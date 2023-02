Rosaura y la UNAM

Con tanto ruido por todas partes, pasó casi inadvertida la salida, el martes, de Rosaura Ruiz Gutiérrez de la Secretaría de Educación de la CDMX. No deja de llamar la atención la forma en que se fue: no la corrieron, tampoco renunció por presiones ni por cuestionamientos a su trabajo que, a decir de muchos, era bueno. Dejó por decisión propia, dijo, para regresar a la UNAM, en donde tiene una trayectoria como académica e investigadora de muchos años. Y dijo una frase que hizo levantar las cejas a más de uno: “Quiero seguir ayudando desde la institución educativa”. ¿Eso qué implica? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar en la máxima casa de estudios para seguir ayudando? Rosaura ya compitió en dos ocasiones por la Rectoría, que se renueva en noviembre de este año. ¿Va por el tercer intento? Ya se verá.

Alcalde de Tula, denunciado

Y quien se encuentra bajo fuertes cuestionamientos que ya derivaron en denuncias es el alcalde de Tula, Hidalgo, Manuel Hernández. Lo anterior, nos comentan, derivado de una revisión de las finanzas municipales en las que organizaciones ciudadanas han advertido presuntos malos manejos y corrupción. Señalan, por ejemplo, el caso de familias del municipio que no recibieron ningún tipo de apoyo por las inundaciones que provocó el desbordamiento del río Tula en septiembre de 2021, a pesar de que, se ha señalado, sí hubo fondos para ese fin: poco más de 48 millones de pesos, de los cuales 37 se destinaron, pero a gastos de fumigación y jardinería. A ello se agrega el episodio en el que fue denunciada la entrega de colchones por parte de la administración municipal infestados de chinches. Y, nos dicen, falta más.

Más cercanía Federación-estados

Buenas señales de colaboración entre el Gobierno federal, representado por el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y los estatales, encabezados por sus gobernadores se dan estos días con la firma de convenios de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Fue en ese marco que Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, destacó que los recursos para su entidad se destinarán al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, al equipamiento del personal, a la capacitación y profesionalización, a la operación de centros penitenciarios y de internamiento para adolescentes, así como el sistema de atención a llamadas de emergencia. Además, resaltó la colaboración de los tres niveles de gobierno y, principalmente, el hecho de que haya una apuesta central hacia la prevención. Por ese lado se está dando, nos comentan, una buena articulación de esfuerzos y trabajos conjuntos en favor de la seguridad.

Revés a Mario Delgado

Quien ayer recibió un coscorrón fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la separación de su cargo de la presidenta del Consejo Estatal del guinda en Coahuila, Yamillé Mtanous Castaño, quien había sido sancionada por apoyar las aspiraciones de Ricardo Mejía. La resolución del TEPJF es contundente cuando dice: “Las medidas cautelares adoptadas no se basan en ningún artículo del Reglamento de Sanciones”. El Tribunal le dio a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena 48 horas para que se vuelva a pronunciar, ahora sí con argumentos sólidos. Este revés a Delgado no hace sino ahondar aún más la crisis de la 4T en Coahuila, algo que no han sabido procesar las cúpulas y que observan atentos y sonrientes, nos dicen, sus adversarios electorales.

Enfrenón al absurdo

Vaya sainete el que se armó con la ocurrencia de algunos diputados de la 4T que, en un intento por agradar a las cúpulas, impulsaron una reforma absurda para incrementar las penas por injurias al Presidente. Y fue precisamente el aludido quien frenó de golpe ese proyecto de reforma a la Ley de Imprenta que se cocinaba en San Lázaro. “No lo necesito”, dijo un sorprendido primer mandatario. Y claro, la reforma murió antes de nacer. Que no es parte de la agenda de Morena, aclaró el coordinador de este partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Que fue un “error estratégico”, consideró su similar del Senado, Ricardo Monreal. Ya las organizaciones de la sociedad civil se preparaban para emprender una campaña en contra de esa iniciativa completamente injustificada y de un gran talante autoritario. Pero para bien de todos, se impuso la sensatez.

¿Monreal y Sheinbaum juntos?

Nos recomiendan revisar con lupa una declaración que hizo ayer el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que prevé ver “en breve” a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para plantearle el tema de Plaza Pasteur. Se trata de un espacio ubicado afuera del Senado que colectivos convirtieron en jardín canábico y plantaron en él marihuana desde hace tres años. Los activistas ya se retiraron, por ahora las diferentes fuerzas en la Cámara alta acordaron buscar su recuperación. Lo relevante, nos dicen, es que el asunto se puede convertir en el motivo —algunos dirán en el pretexto— para que suceda lo que parecía imposible: que se reúnan Sheinbaum y Monreal. Ya el zacatecano tuvo un gesto hacia la mandataria recientemente, al invitarla a la plenaria de la bancada de Morena. Y ahora podría venir un encuentro sólo entre los dos.