número de personas que tuvo la capacidad de, por unos minutos, detener el paso a la camioneta en la que viajaba. En esos momentos, nos aseguran, se presentó de todo, esto es, desde ciudadanos que se expresaron en contra hasta los que hacían lo posible por obtener un saludo del mandatario. Nos dicen que por lo tanto pudo escuchar consignas, porras y peticiones y también recibir regalos. Hoy el Jefe del Ejecutivo estará en Ciudad Juárez, como parte de una gira por varios puntos de la frontera norte.

• El PJ y las agresiones a periodistas

Y fue la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito la que, en consonancia con lo señalado la víspera por el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, condenó la violencia, agresiones y amenazas contra el gremio periodístico. “La libertad de expresión es un derecho humano tanto de las y los periodistas como de las personas, que debe ser garantizado por todos los órganos del Estado. Por lo tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de crear las condiciones para que éste se ejerza con plena seguridad y libre de cualquier presión”, señaló ayer. Con esto, nos hacen ver, el Poder Judicial cierra filas en una expresión que llega en un momento en el que se han sumado en breve tiempo asesinatos de comunicadores.